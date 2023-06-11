 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 13.06.2023
09:57  Вперед, к кризису! - Жак Сапир
09:54  Генерал от географии: Почему Сталин любил Пржевальского, как отца
09:52  Шавкат Мирзиеев: "Стремлюсь быть достойным сыном и Узбекистана, и Каракалпакстана"
09:49  Нукусское дело: 5 из 28 подавших на апелляцию кара-калпаков освобождены, 16 подсудимым сроки сокращены
09:29  Дело ОАО "Мамыр". КырБизнес душат, но администрация президента молчит, - 24.kg
09:27  Презентована "Военная доктрина Кыргызстана"
08:41  6-й день УкрНаступа... Начался укр-отступ?

08:39  Bloomberg: Без рос-газа у Германии просто не будет промышленности.. Никакой...
08:30  США потеряли в Сирии вертолет и 22 - "груз 300"
08:28  Оливер Стоун: Американский народ слеп. Их как баранов дурят с Украиной
08:22  Москва диктует цены в Алматы, - Адил Урманов
07:18  Несмотря на происки врагов 1-й Чемпионат по спортивному сексу в Швеции все-таки стартовал
07:14  Что эмир Катара увез из Центральной Азии? Итоги
00:08  В Кыргызстане задержали российскую анти-путинсккую активистку Крылову. Будут выдавать
Понедельник, 12.06.2023
23:02  Неприятности с принцем. Почему нефть больше не меняют на американскую силу
21:48  Старик Сорос передал управление своим фондом сыну Александру
21:39  Пакистан расплатился с Россией за нефть в юанях
21:22  Долг без границ. Как Байден конгрессменов перехитрил, - Юрий Алексеев
15:37  Токаев отказался приехать на Питерский МЭФ. У него - пожар
15:31  Трамп перешел в контрнаступление на выдвинутые против него уголовные обвинения: "Ему конец"?
14:03  В Кыргызстане чуть не случилась очередная революция? - orda.kz
13:57  Горим! Площадь пожара в Абайской области Казахстана может увеличиться, - новый глава КазМЧС
13:49  В Талдыкоргане нашли в реке тело экс-руководительницы отдела образования Розы Бармановой
13:27  В Азии готовятся отказаться от системы SWIFT в пользу SEPAM
12:58  Пока западные компании бегут из Афганистана, их место занимают китайские
12:20  Русский язык в ЦА становится инструментом цифрового будущего, - Денис Борисов
11:55  Умер Сильвио Берлускони. Чао, Cavaliere!
11:44  На выборах в Черногории побеждают прозападные партии Спайича-Джукановича
11:41  В Таиланде туристы не вылезают из сортиров: неизвестный науке вирус
10:39  Антикитайская коалиция - иллюзия. Байден не решится выступить против Си, - Ютака Асака
10:36  Nautilus: Грядет эпоха сверхразумных людей
10:34  Западные правительства живут в созданном ими же пузыре отрицания реальности, - Чандран Наир
10:11  Нужен ли Москве и Пекину тихоокеанский барьер, - Александр Широкорад
10:04  Албанский вопрос (история), - Елена Пономарева
09:30  Ранее осужденный на пожизненное экс-кыр-президента Бакиев приговорен еще к 30 годам дополнительно!
09:11  Власти Украины решили открыть в Киево-Печерской лавре музей Ивана Мазепы
09:03  Светлана Жакупова стала первым казахстанским Уполномоченным по бомжам и асоциалам
08:58  Дочь генерала КНБ Динара Закиева стала новым Уполномоченным по правам ребенка в Казахстане
08:50  5 день украинского контр-наступа: бандер-армия взяла 4 села...
08:48  Каким будет новое Новое время, - Владислав Исаев
00:33  США берут Казахстан под свой контроль, - В.Прохватилов
00:15  У саудитов есть экономические козыри в рукаве против американцев, - "Взгляд"
00:10  Задержана и обвинена в коррупции экс-глава Шотландии и лидер местных сепаров Н.Стерджен
00:07  Писающий мальчик из Брюсселя на Украинском фронте, - Александр Проханов
Воскресенье, 11.06.2023
21:19  23 "Больших шлема"! Джокович выиграл теннисный "Ролан Гаррос" и установил абсолютный рекорд побед всех времен и народов!
17:47  Рогунская ГЭС: об общем собрании акционеров и проекте Всемирного банка, - К.Сирожидинов
16:32  "Газпром" снова договорился с Украиной. Миллер честно наработал на статью 58-1 "а"
14:00  Либеральная демократия (некролог), - Иван Гоффман
13:56  Al Mayadeen: Европа потеряла Россию навсегда
13:52  "Мои личные амбиции - это Великая Россия", - Евгений Пригожин
12:32  Америку разорвет внутриэлитное насилие и восстание масс, - The Atlantic
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Нукусское дело: 5 из 28 подавших на апелляцию кара-калпаков освобождены, 16 подсудимым сроки сокращены
09:49 13.06.2023

Решение суда по апелляции еще 28 осужденных по уголовному делу о событиях в Каракалпакстане: заключение 5 подсудимых заменено на ограничение свободы, 16 подсудимым срок сокращен, приговор 7 подсудимым оставлен без изменений.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Узбекистана в понедельник, 12 июня, огласила определение по итогам рассмотрения апелляционных жалоб от имени еще 28 осужденных по уголовному делу о событиях начала июля 2022 года в Каракалпакстане. "Газета.uz" вела прямую трансляцию с заседания суда.

Напомним, суд первой инстанции под председательством судьи судебной коллегии суда Каракалпакстана по уголовным делам Даулетбая Разова 17 марта огласил приговор в отношении 39 обвиняемых по второму процессу о событиях в Нукусе. 28 человек получили сроки тюрьмы от 5 лет до 11 лет, 11 остальные осуждены к 5 годам ограничения свободы.

Решением суда апелляционной инстанции (дело рассматривалось под председательством судьи Верховного суда А. Абдикаримова и судей У. Рузиева и Д. Тожибоева) наказание 5 подсудимым изменено с лишения свободы на ограничение свободы, 16 подсудимым срок сокращен, а приговор 7 подсудимым оставлен без изменений.

Замена наказания ограничением свободы

Ислам Полатов - вместо 5 лет лишения свободы - 5 лет ограничения свободы;
Полат Есенгельдиев и Исламбек Аитмуратов - вместо 6 лет лишения свободы - 5 лет ограничения свободы;
Ислам Сапаров и Рахимжан Жумабаев - вместо 7 лет лишения свободы - 5 лет ограничения свободы.
Они были освобождены в зале суда.

Частичное удовлетворение апелляционных жалоб

Даулеткелди Надирбаев и Айдос Есемуратов - сокращение срока заключения с 7 лет лишения свободы до 5 лет;
Заирбек Пиржанов, Куанышбай Бахиев и Руслан Баимбетов - с 7 лет лишения свободы до 6 лет;
Рустам Досымбетов и Азамат Алланазаров - с 7 лет лишения свободы до 6 лет;
Нусрет Бауетдинов - с 7,5 лет лишения свободы до 5,5 лет;
Замирбек Таджимуратов и Асылбек Омирзаков - с 8 лет лишения свободы до 7 лет;
Камал Ешжанов, Нурсултан Байлепесов и Алпамыс Жумабеков - с 6 лет лишения свободы до 5 лет;
Адилбек Сариев и Конгратбай Бекполатов - с 7 лет лишения свободы до 6 лет;
Нурсултан Дуйсенбаев - с 7,5 лет лишения свободы до 5 лет.
Апелляционные жалобы не удовлетворены

Приговор суда первой инстанции в отношении Куанышбая Бегалиева, Нуратдийина Хабипова, Дауранбека Раманова, Шарапата Аширбекова, Омирбека Курбанова, Манаса Рахманова и Оралбая Досназарова оставлен без изменений.
Фото: Верховный суд.Фото: Верховный суд.

Определением суда имущество, в том числе недвижимость и автомобили, арестованное в целях возмещения ущерба в рамках уголовного дела, будет возвращено следующим подсудимым: Д. Надирбаев, К. Бахиев, Н. Бауетдинов, А. Жумабеков, П. Есенгельдиев, Р. Досымбетов, О. Досназаров, Р. Жумабаев и З. Таджимуратов.

Остальные части приговора суда первой инстанции оставлены без изменений.

Напомним, 5 июня суд апелляционной инстанции огласил определение по жалобам осужденных по первому процессу в рамках этого же уголовного дела. Суд принял решение заменить заключение 8 подсудимым на ограничение свободы, 6 подсудимым срок был сокращен, срок основного фигуранта дела Даулетмурата Тажимуратова - 16 лет лишения свободы - был оставлен без изменений. Протест прокуратуры в отношении 4 человек суд отклонил. В отношении покойного Полата Шамшетова суд постановил отменить часть приговора, касающуюся назначения наказания.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686638940


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы почтили память погибших минутой молчания
- Кадровые перестановки
- Вопросы совершенствования налоговой политики обсудили в Сенате
- Астана: коммунальная засуха – политический слив
- Мобильная группа приступила к круглосуточному дежурству на рынке "Алтын Орда"
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 11 июня 2023 года №40
- Указ Президента Республики Казахстан от 11 июня 2023 года №254
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  