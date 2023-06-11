Шавкат Мирзиеев: "Стремлюсь быть достойным сыном и Узбекистана, и Каракалпакстана"

09:52 13.06.2023

Шавкат Мирзиеев прибыл в Нукус, где проводит свою первую встречу с избирателями в качестве кандидата в президенты. Он пообещал, что каждый день посвятит служению народу. Он повторил, что является сыном не только Узбекистана, но и Каракалпакстана. "Я всегда стремлюсь быть достойным этого".



Шавкат Мирзиеев 12 июня прибыл в Нукус, где проводит свою первую встречу с избирателями в качестве кандидата в президенты от Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП). Об этом сообщает пресс-служба партии.



В своем выступлении кандидат сказал: "Хочу пообещать следующее, стоя перед вами. Если Бог даст мне жизнь и здоровье, каждый мой день будет проходить только и только в служении моему родному народу, моему великому народу, великому каракалпакскому народу. Я всегда говорю и сегодня тоже хочу сказать: я сын не только Узбекистана, я также сын Каракалпакстана. Я всегда стремлюсь быть достойным этого".



Шавкат Мирзиеев заявил: "Никто не может поспорить с тем, что мы с вами реализовали очень большую работу по удовлетворению потребностей каждого человека, возвеличиванию достоинства человека до уровня великой политики".



Он перечислил достижения последних лет в регионе: улучшены жилищные условия 51 тысячи семей, уровень обеспечения населения питьевой водой достиг 71%, на высохшем дне Аральского моря создано 1,8 миллиона га лесонасаждений, охват детей детсадами увеличился с 28% до 81%, их количество выросло с 317 до 1600, 172 школы были капитально реконструированы, в 104 построены дополнительные корпуса, за счет чего создано 118 тысяч новых ученических мест, количество вузов увеличилось на 2 до 12, прием в вузы вырос в 3,5 раза, охват выпускников школ высшим образованием - с 19% до 46%, число студентов составляет 58 тысяч.



"Конечно, можно много говорить о сделанном, но самый справедливый судья, который может дать оценку нашим реформам, - это наш народ", - сказал кандидат.



Напомним, 30 июня прошлого года Шавкат Мирзиеев, выступая на мероприятии в честь Дня молодежи в Ташкенте, заявил, что "уважает и почитает великодушный народ Каракалпакстана, который отважно преодолевает трудности". "Я с любовью и гордостью говорю, что я сын не только Узбекистана, но и Каракалпакстана", - сказал он.