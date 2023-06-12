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Генерал от географии: Почему Сталин любил Пржевальского, как отцаГенерал от географии: Почему Сталин любил Пржевальского, как отца
09:54 13.06.2023

Путешественникам воинских званий не дают, если они не разведчики

Александр Широкорад

На фото: памятник Н.М. Пржевальскому в его усадьбе в Слободе (ныне поселок Пржевальское). (Фото: автора)

В 1886 году полковнику Генерального штаба Н.М. Пржевальскому было присвоено звание генерал-майора. В 47 лет стать генерал-майором в России считалось редкостью. Тем более что Николай Михайлович никогда не участвовал в сражениях и не командовал ни одной строевой частью, даже ротой. Ну, а за научную деятельность воинские звания в царской России не присваивались.

Выходит, что генеральское звание Пржевальский получил за блестяще проведенные спецоперации Генерального штаба империи.

Не менее 80% информации, добытой Пржевальским, было двойного назначения. Чисто военные сведения в основном (как, например, по Лобнору) засекречены до сих пор.

Николай Михайлович Пржевальский родился 31 марта 1839 года в смоленской деревне Кимборово. Принадлежал к шляхетскому роду, его предки получили герб от польского короля Стефана Батория в XVI веке. Родственники же путешественника утверждали, что их предком был запорожский казак Корнила Паравальский, поступивший на польскую службу и полонизировавший свою фамилию. Правда, запорожцы были холостыми и обычно не шли на польскую службу.

После домашнего обучения братья Николай и Володя в 1849 году поступили в Смоленскую гимназию, причем сразу во второй класс.

Николай рос сильным и независимым. Хотя в гимназии и царила "дедовщина", никому и в голову не приходило обижать его.

В 1855 году Николай с отличием окончил гимназию и подал прошение о зачислении его в полк. В конце августа начались сборы в дорогу. В Москву братья поехали вместе: Николай - на военную службу, а Владимир - поступать в университет.

В ноябре 1856 года Пржевальского произвели в прапорщики и перевели в Полоцкий полк, который стоял в Смоленской губернии. Николаю надоедает служба в провинциальном полку, и он подает прошение о переводе на Амур. Но в ответ его сажают под арест на трое суток. Пржевальский понимает, что порвать с полковой службой можно, поступив в Академию Генерального штаба армии и получив высшее военное образование.

В академии Пржевальский пробыл всего полтора года, и тут началось восстание в Польше. Офицерам Академии было объявлено, что тот, кто пожелает отправиться в Польшу, будет выпущен на льготных основаниях. Николай оказался среди добровольцев, был произведен в поручики и направлен в свой Полоцкий пехотный полк.

В Кременце Пржевальскому предложили заняться разведкой, или контрразведкой, этот как считать. Шляхтич по происхождению, польский язык - второй родной: такому поручику было легко втереться в круги польских офицеров, состоявших на русской службе, но желавших присоединиться к повстанцам.

Еще в молодости у Пржевальского проявились таланты разведчика - феноменальная память, быстрое чтение. Позже он мог точно цитировать прочитанное, хорошо запоминал карты и часто выигрывал большие суммы.

В конце 1866 года Пржевальский получает назначение в штаб Восточно-Сибирского военного округа в Иркутске и одновременно зачисляется офицером Генерального штаба.

26 мая 1867 года Пржевальский только с двумя спутниками - топографом Ягуновым и казаком Николаевым - выехали из Иркутска. Первая экспедиция началась.

В ходе четырех экспедиций Пржевальский исследовал Приамурский край, Кашгарию, Монголию и Маньчжурию. В Тибете Пржевальский не дошел всего 250 верст до Лхасы. В октябре 1867 года он тайно проник в Корею, наглухо закрытую для иностранцев.

В Китае особое внимание Пржевальский уделил озеру Лобнор, где он находился с ноября 1876 года по конец марта 1877 года. Там Пржевальский снимал карты, изучал гидрологию озера, обойдя его на лодке, растительность и животный мир, включая диких верблюдов.

Создается впечатление, что подполковник обладал даром предвидения. В середине ХХ века китайцы построят у озера Лобнор атомный полигон. Там в 1964 году они взорвут атомную, а через три года, водородную бомбу.

Открытия Пржевальского имели огромное значение для науки и для русского Генерального штаба. Не будем забывать, что в 1860-х - 1910-х годах шло активное соперничество Англии и России в попытках захвата Тибета, Кашгарии, Монголии и центральных районов Китая.

Несколько упрощая, можно сказать, что две империи захватили огромные территории и вместо их обустройства и ассимиляции населения попытались захватить Афганистан, Тибет, Маньчжурию и т. д., в чем потерпели поражение.

Нереальность захвата Центральной Азии должна быть понятна любому грамотному политику и офицеру. Увы, разведчики-географы Англии и России давали точные сведения об увиденном, но были далеки от большой стратегии.

Не избежал этого и Пржевальский. Превосходство западной цивилизации над китайской и необходимость скорейшего завоевания - такова главная идея аналитических материалов Николая Михайловича.

Пржевальский часто цитировал дипломата, тайного советника Федора Мартенса, писавшего о Китае: "Международное право не может быть приложимо в сношениях с полудикими народами".

Пржевальский доказывал, что грядущий конфликт с Китаем вполне оправдан желанием местного населения перейти под власть русского царя: "Номады, монголы, дунганы… и жители Восточного Туркестана… питают сильную надежду сделаться подданными Белого Царя, имя которого наравне с именем Далай Ламы, является в глазах азиатских масс в ореоле чарующего могущества". Он писал: "Посреди этого безотрадного хаоса в настоящем и будущем пробивается для злосчастных страдальцев светлый луч надежды на Россию".

Пржевальский был уверен, что маньчжуры не смогут противостоять русской армии: "Смелый неприятель, с европейским вооружением, может двинуться в любую часть Срединного государства и заранее рассчитывать на верную победу. О количестве защитников Поднебесной империи ему нечего много заботиться: один волк заставляет бежать тысячное стадо баранов, и таким волком явится каждый европейский солдат относительно китайского воинства".

Как видим, Николай Михайлович точно описывает виденное, но часто делает неправильные выводы. Материалы, переданные Пржевальским в Генеральный штаб, сыграли большую роль в попытке Николая II захватить Маньчжурию, Порт-Артур и Корею.

Несколько слов о личной жизни Николая Михайловича. Он никогда не был женат, а сведения о его любовных похождениях весьма скудны и противоречивы. На 2-м курсе я впервые увидел памятник Пржевальскому в Александровском саду у Адмиралтейства. Моя подруга, тоже студентка, всерьез спросила: "А почему Сталин с верблюдом?" Тоже самое я услышал два года назад на том же месте от группы туристов.

Существует версия, что Пржевальский в Гори останавливался у знакомого грузинского князя Маминошвили. Познакомился с его родственницей Екатериной, неудачно вышедшей замуж за пьяницу-сапожника.

Версия сия не доказана, поскольку точных дат пребывания Пржевальского в Грузии нет, равно как и идут споры о дате рождения Сталина.

Правда, есть много косвенных свидетельств. Так, к примеру, Андрей Капица, сын нобелевского лауреата по физике Петра Капицы, утверждал, что Пржевальский отправил письмо его прадеду, где упоминалось "известное событие в Гори".

Любопытно, что в Малой Советской энциклопедии статья о Пржевальском по объему куда больше статей о других исследователях Дальнего Востока.

В 1951 году Г. М. Маленков, курировавший помощь КНР, вызвал себе режиссера Сергея Юткевича и приказал ему снять художественный фильм о Пржевальском. Съемки частично велись в КНР. Китайцы не любили Пржевальского и открыто саботировали съемки. Юткевич доложил советскому послу Юдину, а тот - Сталину. И через день все кардинально изменилось. Юткевичу для участия в съемках предоставили целый китайский полк, самолеты, его доставляют во все места, куда он указывал.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686639240


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