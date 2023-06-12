Семьи в Америке вышли на улицы против навязывания ЛГБТ, - Шефика Нур Чифтчи

09:59 13.06.2023

Yeni Safak

Турция



Семьи в Америке вышли на улицы против навязывания ЛГБТ

Трансвестит читает сказку для детей в бруклинской публичной библиотеке в Нью-Йорке - ИноСМИ, 1920, 12.06.2023



Тема ЛГБТ расколола американское общество, пишет Yeni Şafak. Геи преподносятся как образцы для подражания уже не только на улицах, но и в школах и церквях. "Марши гордости" не прекращаются. Обеспокоенные семьи вышли на улицы и потребовали от властей защитить своих детей.



В большинстве штатов США, кроме 20, легализованы однополые браки. В то время как представители ЛГБТ отныне преподносятся в качестве образца для подражания уже не только на улицах, но и в школах и церквях, обеспокоенные семьи вышли на акции протеста и обратились к властям с просьбой о помощи. Эта горячо обсуждаемая тема американской повестки дня в последние месяцы вызвала серьезный раскол общества. В то время как вошедшие в школьную программу понятия "лесбиянка", "гей", "трансгендер" у детей вызывают замешательство, трансвеститов, называемых "дрэг квин" (drag queen), представляют маленьким детям в школах на мероприятиях по случаю окончания года или в особые дни. На днях американец Деймон Аткинс был арестован за акцию протеста против парада представителей ЛГБТ.



Американцы впервые столь яростно обсуждают навязывание ЛГБТ в течение нескольких дней и даже недель, и эта тема стала чуть ли не главным пунктом повестки дня в стране. В то время как семьи, заботящиеся о психическом и физическом здоровье своих детей, практически каждый день устраивают протесты на улицах, извращенные выступления сторонников ЛГБТ под названием "парады гордости" продолжают нагнетать напряженность.



Начались уличные акции: представители ЛГБТ устроили драку



В городе Глендейл, штат Калифорния, на заседании правления Объединенного школьного округа было принято решение объявить июнь "Месяцем гордости". Решение, представленное председателем правления Джеки Голдберг (Jackie Goldberg) и членом правления Ником Мелвойном (Nick Melvoin) и одобренное в результате давления учителей, поддерживающих ЛГБТ, вызвало протест со стороны семей, которым небезразлично психическое и физическое здоровье своих детей. В день проведения собрания между американцами армянского происхождения, которые пришли к зданию школы, чтобы продемонстрировать свою реакцию, и сторонниками ЛГБТ произошли столкновения. Семьи, скандировавшие лозунги "Оставьте наших детей в покое", подверглись насилию со стороны представителей ЛГБТ. Прибывшие на место полицейские в попытке разогнать толпу применили перцовый газ. Стало известно, что семьи, проживающие в Глендейле, особенно в течение последних пяти лет, боролись против включения в школьную программу занятий с ненаучными утверждениями о "существовании полов, помимо женского и мужского".



В каких штатах разрешены однополые браки?

В США однополые браки официально разрешены в штатах Колорадо, Гавайи, Калифорния, Мэн, Мэриленд, Невада, Нью-Джерси, Орегон, Вашингтон, округе Колумбия, тогда как в штатах Алабама, Арканзас, Флорида, Джорджия, Южная Дакота, Южная Каролина, Айдахо, Канзас, Кентукки, Северная Дакота, Северная Каролина, Луизиана, Мичиган, Небраска, Огайо, Оклахома, Техас, Юта, Вирджиния, Висконсин - запрещены.



Некоторые школы сопротивляются давлению со стороны ЛГБТ-лобби



А в нескольких штатах некоторые школы решили не вывешивать на свои здания радужный флаг, используемый ЛГБТ, рядом с американским флагом, называя ЛГБТ-символику политической и разъединяющей. Учителя, вставшие на защиту флага ЛГБТ и в этой связи уволившиеся из данных учреждений, сбивают с толку учащихся школ, в которых они раньше работали, привлекая их к акциям протеста.



Рокфеллер спустил флаги 193 стран ради ЛГБТ



В течение июня, который считается месяцем ЛГБТ, практически во всех штатах США проводятся так называемые "парады гордости". В Нью-Йорке на площади возле делового центра Рокфеллеров, одной из богатейших семей мира, флаги 193 стран мира были спущены и заменены на флаг ЛГБТ.



Семьи восклицают: "Защитите наших детей"



Мусульманские семьи, собравшиеся перед школой округа Монтгомери в Мэриленде недалеко от Вашингтона, округ Колумбия, скандировали: "Защитите наших детей", - требуя изъять ненаучные абсурдные утверждения о ЛГБТ из школьной программы. С другой стороны, против них выступили сторонники ЛГБТ. Между двумя группами время от времени происходили словесные перепалки.



Извращенное шоу для детей младшего школьного возраста



В школе St. Matthew в Канаде по случаю "Дня гордости" детям младшего школьного возраста было показано извращенное шоу трансвеститов, или так называемых "дрэг квин" (drag queen). Учителя украсили школу флагами ЛГБТ.



После того как изображения этого мероприятия распространились в социальных сетях, тысячи людей выразили возмущение действиями школьной администрации. На фоне произошедших событий аккаунт школы St. Matthew в твиттере был закрыт для неподписанных пользователей.



Сначала они были на улице, потом вошли в школы, а теперь и в церкви



Мардж Эрин Джонсон (MargeErin Johnson), называющая себя "трансгендерной проповедницей" в церкви Вашингтонского колледжа в США, выступила с церковной кафедры перед американцами с так называемой "проповедью". Среди зрителей программы можно было видеть в том числе детей.



Задержали за протест



А в штате Пенсильвания полиция арестовала американца Дэймона Аткинса (Damon Atkins) за проведение акции протеста против так называемого "парада гордости" ЛГБТ.



Автор: Шефика Нур Чифтчи (Şefika Nur Çiftçi)