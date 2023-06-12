Эра НеВодолея. Мегаполисы ЦентрАзии столкнулись с небывалым дефицитом питьевой воды

10:01 13.06.2023 Эра НеВодолея

Мегаполисы Центральной Азии столкнулись с небывалым дефицитом питьевой воды



Лето в странах Центральной Азии традиционно жгучее, что приводит к резкой нагрузке на систему водоснабжения. Однако в этом году власти ряда городов оказались неготовыми к сезону, в связи с чем, например, жители Бишкека и Астаны вынуждены использовать ресурс "на минималках", запасаться водой заранее и терпеть бесконечные отключения. Особенно сильно кризис ударил по столице Кыргызстана, где мэрия решила закрыть частные бани, автомойки и бассейны, ибо нечего расходовать "живительную влагу" в больших объемах.



В поисках виноватых



Бишкекчане страдают от нехватки воды с конца весны. Как рассказала "Фергане" жительница столицы по имени Чолпон, согласно ее наблюдением, кризис начался с 22 мая, когда местная ТЭЦ ушла на месячную профилактику, "прихватив" с собой горячую воду.



"Без альтернативы потребление холодной воды увеличилось минимум вдвое. И это, на мой взгляд, основная причина перебоев. Хотя подобные отключения происходят каждый год, почему-то холодная так не исчезала", - удивляется кыргызстанка.



Мэрия мегаполиса провела свои расчеты, которые показывают, что ситуация очень серьезная. По официальным данным,



в Бишкеке среднее потребление воды на человека в сутки увеличилось со 170 до 410 литров - почти в 2,5 раза!



Чиновники, пожалуй, даже не брали минуту на размышление, чтобы ответить на вопрос "кто виноват в сложившейся ситуации". Конечно, потребители, которые мало того, что тратят ресурсы налево и направо, так и количественно множатся. Так, за год их число возросло на 7% - с 263 тысяч до 270 тысяч человек.



Но в основном люди не следят за расходом воды, нерационально используют ее при поливе зеленых насаждений и приусадебных участков, констатировали в администрации города.



Кстати, с этим мнением отчасти согласна и наша собеседница.



"У нас в столице такая система, что в отопительный период горячая вода - одинаковой температуры что в батареях, что в кране. Но после окончания сезона она теряет в ''качестве''. Говорят, что успевает остыть, пока дойдет до потребителя. И порой нужно ждать по полчаса, пока горячая станет горячей, - рассказывает Чолпон. - Поэтому горожане, особенно жители верхних этажей, отказываются использовать горячую воду. Вместо этого они устанавливают водонагреватели. Холодная плюс электричество получается дешевле и нервов уходит меньше".



Бишкекчанка отмечает, что на "погоду в доме" влияют и соседи. Она вспоминает, что как-то раз у нее на четвертом этаже почти не было напора, но, когда сестра Чолпон спустилась на второй, оказалось, что там вода беспрерывно льется из душа.



"Или, помню, были у меня соседи, которые спускали шланг со второго этажа для мытья машины, чтобы наполнить детям надувной бассейн, а мы наверху страдали без воды. Так что, действительно, во многом в нынешнем кризисе виноваты мы сами", - резюмирует собеседница "Ферганы".



Впрочем, власти озвучили и другие причины в перебоях с водоснабжением столицы. В частности, снижение на 15-20 метров уровня подземных вод на головном водозаборе "Орто-Алыш", подающем в город свыше 40% воды. Плюс, как назло, замедлилось таяние ледников, из-за чего невозможно заполнить подпитывающие озера. К тому же не будем забывать, что в системе водоснабжения используется в основном еще советское оборудование, давно или никогда не знавшее слова "модернизация". Еще несколько лет назад специалисты говорили об изношенности сетей и частых авариях на них, но пока до этой части управления городом руки у мэрии Бишкека не дошли.



Как уточнили эксперты, нехватка питьевой воды связана еще и с наполнением Токтогульского водохранилища, точнее, с резким сокращением его объемов. На данный момент приток воды ниже на 50%, а расход - выше на 30%. Тенденция объясняется тем, что Кыргызстан сливает Казахстану и Узбекистану больше воды, чем предусмотрено договором об обмене электричеством с соседними государствами.



То, что проблемы с водой в Бишкеке появились не вчера, подтвердили в Жогорку Кенеше (парламенте) республики. На заседании 8 июня депутат Марлен Маматалиев рассказал, что мэрия в течение двух лет обращается в правительство с просьбой выделить средства и площадки для строительства водозаборов. По его словам, речь идет о четырех земельных участках и 100 млн сомов (свыше $1,1 млн).



Маматалиев подчеркнул, что город переживает дефицит воды по вине Кабмина, который долго игнорировал обращения столичной администрации. Депутат также предложил провести заседание парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике и утвердить выделение необходимой суммы на возведение водозаборов в Бишкеке.



Закройте кран!



Ситуация вынудила столичную администрацию пойти в атаку. В городе начались рейды и разъяснительная работа по бережному отношению к воде. В этой связи "Бишкекводоканал" даже разработал несколько полезных советов для населения. Вот эти рекомендации:



☝️ закройте кран во время мытья посуды или чистки зубов. Постоянно текущая вода в кране может потеряться впустую. Закрытие крана во время этих простых процедур может сэкономить значительное количество воды;



️☝️ используйте полную емкость стиральной и посудомоечной машин. Запуск этих устройств с полным набором грязной одежды или посуды позволяет использовать воду эффективно;



☝️ если у вас есть утечка воды в доме или в районе вашего жилища, необходимо ее устранить;



☝️ полив зеленых насаждений осуществлять только в ночное время.



Для наглядности чиновники соорудили короткое видео о том, сколько всего "полезного" утекло в умывальник, пока один человек чистил зубы при включенном кране, чтобы, как написал Telegram-канал "Бишкек сегодня - новости", пристыдить горожан. Так мы узнали, что за это время бесцельно уходит до семи литров воды, которые можно было использовать для варки двух кастрюль супа или мытья четырех килограммов фруктов. В общем, видео напомнило самого известного сантехника советского кино Афоню с его наблюдением, что "струйка воды толщиной в одну спичку дает утечку 200 литров в сутки". К слову, если помните, персонаж Куравлева тогда кран так и не закрыл, поскольку тот был не на его участке.







Между тем, Чолпон, видимо, пристыженная роликом "Бишкекводоканала", рассказала "Фергане" об основных неудобствах сложившейся ситуации.



"Из-за слабого напора нет возможности полноценно принять душ - ведро и ковш нереально бесят, хотя это не смертельно. А если представить многодетную семью, где на повестке дня регулярные пеленания-подмывания, готовка, мытье посуды, то охватывает легкая паника. Еще к неудобствам отнесу новую ''привычку'' постоянно держать дома запас воды", - поделилась наша собеседница.



Мэрия Бишкека пошла на крайности, прекратив подачу воды ночью в южной части столицы. При этом в администрации попросили горожан потерпеть месяц, в течение которого ситуация с питьевой водой стабилизируется. Но бишкекчанка Чолпон считает, что данное обещание вряд ли будет выполнено.



"Мэрии доверять - себя не уважать. Говорят одно, а делают другое. Пример из ''свеженького'': сносят гаражные кооперативы, обещая сквер или многоуровневую парковку, а возводят многоэтажки. Здесь тоже наверняка кризис затянется", - сомневается кыргызстанка.



Не поверили властям и жители массива "Арча-Бешик" на юго-западе Бишкека.



Они 7 июня перекрыли Южную магистраль из-за недовольства нехваткой воды. Причем, по словам протестующих, такого плачевного положения не было давно.



Разруливать ситуацию с блокировкой дороги отправился глава "Бишкекводоканала" Таалайбек Орозов при поддержке милиции. В итоге с населением провели разъяснительную работу, а заодно и профилактическую беседу - трассу открыли, и пробка постепенно начала рассасываться.



Акция с перекрытием дороги дала свои плоды - той же ночью в домах жителей массива "Арча-Бешик" появилась вода. И люди начали… поливать питьевой водой огороды. Мэрия и коммунальщики организовали рейды по выявлению тех, кто использует ресурсы нерационально. Так что разъяснительные работы в городе продолжаются.



На фоне водного кризиса как издевательство прошла новость сверху о повышении тарифов на водоснабжение в Бишкеке с 1 июня:



- для населения – с 8,1 сома ($0,092) до 10,45 сома ($0,12) за кубометр (без учета налогов);

- для бюджетных организаций – с 9,1 сома ($0,10) до 12,95 сома ($0,15);

- для прочих потребителей – с 13 сомов ($0,15) до 18,5 сома ($0,21).



Но это еще "цветочки". Помимо рекомендаций по бережному использованию ресурсов, власти решили ограничивать разбазаривание воды при помощи кыргызского сома и предложили ввести дифференцированный тариф.



"Если человек будет потреблять воду в пределах установленной нормы - 170 литров в сутки на человека, - то тариф не изменится. Если больше, то и тариф может увеличиться", - пояснил суть потенциального нововведения заместитель мэра столицы Жыргалбек Шамыралиев.



Наша собеседница поддерживает данную инициативу.



"Это действительно ужасно - использовать питьевую воду для мытья машин, стирки ковров, полива огородов и палисадников. Так что я приветствую введение дифференцированного расчета за воду. Хотите набирать бассейны - платите соответствующий, так сказать, ''налог на роскошь''", - заключила Чолпон.



Прозрачное золото



"Роскошью" вода считается не только в Кыргызстане, но и у соседей. Если многие казахстанцы, проживающие в провинции, привыкли к дефициту воды, порой мирясь с ее нехваткой на протяжении нескольких лет, то столица стоит особняком. Все же Астана - "витрина" республики, но и здесь не обходится без эксцессов.



Этим летом вдруг пропала вода. В отличие от бишкекчан, жители столицы Казахстана начали проводить акции протеста еще весной. 23 мая сообщалось, что в нескольких районах города недовольные отсутствием воды граждане перекрывали проезжую часть. Причем некоторые жильцы жаловались, что на протяжении двух-трех месяцев воду в их квартиры подают в течение нескольких часов глубокой ночью. Они обвиняли в этом застройщика, допустившего ошибки при установке насоса во время возведения многоэтажки. Коммунальщики кое-где устранили проблему с помощью очистки фильтров, где-то строительные компании раскошелились на регулярный привоз питьевой воды в автоцистернах.



Однако 6 июня астанчане вновь заблокировали движение автомобилей по трассе. На сей раз действовали ранее не бастовавшие жители ЖК "Милленниум парк".



Демонстранты скандировали "Дайте воду!", утверждая, что без нее им приходится жить уже больше недели.



Власти отреагировали незамедлительно. Аким (мэр) Астаны Женис Касымбек обозначил не только причины ситуации, но и пути ее решения. Дефицит воды он ожидаемо связал с ростом населения города и поливом.



"Ежегодно рост населения города составляет 60-70 тысяч человек, это требует дополнительных объемов воды. Кроме того, именно сейчас идут активно поливные работы, связанные с высокой температурой, вы знаете, что последнюю неделю ниже 30 градусов практически температура в городе не опускалась", - пояснил градоначальник.



Как и его коллеги из Бишкека, он взял на преодоление кризиса один месяц. За этот период будет достроен водовод с Астанинского водохранилища, завершится первый этап возведения насосной фильтровальной станции, которая обеспечит дополнительно подачу 25-30 тысяч кубометров воды в сутки. Плюс в августе специалисты закончат монтировать вторую часть данного объекта, а это еще 85 тысяч кубометров воды ежедневно, резюмировал мэр.



Добавим, что на следующий день после отчета перед населением Касымбек доложил об обстановке с водоснабжением столицы президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Тот, в свою очередь, поручил акиму в кратчайшие сроки принять меры системного и оперативного характера, чтобы "полностью исключить возникновение кризисных ситуаций не только с водой, но и другими системами жизнедеятельности города". Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Кризис в принципе уже существует, но мэр, наверняка, вылезет из кожи вон, чтобы не ударить в грязь перед главой государства.



Глядя на это, возможно, и Кыргызстан воспользуется подобной тактикой, а то создается впечатление, что без вмешательства Садыра Жапарова вода из кранов бишкекчан не польется. Источник - fergana.media

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