В боях в Запорожье погиб Рос-генерал Сергей Горячев, ветеран 201 Таджикской СД

10:10 13.06.2023

Военкор сообщил о гибели генерал-майора российской армии Горячева



Военкор Котенок заявил о гибели начальника штаба 35-й армии Сергея Горячева в зоне СВО



