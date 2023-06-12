Задрали воры и бездельники. Кто виноват в коммунальном коллапсе Астаны, - Алма Бектенова

10:16 13.06.2023 Астана: коммунальная засуха – политический слив

Водный коллапс в Астане предвещает инфраструктурный кризис по всей республике



Алма Бектенова, 12 июня 23



Многолетняя уплотняющая застройка привела в столице к закономерным результатам, теперь мегаполису остро не хватает воды. В недалеком будущем, считают эксперты, хаотичное строительство грозит таким же масштабным дефицитом в сфере энергетики. Сидеть без воды, тепла и света – это то, о чем мечтали собственники квартир в разнообразных "элитных" ЖК.

О водном катаклизме в Астане написала даже международная пресса, настолько громким вышел скандал. Однако основные баталии еще впереди, так как, по мнению специалистов, подобные испытания грозят большинству городов и регионов РК. Самые ближайшие кандидаты – Алматы, Шымкент, Актау. Например, горная вода Алматы, некогда лучшая в стране, возможно, одна из самых качественных на континенте, неумолимо теряет свою прозрачность и чистоту.

Кризис в столице, кроме того, еще раз показал слабые точки управления: неумение планировать даже на 10 лет вперед, хроническую безответственность, стремление урвать, а после меня хоть потоп, хоть засуха. В дело вмешался президент Токаев, распорядившийся немедленно принять меры для стабилизации водоснабжения. Также был снят с должности вице-премьер Алтай Кульгинов, несколько лет возглавлявший столичный акимат. Тем не менее, по щелчку пальцев вода у астанчан не появится, а Кульгинов, весьма вероятно, скоро займет новый пост.

Кстати, еще неделю назад Алтай Кульгинов весьма положительно оценивал свою работу в качестве градоначальника. Но обо всем по порядку.



Всех собак нельзя топить в одном ведре

Разумеется, невозможно винить в "обезвоживании" города только Кульгинова. Вопросы вызывают его комментарии перед отстранением от должности. Напомним, что пост акима Кульгинов занимал с 2019 по 2022 года, преемником стал Женис Касымбек.

Много месяцев подряд СМИ писали о том, что акимат катастрофически просчитался с темпами роста населения Астаны. Застройщикам, указывалось в публикациях со ссылкой на специалистов, выдавались разрешения без учета реальных объемов воды.

Алтай Кульгинов заявлял, что прогнозы по количеству жителей были превышены. В первом генплане Астаны, сделанном в начале нулевых, указывалась цифра 800 тыс. жителей. В 2010 году утверждалось, что к 2030 году в городе будут проживать 1,2 млн. человек, но этого показателя столица достигла уже в 2020 году. В новый план вошел прогноз 2,5 млн. жителей до 2035 года.

"С учетом этого мы в 2020 году начали строить насосно-фильтровальную станцию. Сейчас этот проект завершен, вода будет, предположительно, уже в июле. Сейчас идут пусконаладочные работы. Я не скажу, кто виноват, зачем искать виновных? Мы свою работу сделали, я вам рассказываю, что сделал акимат вместе с правительством", – пояснял Алтай Кульгинов.

Журналисты поинтересовались у бывшего теперь вице-премьера, слышал ли он, как его называют "Кульгинов-20%", имея в виду откаты от застройщиков. "Я знаю, когда некоторых акимов так называли. Это обвинение в публичном пространстве. Такие нападки в отношении госслужащих бывают, они заказные. Пожалуйста, не нужно это делать. Я добросовестно работал, будучи акимом, со своими коллегами ради интересов наших жителей. И я своей работы не стесняюсь", – возмутился чиновник.

В марте, когда негодование астанчан достигло точки кипения, Кульгинова также спрашивали, чувствует ли он ответственность за то, что Астана осталась без воды. Вину бывший аким не признал, вновь пообещав, что коммунальная услуга вскоре начнет поступать в положенном объеме.

В день отставки Кульгинова вице-спикер Мажилиса Альберт Рау заявил, что к нынешнему руководству города претензий нет. "Вчера по Tik-Tok получил от акима города привет, чтобы потерпели чуть-чуть, сейчас первая очередь запустится новой насосно-фильтровальной станции, и острота снимется. К Женису (Касымбеку, новому акиму – ред.), конечно, у меня меньше всего вопросов. Мы должны понимать, что ему это все досталось. Это такое слабое, но оправдание, что темпы роста города такие, что не успевает инфраструктура", – сказал депутат. Причиной проблем в городе он назвал срывающиеся проекты – например, строящуюся уже 10 лет ТЭЦ. "Есть субъективный фактор – люди, есть объективный фактор – системный сбой", – добавил Рау.

Как говорилось выше, Касым-Жомарт Токаев поручил Женису Касымбеку "в самые короткие сроки принять меры системного и оперативного характера, чтобы полностью исключить возникновение кризисных ситуаций не только с обеспечением водой, но и с другими системами жизнедеятельности города".

По данным акимата, сегодня суточный расход воды жителей столицы превышает 310 тыс. кубов, пять лет назад этот показатель составлял 269 тыс. кубометров, а в 2022 году – 311 тыс. кубометров в сутки. Прогнозируется, что к 2026 году потребление вырастет до 340 тыс. кубометров.



"Не надо перекрывать дороги"

Астанчане жаловались на перебои с водой годами. В сети есть сообщения людей, которые успели завести внуков, но так и не увидели нормального напора в своих столичных квартирах. Однако кризисная ситуация возникла в феврале и катастрофически обострилась в марте.

Жители сразу нескольких районов Астаны пожаловались на слабый напор или же полное отсутствие воды. На Наурыз коммунальный коллапс настиг жителей Есильского района (ЖК "Арнау", "Камал", "Адал", "Ново-Сити"). Также сухие краны продемонстрировали в Сарыаркинском районе (жилые комплексы, расположенные по проспекту Женис, Бейбитшилик, Конституции, Карасай батыра). В некоторых домах даже холодной воды не было сутками. Жители микрорайона "Жастар" в Байконурском районе также сообщили о слабом напоре воды в вечернее и ночное время.

В столичном управлении топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства, а также в "Астана су арнасы" положение объяснили ростом населения и расхода воды и не справляющейся инфраструктурой города.

"При существующей мощности система водоподготовки в 305 тыс. кубометров в сутки, фактическое водопотребление составляет 318 тыс. кубометров в сутки. В целях создания запаса питьевой воды имеются четыре резервуара по 20 тыс. кубометров каждый, наполнение которых производится в ночное время, что приводит к снижению давления воды в сетях водоснабжения", – сообщили в "Астана су арнасы". С ноября 2021 года ведется строительство новой насосно-фильтровальной станции, завершение которой планируется в течение этого года, добавили в компании. Мощность станции в 105 тысяч куб. м/сутки увеличит подачу услуги.

Эксперты обвинили в коллапсе хаотичную застройку. Например, в интервью inbusiness.kz директор Центра водной безопасности международного научного комплекса "Астана" Асет Калиев заявил: "наше градостроительное планирование в Астане хромает на две ноги. При предыдущем акиме города генплан столицы был только на бумаге, хотя он у нас утвержден и действует. Все застройки пошли, невзирая на генплан – акимат пошел на поводу у застройщиков, к сожалению! А ведь этот документ имел под собой хорошую инженерную подготовку, были рассчитаны пропускные способности сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения. Все расчеты были проведены. Отступив от генплана, в Астане с одобрения чиновников началась уплотненность и точечность застроек. В свою очередь, застройки начали врезаться в существующие микрорайоны, где и так уже шла своя нагрузка на инженерные сети. С тех пор пошло все вкривь и вкось".

Подобных комментариев набралось немало. Попутно в очередной раз вытащили на свет проблему общего кризиса инфраструктуры, когда в городах строят только ЖК, не обеспечивая жителей школами, больницами, транспортом, местами отдыха.

К концу марта ГКП "Астана су арнасы" вынуждено приняла меры по регулированию давления воды. "В связи с ростом населения города и интенсивной застройкой столицы наблюдается дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды", – сообщили в компании.

Был введен график потребления. В разное время суток, сообразно с потребностями работающего населения, давление воды то усиливается, то понижается. По отзывам горожан, мера никак не повлияла на ситуацию – напор во многих домах по-прежнему слабый, в некоторых ЖК вода не появляется вовсе. В мае публиковались целые списки районов, отчаянно нуждавшихся в поставке первейшей коммунальной услуги. Нет нужды подчеркивать, что длительное отсутствие холодной воды противоречит всем санитарным нормам.

Тогда же "немытые и злые" жители нескольких домов перекрыли движение по одной из автомагистралей. Пойти на такой шаг астанчан вынудила искусственная засуха, продолжавшаяся несколько дней. Прибывшие на место специалисты водоканала обвинили во всем застройщика, который якобы нарушил технологию монтажа труб в жилом комплексе. Но представители подрядной организации претензию отрицали, дескать, все по утвержденному проекту. С тех пор акимат "убедительно" просит трассы не блокировать, поскольку от этого демарша вода не появится, а штраф отхватить можно.

По последней информации, перебои прекратятся уже в июне. "К концу этого месяца решим вопрос с дефицитом воды в городе. Мы понимаем, что есть дома, где более остро ощущается нехватка воды. По таким домам специалисты "Астана Су Арнасы" совместно с районными акиматами работают. Где-то за счет перенастройки насосов самих домов удается повысить давление. Но это возможно не во всех дома", – говорится в сообщении компании.

Полностью, как уверяют чиновники, дефицит воды в городе устранит новая станция.

"Кроме того, на следующей неделе запустим новую нитку водовода со стороны Астанинского водохранилища, которая обеспечит необходимое давление и стабильность работы системы", – заверили в акимате.

Еще в мае министр экологии, геологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова рассказала, как предположительно будут бороться с дефицитом на перспективу.

"В текущем году для стабильной подачи воды столице министерством совместно с акиматом рассматриваются три проекта. Первый – строительство сооружений для подпитки Астанинского водохранилища, по которому разрабатывается проектно-сметная документация", – заявила глава ведомства. Проект предусматривает переброску воды из канала им. К. Сатпаева в русло реки Есиль с расчисткой и формированием пропускного профиля русла, а также строительство подпорного перегораживающего сооружения и водовода от него до площадки насосной станции "Астана Су Арнасы". Ориентировочные сроки строительства 2023–2025 годы.

"Второй – использование Нуринского месторождения подземных вод со строительством водовода 67 км, как резервного источника водоснабжения города Астаны, по которому необходимо откорректировать технико-экономическое обоснование, в связи с истечением срока с последующей разработкой ПСД работа в этом направлении будет проводиться акиматом города Астаны. В случае предоставления положительного заключения экспертизы, министерство будет проводить дальнейшую реализацию проекта", – отметила министр.

"Третий проект – строительство водовода от канала им. К. Сатпаева до НФС-4 города Астаны, он позволит обеспечить столицу с учетом дальнейшей долгосрочной перспективы развития и увеличения численности населения", – считает она.

Как можно заметить, все варианты не могут быть реализованы "прямо сейчас", так что перспективы водоснабжения города туманны. Единственный способ остановить надвигающуюся коммунальную катастрофу – это немедленно прекратить варварскую застройку, особенно в Астане, Алматы и Шымкенте. Но, как показывает практика, запретить коррупцию и рвачество в Казахстане еще никому не удалось. Источник - turanpress.kz

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