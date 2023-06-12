Из Франции добровольцем в РосАрмию вступил и воюет потомок российского императора Николая I

10:20 13.06.2023

Потомок российского императора Николая I в восьмом поколении Гавриил Дорошин стал пулеметчиком на специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщила программа "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ.



Молодой человек жил во французском Лионе и хотел стать фотографом, однако в 2014 году отправился в Донбасс. Он ненадолго оставлял службу и возвращался во Францию. Однако с началом СВО снова принял участие в боевых действиях. Свое решение Дорошин объяснил тем, что его родственники в нескольких поколениях были военными и ему "хочется повторить подвиг".



По его словам, до прибытия в отряд он практически не сталкивался с огнестрельным оружием. "Когда я приехал в отряд, мне сказали: "У тебя самые широкие плечи, поэтому пулемет тебе достанется". И вот оно так получилось", - рассказал Дорошин.



Сейчас иностранный доброволец хорошо говорит на русском языке и не торопится уезжать в Лион. По его мнению, европейская страна взяла неверный курс, и свое будущее он намерен строить в России. "Я очень люблю Францию. Просто она уже портится, она уже не та. Поэтому на данный момент мне не хочется туда возвращаться, однозначно", - заключил Дорошин.



