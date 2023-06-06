Кулибаев (зять Назарбаева) продолжает таскать деньги из Казбюджета. Как при дедушке...

12:04 13.06.2023 Как энергокомпания Кулибаева получила 998 млн тенге из республиканского бюджета



Мария Горбоконенко

6 июня 2023



В далеком 2013 году Астане понадобилась новая кабельная линия с двумя ячейками. Стоимость проекта "Строительство кабельной линии 110 кВ подстанция Западная – Коктем-2" оценили в 2 490 957 896 тенге. В качестве поставщика выступила электроэнергетическая компания – ТОО "ТПЭП".



Организацию создали на базе ЗАО "Тяжпромэлектропроект". Это – филиал московского ОАО ВНИПИ "Тяжпромэлектропроект". Базовая специализация предприятия – строительно-монтажные, пуско-наладочные, консалтинговые услуги и проектно-изыскательские работы в электроэнергетической отрасли.



5 декабря 2013 года ТОО "ТПЭП" и Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Астаны заключили договор государственных закупок. Предоставить свои услуги организация должна была до 31 декабря 2014 года. Но электрокабели с двумя ячейками отсутствуют до сих пор. Однако часть суммы руководство предприятия получило.



С виду все кажется вполне логичным. Однако среди учредителей компании спустя всего год после заключения договора появилось предприятие Тимура Кулибаева и Раушан Сагдиевой (Joint Technologies – Прим. Ред.) и ТОО ARION INVEST COMMERCE (АРИОН ИНВЕСТ КОММЕРЦ), принадлежащее бизнес-партнеру зятя Назарбаева – Данияру Абулгазину. 10 февраля 2016 года список владельцев сократился до двух – Joint Technologies и Ахаткан Баялиев.



Полгода назад, 5 октября 2022 года, предприятие Тимура Кулибаева покинуло список владельцев. Учредителем остался только Баялиев.



Как бывшая компания Кулибаева вместо украинского кабеля купила российский



Кроме основного договора, Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Астаны и ТОО заключили 14 дополнительных соглашений. Согласно документу, генподрядчик должен был завершить работы не позднее 30 декабря 2022 года.



Согласно пункту 3.5 договора, авансовый платеж ТОО "ТПЭП" должен был составить 30% от суммы годового финансирования. В дальнейшем предприятию должны были перечислять деньги в соответствии с планом, но при условии наличия актов выполненных работ.



Но компания смогла получить гораздо большую сумму. Согласно пункту 171 приказа министра финансов РК "Об утверждении правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания", строительной организации выплачивают до 50% за проект, который длится более года. Одна из основных причин – сложность энергетического оборудования.



Таким образом, ТОО "ТПЭП" получило аванс в 600 млн тенге для приобретения кабельно-проводниковой продукции у ПОА "Южкабель" (Украина) из расчета 150,8 тенге за один доллар. Вот только кабель не относится к сложному энергетическому оборудованию. В период с 2013 по 2014 годы компания "ТПЭП" сдала акты только на 216 млн тенге, что составляет всего 8,6% от объема работ.



Вместе с тем, в октябре 2014 года ТОО заменило кабель украинского производства на кабель российского производства ООО "Таткабель". Согласно закону об архитектурной деятельности, должны были провести корректировку проекта и получить положительное заключение государственной экспертизы, но она не состоялась. Аванс получили в декабре 2014 года, но по факту кабеля нет.



Аудиторское заключение или корректировка проекта



По данным аудиторского заключения, дебиторская задолженность акимата Астаны на 1 января 2019 года составляет 42,3 млрд тенге. 46% долга пришлось на Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства (19 517 063 900 тенге). Наиболее крупным дебитором выступало ТОО "ТПЭП". Акимат должен компании 2 млрд тенге за строительство кабельной линии 110 кВ ПС "Западная-ПС Коктем-2", закрытой подстанции 110/20 кВ "Аэропорт – Новая с перезаводами ЛЭП-110кВ", а также ПС 110/20 кВ "Ишим". Иными словами, компания Кулибаева не выполнила работу для столичного акимата на эту сумму.



С тех пор мало что изменилось. Дебиторская задолженность только по одному проекту "Строительство кабельной линии подстанции Западная – Коктем-2 с двумя ячейками" составляет около миллиарда тенге.



5 мая 2020 года на протокольном совещании заказчику поручили приступить к корректировке проекта и приостановить работы. Но ничего не сделали. В 2021 году перезаключили трехсторонний договор, где изменения в проект должно внести ТОО "NovoTec Engineering".



Кабельную линию до сих пор не сдали в эксплуатацию. 20 апреля 2022 года акимат Астаны принял план инфраструктурного развития столицы. Согласно документу, в 2022 году на строительно-монтажные работы (СМР) по проекту предоставили 1 млрд тенге, а в 2023 – 1,2 млрд тенге. Средства выделили из республиканского бюджета.



Ненадлежащий поставщик, или как вернуть свое и расторгнуть договор



16 февраля 2022 года Специализированный межрайонный экономический суд столицы отставил без рассмотрения иск Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Астаны. В марте, убрав пункт о "недобросовестном участнике государственных закупок", представители госпредприятия снова обратились в суд. ТОО "ТПЭП" подало встречный иск. В итоге их объединили в одно делопроизводство.



По первому иску: представители Управления топливно-энергетического комплекса просили взыскать 998 562 992 тенге, эту сумму компания получила в качестве аванса, и 249 095 790 тенге неустойки. Истцы уверяли, что сотрудники компании выполнили работы лишь на 216 млн тенге. В иске было указано, что ТОО "ТПЭП" не исполнило обязательства по договору, не представило в назначенный срок заказчику акты выполненных работ и график их производства.



ТОО "ТПЭП" подало встречный иск о признании требования по выплате банковской гарантии и действий по одностороннему расторжению договора незаконными. В компании предоставили гарантию в размере 998 562 991,69 тенге, которую выдало АО "Народный сберегательный банк Казахстана".



Однако суд оказался на стороне ответчика: срок завершения всех видов работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, продлили до 30 декабря 2022 года



24 мая 2022 года Специализированный межрайонный экономический суд Астаны оставил без рассмотрения расторжение договора между госпредприятием и ТОО "ТПЭП" по объекту "Строительства кабельной линии 110 кВ подстанции Западная – Коктем-2 с двумя ячейками". Суд также отказал во взыскании задолженности и неустойки. В 2021 году Генеральная прокуратора направляла предписание, но акимат ничего не исполнил, тем самым, прикрыв незаконные действия ТОО ТПЭП. Сейчас департамент внутреннего госаудита не провел повторную проверку. Также результаты аудита до сих пор не направили в ДЭР или Антикор.



Но суд по иску представителей ТОО признал исковые требования о выплате суммы банковской гарантии 998 млн тенге и действия по одностороннему расторжению договора незаконными.



Какие объекты должна была построить бывшая компания Кулибаева?



Заказчиками бывшей компании Тимура Кулибаева выступают не только акиматы Шымкента, Атырау, Семея, Тараза, Астаны и Алматы, но и крупные предприятия квазигосударственного сектора.



Проекты ТОО по заказу госорганов:

Астана – работы по возведению энергетических установок/электростанций объекта подстанции "Ишим" (9,1 млрд тенге), реконструкция ПС "ПНФ" (816 млн тенге) и подрядные работы южнее жилого массива Тельмана, внешние инженерные сети и дороги (1,4 млрд тенге).

Алматы – через компанию АО "Алатау Жарық Компаниясы" – строительство подстанции "Новая" с ЛЭП и подвеской второй цепи на воздушной линии. Строительство на подстанции "Кенсай" с ЛЭП 220 кв подстанции "Ерменсай" – подстанция "Кенсай", АТЭЦ-3.

Шымкент – строительство подстанции "Акжар" с питающей линией (6,4 млрд тенге). Не сдали в эксплуатацию.

Семей – возведение внутриквартальных электрических сетей к жилым домам поселка Ушактар (622 млн тенге) и поселка Комсомольский (611 млн тенге).

Тараз – строительство подстанции для электроснабжения нового жилого массива "Барысхан" и 14-го микрорайона (1,1 млрд тенге)

Туркестанская область – строительство подстанции "Бадам" в Ордабасинском районе (10 млрд тенге).



Проекты для компаний:

ТОО "УПНК-ПВ" (Завод по производству прокаленного нефтяного кокса – Прим. Ред.) – строительство внеплощадочных сетей электроснабжения, входящих в состав инженерных сетей объекта "Установка прокалки нефтяного кокса".

КТЖ – строительство железнодорожного участка Бейнеу-Тассай, железнодорожной линии Жезказган-Бейнеу, станция Турыш и пунктов питания.

ТОО "Самрук-ЭнергоСтройСервис" – строительство на подстанции "Кенсай" линий электропередачи 220 кв "Ерменсай" – подстанция "Кенсай", АТЭЦ-3. Этот же объект заказывало и АО "Алатау Жарық Компаниясы".

АО "КазТрансОйл" – электропитание линейной производственно-диспетчерской станции Кигач, реконструкция электроснабжения, ремонт воздушных линий "Астрахан-Мангышлак" и 127 км Киякты-Кайдак.

KEGOC – усиление связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС РК.



Два суда и ни одного готового объекта в Туркестанской области



Как мы писали выше, Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области и ТОО "ТПЭП" заключили договор на "Строительство подстанции 220/110/10 кВ "Бадам" в Ордабасинском районе". Согласно проектно-сметной документации, объект должны были сдать через 7 месяцев.



Срок сдачи прошел, а подстанции нет. Компания не хочет брать на себя обязательства и мотивирует приостановку строительства необходимостью корректировки проектно-сметной документации от 17 февраля 2021 года.



Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона направило иск в Специализированный межрайонный экономический суд Туркестанской области с просьбой расторгнуть договор и признать ТОО "ТПЭП" недобросовестным участником государственных закупок.



В том же суде есть еще одно исковое заявление, где истцом и ответчиком выступают те же организации. Предметом обсуждения является строительство "объектов внешнего электроснабжения "Химического комплекса "Састобе" мощностью 180 МВт в Туркестанской области. 1 очередь". Согласно проектно-сметной документации, возведение объекта должно было занять 15 месяцев.



ТОО "ТПЭП", как и на предыдущем объекте, требует корректировку проектно-сметной документации от 17 февраля 2021 года.



Отметим, что компания подала встречное исковое заявление о признании уведомления о расторжении договоров недействительными



Так и выходит, что часть объектов, строительством которых занимается ТОО "ТПЭП", до сих пор не сдали в эксплуатацию. Уложиться с срок не смогли, постоянно переносили сдачу работ, а затраты росли изо дня в день. Но неизвестно, почему бывшей организацией Тимура Кулибаева до сих пор не заинтересовалась прокуратура, Антикоррупционная служба или Агентство по финансовому мониторингу. Тем временем, другие активы зятя Нурсултана Назарбаева уже оштрафовали. А некоторые из компаний даже забрали по решению суда. Источник - Orda.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686647040





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы почтили память погибших минутой молчания

- Кадровые перестановки

- Вопросы совершенствования налоговой политики обсудили в Сенате

- Астана: коммунальная засуха – политический слив

- Мобильная группа приступила к круглосуточному дежурству на рынке "Алтын Орда"

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 11 июня 2023 года №40

- Указ Президента Республики Казахстан от 11 июня 2023 года №254

