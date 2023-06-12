Сын первого президента Узбекистана Ислама Каримова подал в суд на вдову своего отца

12:11 13.06.2023

Сын первого президента Узбекистана Петр Каримов подал против Татьяны Каримовой исковое заявление по наследственному спору.



Уже 26 июня состоится первое заседание в Яккасарайском суде г.Ташкента по этому иску. Дело поручено судье Азизу Рахмонову.



