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|Сын первого президента Узбекистана Ислама Каримова подал в суд на вдову своего отца
12:11 13.06.2023
Сын первого президента Узбекистана Петр Каримов подал против Татьяны Каримовой исковое заявление по наследственному спору.
Уже 26 июня состоится первое заседание в Яккасарайском суде г.Ташкента по этому иску. Дело поручено судье Азизу Рахмонову.
Спор между родственниками вспыхнул из-за наследства Ислама Каримова, на которое имеет полное право 59-летний Петр Каримов. Называются суммы в миллионы долларов.
Сын Ислама Каримова от первого брака с Натальей Кучми, дочерью главного инженера авиационного завода им. Чкалова, был неудачным. Бывшая супруга скончалась еще в 2008 году, на восемь лет раньше узбекского президента. Жила она вместе с сыном в доме напротив Фрунзенского торгового центра.
Источник: Vesti.uz