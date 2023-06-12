Выборы в Турции: влияние на Центральную Азию

12:17 13.06.2023

28 мая прошел второй тур президентских выборов в Турции, на которых действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу над лидером оппозиции Кемалем Кылычдароглу. Позиционирование Анкары не только в качестве регионального, но и глобального игрока делает результаты выборов в Турции значимыми для многих регионов мира, в том числе и для Центральной Азии. За последние годы турецкое присутствие в Центрально-Азиатском регионе заметно выросло, став одним из приоритетных направлений внешней политики Анкары. О том, как выборы президента Турции повлияют на отношения Анкары со странами региона, читайте в материале Ia-centr.ru.



Влияние выборов в Турции на Центральную Азию



Несмотря на существенные различия в подходах Эрдогана и Кылычдароглу к турецкой внешней политике, ее центральноазиатское направление не подвергалось сомнению. Позиционирование Центральной Азии как региона сотрудничества с тюркскими государствами востребовано элитными и деловыми кругами Турции, что снижает вероятность пересмотра текущей линии.



Партнерские отношения Турции со странами Центральной Азии также закреплены на доктринальном уровне и вписываются в логику турецкой концепции "предприимчивой и гуманной внешней политики".



Идеи пантюркизма и Великого Турана, на основе которых построено взаимодействие с тюркскими странами Центральной Азии, пользуются большой популярностью у консервативно настроенного турецкого электората, который поддержал Эрдогана на выборах в Турции.



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Политические связи между Турцией и Центральной Азией



Интерес Турции к региону вызван прежде всего желанием Анкары получить автономию от Запада и занять самостоятельное положение на мировой арене.



Политическое влияние Турции в Центральной Азии преимущественно реализуется посредством Организации тюркских государств (ОТГ), в которую на данный момент входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан.



На состоявшемся в Самарканде в 2022 году саммите ОТГ страны приняли концепцию "Видение тюркского мира – 2040", которая существенно расширяет пространство взаимодействия между членами организации и закрепляет важную роль Анкары в регионе.



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Экономические связи между Турцией и Центральной Азией



Одной из основных сфер сотрудничества Турции со странами Центральной Азии является торговля. В Центральной Азии работают почти 4000 турецких компаний. Турция является одним из важных приоритетов экспорта сырьевых товаров государств Центральной Азии и занимает ключевое место в структуре их внешней торговли. По данным турецкой таможенной службы, в 2022 году внешнеторговый оборот Турции со странами Центральной Азии достиг примерно 12 млрд долларов, увеличившись за год на 22 %.



Экономическое присутствие Анкары в регионе заметно увеличится в случае успешной реализации проекта TURANCEZ по установлению специальной экономической зоны, который был одобрен на саммите ОТГ в Самарканде в 2022 году.



Тем не менее экономическое влияние Анкары все еще уступает российскому и китайскому. Экономическая кооперация осложняется задержками поставок и отсутствием инфраструктуры, а альтернативные маршруты еще не до конца интегрированы, однако геоэкономические и геополитические устремления Турции делают ее важным региональным игроком.