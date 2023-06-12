|Архив канцелярии эмира Бухарского включен в список ЮНЕСКО "Память мира"
12:20 13.06.2023
На фото. Сеи́д Мир Мухамме́д Али́м-хан - последний, 12-й, эми́р Бухарского эмирата. Правил с 10 января 1911 года по 30 августа 1920 года.
Архив содержит документы на таджикско-персидском языке, которые раскрывают социально-экономическую жизнь и политическое устройство тогдашней Бухары
ДУШАНБЕ, 12 июн - Sputnik. Архив канцелярии эмира Бухарского включен в список программы ЮНЕСКО "Память мира".
Об этом сообщил глава информационной службы агентства "Узархив" Анваржон Алиев.
"Архивный фонд "Канцелярия кушбеги эмира Бухарского" включен в список программы ЮНЕСКО "Память мира", - заявил он.
Обширный фонд включает в себя как документы, связанные с деятельностью самой канцелярии, так и донесения центральной власти с мест, а также переписку с Российским императорским политическим агентством в Бухаре.
Хронологически он охватывает период с присоединения Бухары к России до падения эмирата в 1920 году.
В основном архив содержит документы, написанные арабской графикой на таджикско-персидском языке, которые раскрывают как социально-экономическую жизнь, так и политическое устройство тогдашней Бухары.
Ранее ЮНЕСКО включила в список полное собрание сочинений суфийского поэта и философа Мавлана Руми.
Отметим, что программа "Память мира", учрежденная в 1992 году, направлена на предотвращение безвозвратной утраты исторического наследия - документов или коллекций произведений, имеющих значительную и непреходящую ценность, будь то в бумажном, аудиовизуальном, цифровом или любом другом формате.
Справка
Эмир Бухарского эмирата
Форма обращения - Ваше Высочество
Резиденция - Арк, Ситораи Мохи-хоса
Предшествующая - Бухарский хан
Появилась - 1785
Первый - Мухаммад Рахим
Последний - Сейид Алим-хан (на фото)
Заменившая - Председатель Совета Народных Назиров БНСР
Упразднена - 1920