Архив канцелярии эмира Бухарского включен в список ЮНЕСКО "Память мира"

12:20 13.06.2023

На фото. Сеи́д Мир Мухамме́д Али́м-хан - последний, 12-й, эми́р Бухарского эмирата. Правил с 10 января 1911 года по 30 августа 1920 года.



Архив содержит документы на таджикско-персидском языке, которые раскрывают социально-экономическую жизнь и политическое устройство тогдашней Бухары



ДУШАНБЕ, 12 июн - Sputnik. Архив канцелярии эмира Бухарского включен в список программы ЮНЕСКО "Память мира".



Об этом сообщил глава информационной службы агентства "Узархив" Анваржон Алиев.



"Архивный фонд "Канцелярия кушбеги эмира Бухарского" включен в список программы ЮНЕСКО "Память мира", - заявил он.



Обширный фонд включает в себя как документы, связанные с деятельностью самой канцелярии, так и донесения центральной власти с мест, а также переписку с Российским императорским политическим агентством в Бухаре.



Хронологически он охватывает период с присоединения Бухары к России до падения эмирата в 1920 году.



В основном архив содержит документы, написанные арабской графикой на таджикско-персидском языке, которые раскрывают как социально-экономическую жизнь, так и политическое устройство тогдашней Бухары.



Ранее ЮНЕСКО включила в список полное собрание сочинений суфийского поэта и философа Мавлана Руми.



Отметим, что программа "Память мира", учрежденная в 1992 году, направлена на предотвращение безвозвратной утраты исторического наследия - документов или коллекций произведений, имеющих значительную и непреходящую ценность, будь то в бумажном, аудиовизуальном, цифровом или любом другом формате.



Справка

Эмир Бухарского эмирата

Форма обращения - Ваше Высочество

Резиденция - Арк, Ситораи Мохи-хоса

Предшествующая - Бухарский хан

Появилась - 1785

Первый - Мухаммад Рахим

Последний - Сейид Алим-хан (на фото)

Заменившая - Председатель Совета Народных Назиров БНСР

Упразднена - 1920