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Саудовская Аравия бросает вызов США, - Валерий Ильин
14:54 13.06.2023

13.06.2023 | ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН

В июне наследный принц Королевства Саудовская Аравия (КСА) Мохаммед бин Салман заявил, что "больше не будет вести дела с администрацией США", и пообещал "серьезные экономические последствия для Вашингтона". Так он отреагировал на заявление американского президента Д. Байдена о том, что королевство столкнется с санкциями за свое решение сократить добычу нефти. Об этом со ссылкой на конфиденциальный документ сообщила The Washington Post.

Американцы, судя по реакции, оказались не готовы к действиям кронпринца. К тому же Саудовская Аравия является опорой нефтедолларовой системы, созданной в 1970-х годах, опирающейся на ценообразование экспорта сырой нефти в американской валюте. По мнению исследователей, в последние годы отношения КСА и США постоянно колеблются от холодных до чуть более теплых. Эта зависимость явно тяготит саудитов, которые не претендуют на ведущие роли в регионе и не хотят быть просто инструментом чужой политики. Поэтому с начала года Эр-Рияд, не ограничиваясь угрозами, приступил к демонтажу не устраивающей его больше системы.

В январе министр финансов Саудовской Аравии объявил, что страна официально открыта для расчетов по торговле нефтью и природным газом в валютах, отличных от доллара США. "Нет никаких проблем с обсуждением того, как мы осуществляем наши торговые расчеты, будь то в долларах США, будь то в евро, будь то в саудовских риалах", - заявил Мохаммед Аль-Джадаан в интервью Bloomberg TV в Давосе.

Крупнейший в мире экспортер нефти, десятилетиями поддерживавший привязку валюты к доллару, сразу же продемонстрировал стремление укрепить свои отношения с важнейшими торговыми партнерами, включая Китай. Готовность Пекина перейти к покупке нефти у Саудовской Аравии и прочих стран Персидского залива за юани ведет к формированию нового мирового энергетического порядка, пишет Financial Times.

В марте Саудовская Аравия подписала соглашение с представителями Африканского континента о покупке нефти за кенийские шиллинги вместо долларов США. Почти синхронно The Wall Street Journal процитировал наследного принца Саудовской Аравии, "сказавшего своим соратникам, что больше не заинтересован в том, чтобы угодить США". Financial Times написала, что Саудовская Аравия принимает "экономическую стратегию, исключающую зависимость от США".

Forbes уверяет: уже в сентябре на ежегодной встрече членов БРИКС произойдет событие колоссального масштаба - Россия вместе с партнерами по альянсу официально объявят о вступлении Саудовской Аравии в БРИКС. Эр-Рияд не просто ведет соответствующие переговоры, но и планирует присоединиться к Новому банку развития БРИКС, сообщает Financial Time. Это послужит сигналом того, что старый мировой порядок в отношении нефти исчез, а новый быстро формируется.

Тем временем соседний Ирак, столкнувшийся с дефицитом долларов, уже готов оплачивать импорт частного сектора из Китая в юанях. Второй по величине производитель ОПЕК присоединяется к ведущим экономикам Ближнего Востока, таким как Саудовская Аравия, не только в их желании перевести расчеты за ресурсы в национальные валюты, но и в экономических выпадах против стран Запада. В начале мая агентство Bloomberg сообщило, что Саудовская Аравия и Ирак повысили цену на нефть для стран Евросоюза, благодаря чему цена нефти на июнь стала самой высокой за текущий год.

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Позиция Мохаммеда бин Салмана на самом деле весьма прагматична. Статус "союзника" США в регионе создает для Саудовской Аравии очевидную проблему: враги США становятся врагами королевства. Но не наоборот. По сути, Эр-Рияд вынуждена платить за союз с Вашингтоном проблемами, которых могло бы не быть.

С другой стороны, открытая вражда с американцами саудитам также не дает дивидендов, могут даже появиться дополнительные проблемы. Выход - в балансировании интересов. Поэтому власти КСА провозглашают принципиально новую внешнюю политику, нацеленную не на охлаждение отношений с США, а на потепление отношений с их противниками и претворяют эту политику в жизнь.

Буквально за несколько месяцев Саудовская Аравия успела следующее: несколько раз заявить устами наследного принца Саудовской Аравии, что больше не собирается "угождать США", вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), выразить заинтересованность в присоединении к БРИКС, сократить добычу нефти вопреки желанию США в координации с Россией и ОПЕК+, начать сближение с Ираном и Сирией, подписать при посредничестве Пекина и Москвы исторические дипломатические сделки с Тегераном и Дамаском, возобновить работу своей дипломатической миссии в Сирии (МИД Саудовской Аравии сообщил об этом решении в начале мая), объявить о плане принимать оплату за нефть в китайских юанях вместо американских долларов, подписать соглашение о партнерстве с Китаем на $30 млрд в интересах Huawei, объявить о плане строительства китайского нефтеперерабатывающего завода стоимостью $12 млрд, поприветствовать российский военный корабль, который впервые за много лет пришвартовался в Саудовской Аравии.

Благодаря всему этому в конце мая по итогам визита в Саудовскую Аравию глава МВД России Владимир Колокольцев заявил: "В наших государствах, что в Российской Федерации, что в Королевстве не приемлют попытки извне привнести к нам в страны какие-то специфические свои западные ценности. Они могут в ближайшее время заключать браки с животными, но это не означает, что мы должны следовать их принципам. Там, наверное, кто-то уже похрюкивает в предвкушении. Но тем не менее, что у саудовцев, что у россиян однозначная позиция сохранения наших традиционных ценностей".

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686657240


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