Саудовская Аравия бросает вызов США, - Валерий Ильин

ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН



В июне наследный принц Королевства Саудовская Аравия (КСА) Мохаммед бин Салман заявил, что "больше не будет вести дела с администрацией США", и пообещал "серьезные экономические последствия для Вашингтона". Так он отреагировал на заявление американского президента Д. Байдена о том, что королевство столкнется с санкциями за свое решение сократить добычу нефти. Об этом со ссылкой на конфиденциальный документ сообщила The Washington Post.



Американцы, судя по реакции, оказались не готовы к действиям кронпринца. К тому же Саудовская Аравия является опорой нефтедолларовой системы, созданной в 1970-х годах, опирающейся на ценообразование экспорта сырой нефти в американской валюте. По мнению исследователей, в последние годы отношения КСА и США постоянно колеблются от холодных до чуть более теплых. Эта зависимость явно тяготит саудитов, которые не претендуют на ведущие роли в регионе и не хотят быть просто инструментом чужой политики. Поэтому с начала года Эр-Рияд, не ограничиваясь угрозами, приступил к демонтажу не устраивающей его больше системы.



В январе министр финансов Саудовской Аравии объявил, что страна официально открыта для расчетов по торговле нефтью и природным газом в валютах, отличных от доллара США. "Нет никаких проблем с обсуждением того, как мы осуществляем наши торговые расчеты, будь то в долларах США, будь то в евро, будь то в саудовских риалах", - заявил Мохаммед Аль-Джадаан в интервью Bloomberg TV в Давосе.



Крупнейший в мире экспортер нефти, десятилетиями поддерживавший привязку валюты к доллару, сразу же продемонстрировал стремление укрепить свои отношения с важнейшими торговыми партнерами, включая Китай. Готовность Пекина перейти к покупке нефти у Саудовской Аравии и прочих стран Персидского залива за юани ведет к формированию нового мирового энергетического порядка, пишет Financial Times.



В марте Саудовская Аравия подписала соглашение с представителями Африканского континента о покупке нефти за кенийские шиллинги вместо долларов США. Почти синхронно The Wall Street Journal процитировал наследного принца Саудовской Аравии, "сказавшего своим соратникам, что больше не заинтересован в том, чтобы угодить США". Financial Times написала, что Саудовская Аравия принимает "экономическую стратегию, исключающую зависимость от США".



Forbes уверяет: уже в сентябре на ежегодной встрече членов БРИКС произойдет событие колоссального масштаба - Россия вместе с партнерами по альянсу официально объявят о вступлении Саудовской Аравии в БРИКС. Эр-Рияд не просто ведет соответствующие переговоры, но и планирует присоединиться к Новому банку развития БРИКС, сообщает Financial Time. Это послужит сигналом того, что старый мировой порядок в отношении нефти исчез, а новый быстро формируется.



Тем временем соседний Ирак, столкнувшийся с дефицитом долларов, уже готов оплачивать импорт частного сектора из Китая в юанях. Второй по величине производитель ОПЕК присоединяется к ведущим экономикам Ближнего Востока, таким как Саудовская Аравия, не только в их желании перевести расчеты за ресурсы в национальные валюты, но и в экономических выпадах против стран Запада. В начале мая агентство Bloomberg сообщило, что Саудовская Аравия и Ирак повысили цену на нефть для стран Евросоюза, благодаря чему цена нефти на июнь стала самой высокой за текущий год.



Позиция Мохаммеда бин Салмана на самом деле весьма прагматична. Статус "союзника" США в регионе создает для Саудовской Аравии очевидную проблему: враги США становятся врагами королевства. Но не наоборот. По сути, Эр-Рияд вынуждена платить за союз с Вашингтоном проблемами, которых могло бы не быть.



С другой стороны, открытая вражда с американцами саудитам также не дает дивидендов, могут даже появиться дополнительные проблемы. Выход - в балансировании интересов. Поэтому власти КСА провозглашают принципиально новую внешнюю политику, нацеленную не на охлаждение отношений с США, а на потепление отношений с их противниками и претворяют эту политику в жизнь.



Буквально за несколько месяцев Саудовская Аравия успела следующее: несколько раз заявить устами наследного принца Саудовской Аравии, что больше не собирается "угождать США", вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), выразить заинтересованность в присоединении к БРИКС, сократить добычу нефти вопреки желанию США в координации с Россией и ОПЕК+, начать сближение с Ираном и Сирией, подписать при посредничестве Пекина и Москвы исторические дипломатические сделки с Тегераном и Дамаском, возобновить работу своей дипломатической миссии в Сирии (МИД Саудовской Аравии сообщил об этом решении в начале мая), объявить о плане принимать оплату за нефть в китайских юанях вместо американских долларов, подписать соглашение о партнерстве с Китаем на $30 млрд в интересах Huawei, объявить о плане строительства китайского нефтеперерабатывающего завода стоимостью $12 млрд, поприветствовать российский военный корабль, который впервые за много лет пришвартовался в Саудовской Аравии.



Благодаря всему этому в конце мая по итогам визита в Саудовскую Аравию глава МВД России Владимир Колокольцев заявил: "В наших государствах, что в Российской Федерации, что в Королевстве не приемлют попытки извне привнести к нам в страны какие-то специфические свои западные ценности. Они могут в ближайшее время заключать браки с животными, но это не означает, что мы должны следовать их принципам. Там, наверное, кто-то уже похрюкивает в предвкушении. Но тем не менее, что у саудовцев, что у россиян однозначная позиция сохранения наших традиционных ценностей". Источник - fondsk.ru

