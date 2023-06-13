Как на Западе практически переписали историю Второй мировой войны, - Валерий Бурт

15:05 13.06.2023 Когда правда не в чести

Как на Западе практически переписали историю Второй мировой войны

Валерий Бурт

13.06.2023



Оказывается, не Советский Союз победил во Второй мировой и не он понес самые огромные потери в борьбе с фашизмом, уничтожив гитлеризм. К такому "выводу" все чаще приходят политики на Западе, а на днях они окончательно в этом "расписались". Это произошло на торжественных мероприятиях во Франции, по случаю 79-й годовщины высадки десанта союзников в Нормандии в июне 1944 года.



Начнем с того, что представителей России на упомянутый форум даже не пригласили. Это уже о многом говорит. Кстати, подобное происходит не первый год, и не только из-за нашей спецоперации. Презрев элементарную вежливость, не говоря уже о благодарности перед огромными заслугами нашей страны-победительницы в той войне, они делают вид, что мы здесь ни при чем.



Понятно, сейчас Россия и Запад находятся в конфронтации. Но речь о прошлом, о времени, когда мы были союзниками. Помните: "Спросите тех, кто воевал, кто нас на Эльбе обнимал…".



Правда сегодня в расчет такое не принимается. На прошедших недавних торжествах глава Пентагона Ллойд Остин даже не упомянул среди держав-победительниц Советский Союз. Он говорил о высадке в Нормандии, как о самом главном эпизоде Второй мировой: "Молодые люди из Соединенных Штатов, Британии, Австралии, Канады, Франции и других стран объединились, чтобы, как говорил Рузвельт, "освободить страдающее человечество"".



Оказывается, исход всей войны решила операция "Оверлорд", начавшаяся 6 июня 1944 года, когда на побережье Нормандии высадились более 150-ти тысяч солдат и офицеров союзников и вступили в бой с немецкими войсками, оборонявшими Атлантический вал.



Безусловно, это было очень важное событие. Гитлер был вынужден перебросить на Западный фронт значительные силы, ослабив позиции на Востоке. Но кто ж не знает, сколько союзники тянули со Вторым фронтом! Несмотря на настоятельные просьбы советского руководства, представители Запада долго ограничивались лишь обещаниями и комплиментами в адрес героического советского народа и ее доблестной армии.



Вашингтон и Лондон, мягко говоря, не испытывали больших симпатий к "жестокому коммунистическому режиму СССР", но все же варварский национал-социализм, построенный Гитлером и его кликой, казался им куда большим злом. И потому они склонились тогда к союзу с Москвой.



Как известно, идее Второго фронта куда больше противился премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, чем президент США Франклин Рузвельт. Но они оба понимали, что если бы Гитлер сумел победить СССР, его хищный взор неминуемо обратился бы на Запад. Фюреру очень хотелось прогуляться и по Пикадилли, и по Уолл-стрит.



к бур..jpgНи для кого не секрет, что союзники, проводя высадку в Нормандии, заботились вовсе не о воюющей, истекающей кровью России. Они лишь в страшных снах могли видеть, как над всей Европой взвиваются красные знамена. И это казалось реальностью – после разгрома Германии и ее союзников мощная и закаленная в боях Советская армия вполне могла двинуться дальше на Запад…



Представители старшего поколения на Западе прекрасно помнят о сражениях под Москвой, битвах в Сталинграде и на Курской дуге. Помнят, кто освобождал Украину, Белоруссию, Польшу, Чехословакию, Австрию, взламывал оборону нацистов в Восточной Пруссии, штурмовал Берлин. Но сегодня они отмалчиваются. А скоро и вовсе уйдут, и история предстанет насквозь лживой, отлакированной. Ее будут изучать молодые люди в школах, вузах, восхищаться не мужеством истинных освободителей, солдат Красной армии, а храбростью американцев, англичан, французов, канадцев, австралийцев, подоспевших лишь к концу войны.



…Уместно вспомнить исторический случай, происшедший в мае 1945 года. Глава германской делегации Вильгельм Кейтель, подписывая акт о безоговорочной капитуляции, обратил внимание, что в зале вместе с союзниками находятся представители Франции. "А они тоже нас победили?" – изумился фельдмаршал. Его можно было понять.



Франция вошла в число победителей лишь благодаря успехам Красной армии, хорошему отношению союзников, в том числе милости Сталина. И вот теперь французы "затмили" героических советских воинов!



Уместно вспомнить, что французская армия вместе с британским военным контингентом всего за месяц была разгромлена вермахтом летом 1940 года. И это притом что по численности и вооружению противники были примерно равны. Многие французы и англичане просто не хотели воевать, им хотелось домой, снова погрузиться в благостный покой…



Президент Франции Эммануэль Макрон, присутствовавший на торжествах в Нормандии, разумеется, не упомянул об оккупации своей страны немцами, позже названной "комфортабельной". Как и прежде, заполнялись театры, концертные залы, варьете. Люди, которые впоследствии стали звездами культуры и искусства, охотно демонстрировали завоевателям свой талант. Морис Шевалье, Саша Гитри, Шарль Азнавур выступали в залах, битком набитых солдатами и офицерами вермахта, давала сольные концерты Эдит Пиаф. Луи де Фюнес – еще молодой, не известный – играл для "дорогих гостей" на рояле. Жан Марэ, Ив Монтан, Фернандель и другие известные французские актеры снимались в фильмах, на киностудии "Континенталь", которую создал министр пропаганды Третьего рейха Йозеф Геббельс.



Поразительно, но многие французы и вовсе не желали победы союзникам! В июле 1944 года немцы провели по Парижу захваченных при высадке в Нормандии англичан и американцев. Горожане были возбуждены, вели себя агрессивно, но не по отношению к оккупантам. Они оскорбляли пленных, плевали в них, хватали за волосы, норовили ударить! Сам не поверил бы, если бы собственными глазами не видел кадры кинохроники…



Отрицание величайших заслуг Советского Союза в победе во Второй мировой войне – это презрение памяти миллионов павших, замученных на оккупированных территориях и в концлагерях.



На Западе же сегодня спокойно, без эмоций наблюдают за разрушением памятников и осквернением могил советских воинов в Европе.



… На торжествах по случаю 79-й годовщины открытия Второго фронта в выступлении главы Пентагона были такие слова: "Ветераны Второй мировой войны, мы поздравляем вас – вы спасли мир. Мы лишь должны его защищать. Да благословит Бог военных из США и стран-союзниц, которые сражались и пали 79 лет назад. Да благословит Бог Соединенные Штаты Америки и пусть благословляет и дальше тех, кто по-прежнему борется за свободу".



Строк немного, а подтасовок – хоть отбавляй. Нет даже упоминания о здравствующих и ныне участниках войны в РФ и в бывших советских республиках. Зато превозносится до небес вклад американцев.



Чего стоят лицемерные слова о защите мира Америкой и сегодня, когда она делает все, чтобы конфликт на Украине разгорался все сильнее?! А мантры о пресловутой свободе, за которую якобы борются Штаты?! Источник - stoletie.ru

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