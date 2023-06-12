Памятник князю-предателю Горчакову у стен МГИМО. Какой РосМИД - такие и "герои"

21:08 13.06.2023 Канцлер Александр Горчаков - тормоз России

Чему научит юных дипломатов памятник разбазаривателю земель русских

Александр Широкорад



На фото: церемония открытия памятника канцлеру Александру Горчакову у здания Московского государственного института международных отношений.



В 2014 году в МГИМО - в институте, где готовят будущих дипломатов, с большой помпой открыли памятник канцлеру князю Александру Михайловичу Горчакову.



А кто таков этот князь? Александр родился в 1798 году в семье полковника кирасирского полка князя М.А. Горчакова. В 1811 году он поступил в Царскосельский лицей, где стал одним из друзей Пушкина. Князь с удовольствием грелся в лучах пушкинской славы всю оставшуюся жизнь.



Поэт дал точную характеристику однокашнику:



Питомец мод,



Большого света друг,



Обычаев блестящих наблюдатель.



В 1819 году Горчаков удостоен придворного звания камер-юнкера. В 1820-1822 годах состоял при министре иностранных дел графе Нессельроде на конгрессах в Троппау, Любляне и Вероне.



Но лучше, чем Пушкин Горчакова изобразил его троюродный племянник Лев Толстой. Собственно, Толстой и не метил именно в Горчакова, а просто под именем Билибина в романе "Война и мир" описал тип подобных Горчакову дипломатов:



"Он начал служить с 16 лет, был в Париже, Копенгагене, а теперь в Вене занял довольно значительное место. Его не интересовал вопрос „зачем", а вопрос „как"… составить искусно и изящно циркуляр, меморандум и донесение". Именно это для него было главное.



Конец Крымской войны застал Горчакова врио посланника в Вене. Парижский мир 1856 года ограничил морские силы России на Черном море шестью корветами водоизмещением в 800 тонн и четырьмя шхунами в 400 тонн. России было запрещено содержать крепости на Черноморском побережье.



Ряд сановников и "общественность" России раздули значение Парижского мира 1856 года до размеров вселенской катастрофы.



А что на самом деле произошло? На Черном море русские моряки затопили весь свой флот, состоявший из деревянных парусных кораблей, ставших анахронизмом после появления в 1855 году броненосцев. Союзники, попросту говоря, сократили расходы русскому казначейству. На Балтике всю эту рухлядь сохраняли до 1874−1880 годов. Проку от деревянных парусников не было никакого, а казна несла огромные убытки.



Нужен был новый флот. И вот в 1857-1861 годах в океан вышли десятки новопостроенных русских парусно-паровых кораблей - фрегатов, корветов и клиперов. Под парами они давали 9−11 узлов, а под парусами при хорошем ветре - до 14 узлов.



Специально для развития большого хода под парусами были созданы новые корпуса с отличной гидродинамикой. При движении под парусами гребные винты убирались внутрь корпуса, а трубы складывались. Под парами такие корабли шли в узкостях или в бою, а остальное время - под парусами.



Таким образом, новые корабли могли по полгода-год не заходить в гавани. А в случае захвата неприятельских торговых судов и пополнения запасов с них могли ходить и два года. Крымская война превратила русский прибрежный флот в океанский.



А что нужно было делать с Черноморским флотом? Вспомним, какие дикие ограничения наложила Антанта в 1919 году на Германию. Немцам запрещалось иметь танки, тяжелую и зенитную артиллерию, авиацию, подводные лодки, торпедные катера и прочая, и прочая… Контроль за исполнением статей Версальского договора осуществляла специальная комиссия.



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Тем не менее, немцы постоянно обводили вокруг пальца оную комиссию и к 1934 году создали "все, что доктор прописал". И уже во всеоружии денонсировали статьи Версальского договора.



А вот Парижским миром 1856 года не было прописано никаких мер по контролю за строительством Россией Черноморского флота. Кто мешал в 1857-1861 годах заложить в Николаеве шесть разрешенных договором корветов? Но из-за ошибок кораблестроителей водоизмещение корветов оказалось бы не 800 тонн, а 8000 тонн, а в хорошо бронированных казематах корветов разместилась бы дюжина 15-дюймовых гладких пушек Александровского завода. Кстати, Бисмарк в беседе tete-a-tete сказал Горчакову, что вместо громких стенаний об отмене статей Парижского договора лучше тихо начать строить флот.



Ну а строительство пассажирских и торговых судов вообще не запрещалось Парижским договором. И конструкция их не была оговорена. Почему бы пассажирские суда водоизмещением 8−10 тысяч тонн не имели бы поясной и палубной брони? А машины не защищались бы с бортов угольными ямами? А под палубами не было бы креплений для тяжелых орудий? Так можно было бы построить десяток и более кораблей, которые при необходимости могли быть за неделю-две переоборудованы в крейсера



А вдруг Запад в ответ на строительство Черноморского флота начал бы новую Крымскую войну? Подобным фантомом Горчаков чуть ли не ежедневно пугал Александра II.



Горчаков давил на Александра II, и тот запрещал строительство кораблей. Горчаков добился того, что вместо сооружения мощной крепости в Севастополе построили некому не нужную огромную крепость в Керчи. Главный аргумент Горчакова, что Азовское море не упомянуто в Парижском мире. А, может, подстраховавшись, нужно было строить крепость в Ростове-на-Дону?



Вопрос о Черноморском флоте решил не "бумажный канцлер" Горчаков, а прусские гренадеры, которые в 1870 году наголову разбили французскую армию. Франция на время перестала быть первоклассной военной державой. И вот только тут подсуетился Александр Михайлович, разослав 19 октября 1870 года по столицам Европы свой знаменитый циркуляр об отказе России от 2-й статьи Парижского мира, которая предусматривала нейтрализацию Черного моря.



Царь Александр II и русская общественность возликовали. Федор Иванович Тютчев выразил сие в стихах:



Да, вы сдержали ваше слово:



Не двинув пушки, ни рубля,

В свои права вступает снова

Родная русская земля -

И нам завещанное море

Опять свободною волной,

О кратком позабыв позоре,

Лобзает берег свой родной.



Именным Высочайшим указом, от 17 (29) марта 1871 года министру иностранных дел, государственному канцлеру князю Александру Михайловичу Горчакову пожалован, с нисходящим его потомством, титул светлости.



Плакать надо было, а не ликовать! А Горчакова отправить если не в Петропавловку, то в Туруханский край. Благодаря ему Россия на Черном море 14 лет не строила ни кораблей, ни крепостей. Не делалось даже то, что было разрешено Парижским миром. Верфи в Херсоне и Николаеве остались в состоянии 1856 года, а Севастопольская верфь вообще была разрушена.



Железная дорога Москва - Лозовая - Севастополь вошла в строй лишь в 1875 году, да и то до 1880 года ее пропускная способность была низка. В Одессу железную дорогу провели в 1867 году, в Феодосию - в 1892 году, в Керчь - лишь в 1900 году. А ведь именно по железной дороге за 3−5 суток самые тяжелые береговые и осадные орудия, мины, минные катера, а главное, сухопутные силы могли быть переброшены из Петербурга в Одессу и Севастополь.



Благодаря "бумажному канцлеру" в состав Черноморского флота первый боевой полноценный корабль - броненосец "Екатерина II" - вошел в строй только в 1885 году, то есть через 15 лет после горчаковского циркуляра от 19 октября 1870 года.



После 1870 года главной целью канцлера Горчакова было вставлять палки в колеса русским генералам, приводившим к покорности среднеазиатских ханов, и нашим славным морякам, фрегаты и корветы которых наводили ужас на англичан не только в Лондоне, но и в Индии, Австралии и других частях Британской империи, "над которой не заходило солнце".



Канцлер Горчаков сыграл ведущую роль в продаже в 1861 году Россией Аляски, а в 1875 году по его настоянию Курильские острова были переданы вместе с российскими подданными алеутами Японии.



Именно Горчаков разрушил Русско-Американскую компанию, владевшую Аляской. Компания процветала. Она имела даже свой флот, строила пароходы. А продажей Курил Горчаков окончательно добил компанию.



Американцы, эксплуатируя Аляску, за 4 года окупили все расходы на ее приобретение.



А почему бы в МГИМО рядом с памятником Горчаковым не поставить еще и памятник ельцинскому министру иностранных дел Андрею Козыреву? Он с таким же успехом уступал Западу. Уверен, что на открытие оного памятника Андрей Владимирович лично приедет из солнечного Майами! Источник - svpressa.ru

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