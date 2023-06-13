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Bloomberg: Без рос-газа у Германии просто не будет промышленности..
21:59 13.06.2023

Bloomberg
США

Только не ждите, что Украина спасет демократию
13.06.2023

В то время как США и их союзники раскручивают пропагандистскую кампанию о неизбежности "поражения" России на Украине, большинство стран мира равнодушно наблюдают за происходящим, сообщает Bloomberg. Они считают коллективный Запад соучастником конфликта и возлагают на него вину за преступления глобального масштаба.
Мир должен болеть за победу Украины на поле боя, но при этом остерегаться тех, кто якобы просчитал заранее ее последствия.
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Есть много веских причин поддерживать Украину в ее попытке вернуть территории, которые Россия присоединила к себе в прошлом году.

В Европе разворачивается одна из крупнейших военных операций со времен Второй мировой, и мы должны с опаской готовиться к тому, чем может обернуться победа Киева на поле боя.
Политики и обозреватели считают, что контрнаступление решит судьбу не только Украины и ее европейских соседей, но и всего мира. Президент США Джо Байден видит в грядущей битве очередную схватку демократии с тиранией.

Пол Кругман на прошлой неделе предрек в статье в The New York Times, что, "если контрнаступление Украины увенчается успехом, силы демократии укрепятся во всем мире, - даже в Америке".
Энн Эпплбаум и Джеффри Голдберг не просто хотят, чтобы Украина вернула себе Крым, но и возлагают еще бóльшие надежды на "цивилизационную перемену". В The Atlantic они пишут, что "победа Украины вдохновит борцов за права человека и верховенство закона, где бы они ни находились".

Хотелось бы, чтобы все это было правдой. Но, увы, мир безразличен к тому, что происходит на Украине - отчасти потому, что он считает западные страны безответственными соучастниками боевых действий в этой стране и возлагает на них вину за гораздо более масштабные нарушения прав человека и верховенства закона.

В Азии и Африке мало сторонников господствующей на Западе трактовки мировой истории - например, той же спорной мысли Кругмана, что, сражаясь с нацистами, британские империалисты отстаивали свободу и боролись с "расовым шовинизмом".
Однако даже пренебрежение мировым мнением далеко не так пагубно, как сознательный отказ Запада разобраться со своим прошлым и убежденность в том, что он способен предсказывать будущее.
The New York Times лишь на прошлой неделе сообщила о том, что украинские военные используют нацистскую символику. Сделала она это в довольно нервном стиле. При этом газета раскрыла только верхушку айсберга, рассказав о роли фашистских и антисемитских сил в формировании и укреплении национального самосознания в Восточной Европе.

Нигде больше у нацистов с их программой массовых убийств не было такого числа иностранных добровольцев и пособников. Как отмечает Марк Мазовер в книге "Гитлеровская империя: власть нацистов в оккупированной Европе", в начале Второй мировой "Прибалтика прискорбным образом отличилась тем, что первой в Европе была объявлена judenfrei" - то есть "юденфрай", свободной от евреев.
Историки вроде Омера Бартова и Яна Гросса не раз обращали внимание на националистические настроения в Польше и на Украине, которые привели к геноциду. В Польше евреев продолжали уничтожать даже в июле 1946 года, уже по окончании Второй мировой. Кроме того, в послевоенные годы этнической чистке подверглось свыше 10 миллионов немцев из Восточной и Центральной Европы.

Это ужасное прошлое живо и поныне. Более того, это даже не прошлое. Причастный к массовым убийствам евреев и ликвидированный КГБ в 1959 году украинский боевик Степан Бандера вошел в "иконостас" нового украинского национализма. В прошлом году Владимир Зеленский даже уволил посла Украины в Германии после того, как своими панегириками в адрес Бандеры тот спровоцировал протесты в Берлине и Иерусалиме.

Всеобщее восхищение Зеленским, первым украинским президентом-евреем, исключает саму возможность столь мрачных перемен в украинском национальном сознании. Однако враждебность к евреям и сексуальным меньшинствам уже стала ключевым звеном ревизионистского национализма в Польше. Недаром президент Франции Эммануэль Макрон назвал премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого "крайне правым антисемитом" и "душителем ЛГБТ".
В этом нет ничего удивительного в широком историческом контексте. Когда народы вынуждены испытывать непрекращающиеся страдания, наружу вырываются демоны, обуздать которых при жизни одного поколения невозможно.

Но замалчивать это и другие мрачные моменты человеческой истории опасно. Слишком многие на Западе с наивно-религиозным рвением представляют себе Вторую мировую как битву добра со злом. Однако эта точка зрения закрывает глаза не только на тоталитаризм сталинского СССР и расистский империализм Франции и Великобритании, которому Гитлер завидовал и всячески стремился подражать, но и ужасные последствия войны в виде погромов и этнических чисток.

Те, кто рассчитывают, что победа над Россией гарантирует мир в регионе, не говоря уже обо всей Европе и всем мире, заведомо ошибаются в своих прогнозах.

На данном этапе крайне важно подготовиться к насилию и нестабильности, которые могут последовать за поражением России. Возьмем лишь один вероятный сценарий, не связанный с ядерным оружием: захват Крыма Украиной наверняка встретит ожесточенное сопротивление не только русского большинства, но и побежденной, но далеко не обессиленной России. А если Зеленский решит на переговорах поступиться Крымом, его ждет ожесточенное сопротивление украинских националистов.

Украинское контрнаступление едва началось. Какой бы ни была его судьба, дорога к миру будет долгой, извилистой и трудной. Так что нам следует настороженно слушать тех, кто сулит перемены – быстрые, предсказуемые и, главное, исключительно к лучшему.

Панкадж Мишра

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686682740


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