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В Киргизии за вымогательство задержан глава... "Антикоррупционного народного движения "
00:14 14.06.2023

13 июня 2023, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
Задержаны глава Антикоррупционного движения и депутат местного кенеша

В Чуйской области задержан глава общественного объединения "Антикоррупционное народное движение" Алмазбек Канкулиев. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

По их данным, вместе с ним задержан и депутат Ак-Тюзского айыльного кенеша Калдыбек Суранчиев.

"Оба подозреваются в вымогательстве денег. По предварительным данным, речь идет о сумме в более 500 тысяч сомов. По некоторым данным, деньги они вымогали у бизнесмена", - сообщили редакции.

В пресс-центре ГКНБ подтвердили эту информацию. Оба водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.

"Задержанные угрожали проверками профильных органов и систематически вымогали деньги. В частности, они требовали 700 тысяч сомов у предпринимателя, который выиграл тендер на строительство. До задержания подозреваемые получили 70 тысяч сомов банковским переводом", - сообщили в ведомстве.

В ГКНБ напомнили, что Алмазбек Канкулиев уже был задержан в феврале за совершение аналогичного преступления. По решению суда его отпустили под домашний арест, а 12 апреля 2023 года его приговорили к выплате штрафа в 20 тысяч сомов.

Источник - 24.kg
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