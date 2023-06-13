Анкара подтвердила стратегический союз с Баку, - Ю.Рокс

00:19 14.06.2023

Армяно-азербайджанские переговоры отложены

Юрий Рокс

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

13.06.2023

Первый после победы на выборах визит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершил в Баку, где его встречал глава Азербайджана Ильхам Алиев.

Европарламент в Страсбурге приступил к трехдневным обсуждениям армяно-азербайджанских отношений и ситуации в Нагорном Карабахе. Назначенные на 12 июня многодневные переговоры между главами МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне перенесены на неопределенный срок. По одной из версий, это связано с государственным визитом в Баку президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который начался вечером в понедельник.



Свой первый визит после победы на президентских выборах Реджеп Тайип Эрдоган совершил в братский Азербайджан, хотя до этого мелькала информация о том, что он посетит Северный Кипр. Приездом в Баку турецкий лидер подтвердил преемственность принципа: один народ – два государства. Визит Эрдогана, несомненно, послужит не только дальнейшему укреплению турецкого союза, но и власти президента Азербайджана Ильхама Алиева. При том, что его позициям никогда серьезных внутренних угроз не существовало, а после успешной военной кампании в Нагорном Карабахе о каких-то влиятельных оппонентах Алиеву говорить не приходится.



Приезду Эрдогана предшествовало беспрецедентное соглашение, заключенное турецкой текстильной компанией Akincilar с научно-исследовательским институтом Министерства оборонной промышленности Азербайджана о создании совместного предприятия и научной лаборатории. Компания Akincilar производит в Измире бронежилеты, каски, униформы и т.д. Вся эта продукция оборонного назначения будет выпускаться на совместном предприятии в Азербайджане. Планируется ее поставка в третьи страны.



"В Азербайджане впервые будет производиться пуленепробиваемая оборонная продукция. В инновационном центре инженеры Akıncılar и научно-исследовательского института Министерства оборонной промышленности Азербайджана будут совместно развивать производство", – сказал глава правления Ахмет Джан Узунтепе.



Именно в визите Эрдогана в Баку, похоже, кроется причина переноса переговоров глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне, хотя азербайджанская сторона не комментирует это, а американская так и не сообщила, на какую дату перенесена встреча. В сообщении Госдепа США говорится: "Мы с нетерпением ждем проведения еще одного раунда переговоров, поскольку стороны продолжают стремиться к мирному будущему в регионе Южного Кавказа. Прямой диалог – это ключ к решению проблем, достижению прочного и достойного мира".



Армянская сторона, впрочем, в подробности вдаваться тоже не стала. Вице-премьер Армении Тигран Хачатрян, сообщив о переносе встречи министров, призвал не искать чего-то сенсационного, "важно лишь то, что стороны отмечают сближение точек зрения".



И.о. директора программ по вопросам России и Европы Института мира США Хедер Эшби считает, что в ближайших переговорах при посредничестве США стороны заострят внимание на следующих вопросах: статус Нагорного Карабаха в составе Азербайджана, предоставление Баку гарантий безопасности карабахским армянам, транспортный коридор, соединяющий Азербайджан с Нахичеваном. По словам Эшби, "предоставление гарантий соблюдения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха будет способствовать созданию доверия на переговорах между Арменией и Азербайджаном". "Что касается связи Азербайджан–Нахичеван, то у России и Ирана имеются свои интересы в вопросе данного "коридора". И они попытаются повлиять на Армению и Азербайджан, чтобы убедить их в том, что транспортный маршрут не противоречит ничьим интересам в регионе", – сказал Хедер Эшби.



Однако с транспортным коридором все непросто. Несмотря на требования Баку, власти Армении неоднократно заявляли, что не может быть и речи о предоставлении экстерриториального коридора через свою суверенную территорию. В правительстве Армении считают, что разблокирование коммуникаций, предусмотренное трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, предполагает процедуры лишь в соответствии с законодательствами стран. То есть каждая из стран предоставляет дороги по своей территории, но не "коридор", так как этот термин означает потерю контроля на этой территории.



Некоторые эксперты не исключают, что подобная неопределенность также сыграла роль в том, что переговоры в Вашингтоне между главами МИДов в США были перенесены. Бакинский эксперт Шахин Рзаев обращает внимание на то, что только армянская сторона говорит о том, что переговоры были отложены якобы по просьбе Азербайджана. "США не комментируют это решение. Я не исключаю, что стороны не созрели для новой встречи и взяли тайм-аут. Возможно, инициатором переноса была азербайджанская сторона, но думаю, что и армянская вздохнула с облегчением. Признаков того, что она горела желанием встретиться 12 июня в Вашингтоне, нет. А форсировать события не стоит", – сказал "НГ" Рзаев.



Его ереванский коллега Ашот Газазян полагает, что перенос переговоров может быть связан с ужесточением позиции США по разблокировке Лачинского коридора (единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с Арменией и с миром. – "НГ"), а также с требованием к Баку объявить о гарантиях соблюдения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха. "Несмотря на ужесточение этих условий, в Арцахе (армянское название Нагорного Карабаха. – "НГ") нет ни электричества, ни газа, к слову, российского, который у России же закупает Армения. Блокада Арцаха продолжается, Азербайджан и не думает ее отменять. Большинство населения Армении крайне недовольно происходящим, считая, что власти, по сути, оставили Карабах без поддержки", – заявил "НГ" Газазян.