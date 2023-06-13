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На Кубе китайские разведчики сменили российских, - Владимир Скосырев
00:52 14.06.2023

Электронный шпионаж притормозил оттепель между США и Китаем
Владимир Скосырев
13.06.2023
Так в 2002 году выглядел российский радиоэлектронный центр в Лурдесе, близ Гаваны, который теперь, возможно, используется КНР.
Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в КНР опять оказался под угрозой срыва – на сей раз не из-за воздушных шаров, а из-за того, что Пекин якобы обзавелся базой слежения на Кубе. Республиканцы в Конгрессе обвиняют Белый дом в сокрытии данных о базе, существующей с 2019 года. Пекин и Гавана объявили эти сообщения вымыслом. Но Джон Кирби, представитель администрации США, подтвердил присутствие китайцев на базе. По его словам, информация об этом настолько чувствительная, что он не может дать детальных разъяснений.
В Америке первой среди СМИ опубликовала материал о китайском пункте электронного наблюдения на Кубе Wall Street Journal. Газета пишет, что китайская армия давно создала объекты в Азии для того, чтобы мониторить трафик со спутников, по телефонам и в Интернете. А пункт на Кубе позволит ей собирать сведения с телекоммуникационных сетей в юго-восточной части США и получать более ясную картину того, по каким местоположениям нанести удар в случае конфликта.

Как передал Reuters, Блинкен, как ожидают, прибудет в Пекин 18 июня. Подобный визит планировался и раньше. В феврале глава американского дипломатического ведомства впервые за последние пять лет собирался прилететь в столицу КНР. Но он был вынужден отменить поездку, так как над территорией США пролетел, как полагали, разведывательный китайский воздушный шар.

Вашингтон очень хотел договориться о визите в другое время. И тут пресса написала, что Китай заключил тайную сделку с Кубой о создании пункта слежки всего в 160 км от Флориды. Кирби утверждал, что информация в прессе не точна, но добавил, что Вашингтон действительно обеспокоен отношениями Китая с Кубой. Информация настолько чувствительная, что, прежде чем приводить детали, потребуется понизить уровень ее секретности, пояснил чиновник. Тем не менее, по его словам, публикация сведений о станции слежения не столкнет с рельсов план поездки Блинкена. Отношения США с Китаем напряженные, поэтому президент США Джозеф Байден по-прежнему хочет держать линии коммуникаций с ним открытыми. В то же время благодаря стараниям Вашингтона "попытки Китая усовершенствовать оборудование для сбора информации с территории Кубы замедлились", утверждал Кирби.

Это не убедило критиков политики Байдена по отношению к Китаю в Конгрессе. Сенатор-демократ Марк Уорнер, председатель комитета по разведке, и республиканский сенатор Марко Рубио опубликовали совместное заявление о том, что глубоко встревожены сотрудничеством Гаваны и Пекина против США. К критикам присоединился член Палаты представителей от Республиканской партии Майкл Галлахер, председатель комитета по стратегическому соперничеству с Китаем. "Почему администрация Байдена раньше отрицала существование базы Коммунистической партии Китая на Кубе? Почему они преуменьшали значение полета шпионского воздушного шара США?" – вопрошает Галлахер.

New York Times пишет, что Китай и Америка постоянно шпионят друг за другом. А близость Кубы к США превратила ее в стратегически ценный аванпост для противников США. Пожалуй, самым знаменитым примером служит попытка Советского Союза разместить ракеты на Кубе.

И Китай, и Куба отвергли утверждения США. В Гаване заместитель министра иностранных дел Карлос Фернандес де Коссио указал, что сообщение Wall Street Journal совершенно безосновательное. Это фабрикация, имеющая целью оправдать экономическое эмбарго против Кубы. Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, отвечая на брифинге на вопрос, не назвал прямо информацию выдумкой. По его словам, чемпион по хакерству и слежке в мире – это именно США, а никто другой.

В беседе с "НГ" Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "На Кубе существовала советская, потом российская база перехвата и слежения. Затем, в начале того срока, когда Владимир Путин стал президентом РФ, ее закрыли. Россия оттуда ушла. Тогда же закрыли и базу Камрань во Вьетнаме. Оттуда тоже ушли. Тогда наш президент собирался дружить с Западом и сделал такой жест доброй воли. Возможно, сейчас речь идет о той же станции. Китайцы как-то ее модернизировали. В принципе, это не исключено. Но чем китайцы там занимаются, действительно ли слежкой за американскими коммуникациями, неизвестно. Ведь Китай в других странах ничего подобного не делал. Поэтому, когда американцы говорят, что всего раскрыть не могут, это очень похоже на дезинформацию. Есть другой вариант. Американцы намекают, что у них есть какой-то агент. Поэтому-то информацию нельзя раскрывать.

Сейчас в США в элите идет соревнование, чтобы показать, кто круче по отношению к Китаю. Этот момент тоже нужно учитывать. Тем не менее как между спецслужбами, так и влиятельными экспертами двух держав существуют неофициальные каналы связи. Задача – не допустить того, чтобы конфронтация перешла в горячую фазу".

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686693120


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