Bloomberg: Запад трубит о поражении России, но ему никто не верит

00:59 14.06.2023 Bloomberg

США



Только не ждите, что Украина спасет демократию

13.06.2023



В то время как США и их союзники раскручивают пропагандистскую кампанию о неизбежности "поражения" России на Украине, большинство стран мира равнодушно наблюдают за происходящим, сообщает Bloomberg. Они считают коллективный Запад соучастником конфликта и возлагают на него вину за преступления глобального масштаба.

Мир должен болеть за победу Украины на поле боя, но при этом остерегаться тех, кто якобы просчитал заранее ее последствия.

Читайте ИноСМИ на нашем канале в Telegram

Есть много веских причин поддерживать Украину в ее попытке вернуть территории, которые Россия присоединила к себе в прошлом году.



В Европе разворачивается одна из крупнейших военных операций со времен Второй мировой, и мы должны с опаской готовиться к тому, чем может обернуться победа Киева на поле боя.

Политики и обозреватели считают, что контрнаступление решит судьбу не только Украины и ее европейских соседей, но и всего мира. Президент США Джо Байден видит в грядущей битве очередную схватку демократии с тиранией.



Пол Кругман на прошлой неделе предрек в статье в The New York Times, что, "если контрнаступление Украины увенчается успехом, силы демократии укрепятся во всем мире, - даже в Америке".

Энн Эпплбаум и Джеффри Голдберг не просто хотят, чтобы Украина вернула себе Крым, но и возлагают еще бóльшие надежды на "цивилизационную перемену". В The Atlantic они пишут, что "победа Украины вдохновит борцов за права человека и верховенство закона, где бы они ни находились".



Хотелось бы, чтобы все это было правдой. Но, увы, мир безразличен к тому, что происходит на Украине - отчасти потому, что он считает западные страны безответственными соучастниками боевых действий в этой стране и возлагает на них вину за гораздо более масштабные нарушения прав человека и верховенства закона.



В Азии и Африке мало сторонников господствующей на Западе трактовки мировой истории - например, той же спорной мысли Кругмана, что, сражаясь с нацистами, британские империалисты отстаивали свободу и боролись с "расовым шовинизмом".

Однако даже пренебрежение мировым мнением далеко не так пагубно, как сознательный отказ Запада разобраться со своим прошлым и убежденность в том, что он способен предсказывать будущее.

The New York Times лишь на прошлой неделе сообщила о том, что украинские военные используют нацистскую символику. Сделала она это в довольно нервном стиле. При этом газета раскрыла только верхушку айсберга, рассказав о роли фашистских и антисемитских сил в формировании и укреплении национального самосознания в Восточной Европе.



Нигде больше у нацистов с их программой массовых убийств не было такого числа иностранных добровольцев и пособников. Как отмечает Марк Мазовер в книге "Гитлеровская империя: власть нацистов в оккупированной Европе", в начале Второй мировой "Прибалтика прискорбным образом отличилась тем, что первой в Европе была объявлена judenfrei" - то есть "юденфрай", свободной от евреев.

Историки вроде Омера Бартова и Яна Гросса не раз обращали внимание на националистические настроения в Польше и на Украине, которые привели к геноциду. В Польше евреев продолжали уничтожать даже в июле 1946 года, уже по окончании Второй мировой. Кроме того, в послевоенные годы этнической чистке подверглось свыше 10 миллионов немцев из Восточной и Центральной Европы.



Это ужасное прошлое живо и поныне. Более того, это даже не прошлое. Причастный к массовым убийствам евреев и ликвидированный КГБ в 1959 году украинский боевик Степан Бандера вошел в "иконостас" нового украинского национализма. В прошлом году Владимир Зеленский даже уволил посла Украины в Германии после того, как своими панегириками в адрес Бандеры тот спровоцировал протесты в Берлине и Иерусалиме.



Всеобщее восхищение Зеленским, первым украинским президентом-евреем, исключает саму возможность столь мрачных перемен в украинском национальном сознании. Однако враждебность к евреям и сексуальным меньшинствам уже стала ключевым звеном ревизионистского национализма в Польше. Недаром президент Франции Эммануэль Макрон назвал премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого "крайне правым антисемитом" и "душителем ЛГБТ".

В этом нет ничего удивительного в широком историческом контексте. Когда народы вынуждены испытывать непрекращающиеся страдания, наружу вырываются демоны, обуздать которых при жизни одного поколения невозможно.



Но замалчивать это и другие мрачные моменты человеческой истории опасно. Слишком многие на Западе с наивно-религиозным рвением представляют себе Вторую мировую как битву добра со злом. Однако эта точка зрения закрывает глаза не только на тоталитаризм сталинского СССР и расистский империализм Франции и Великобритании, которому Гитлер завидовал и всячески стремился подражать, но и ужасные последствия войны в виде погромов и этнических чисток.



Те, кто рассчитывают, что победа над Россией гарантирует мир в регионе, не говоря уже обо всей Европе и всем мире, заведомо ошибаются в своих прогнозах.



На данном этапе крайне важно подготовиться к насилию и нестабильности, которые могут последовать за поражением России. Возьмем лишь один вероятный сценарий, не связанный с ядерным оружием: захват Крыма Украиной наверняка встретит ожесточенное сопротивление не только русского большинства, но и побежденной, но далеко не обессиленной России. А если Зеленский решит на переговорах поступиться Крымом, его ждет ожесточенное сопротивление украинских националистов.



Украинское контрнаступление едва началось. Какой бы ни была его судьба, дорога к миру будет долгой, извилистой и трудной. Так что нам следует настороженно слушать тех, кто сулит перемены – быстрые, предсказуемые и, главное, исключительно к лучшему.



Панкадж Мишра Источник - inosmi.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686693540





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы почтили память погибших минутой молчания

- Кадровые перестановки

- Вопросы совершенствования налоговой политики обсудили в Сенате

- Астана: коммунальная засуха – политический слив

- Мобильная группа приступила к круглосуточному дежурству на рынке "Алтын Орда"

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 11 июня 2023 года №40

- Указ Президента Республики Казахстан от 11 июня 2023 года №254