 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 14.06.2023
07:42  Особенности национальных пожаров в Казахстане: какие уроки извлекут власти?
07:36  Загадки Золотого человека, Джучи и Кенесары хана собираются разгадать генетикиФото - Caravan.kz
00:59  Bloomberg: Запад трубит о поражении России, но ему никто не верит
00:52  На Кубе китайские разведчики сменили российских, - Владимир Скосырев
00:19  Анкара подтвердила стратегический союз с Баку, - Ю.Рокс
00:14  В Киргизии за вымогательство задержан глава... "Антикоррупционного народного движения "
Вторник, 13.06.2023
21:59  Bloomberg: Без рос-газа у Германии просто не будет промышленности..

21:08  Памятник князю-предателю Горчакову у стен МГИМО. Какой РосМИД - такие и "герои"
18:23  Паганино Паганини и его первое в истории типографское издание Корана, - П.Густерин
15:05  Как на Западе практически переписали историю Второй мировой войны, - Валерий Бурт
14:54  Саудовская Аравия бросает вызов США, - Валерий Ильин
12:20  Архив канцелярии эмира Бухарского включен в список ЮНЕСКО "Память мира"
12:17  Выборы в Турции: влияние на Центральную Азию
12:11  Сын первого президента Узбекистана Ислама Каримова подал в суд на вдову своего отца
12:07  Перемены в Центральной Азии: на пути к новой модели? - Чжао Хуашэн
12:04  Кулибаев (зять Назарбаева) продолжает таскать деньги из Казбюджета. Как при дедушке...
10:41  Текущая история: центральноазиатский вектор, - Андрей Быстрицкий
10:25  Потерявший берега Макрон пытается шантажировать Иран и Россию, - "Взгляд"
10:20  Из Франции добровольцем в РосАрмию вступил и воюет потомок российского императора Николая I
10:16  Задрали воры и бездельники. Кто виноват в коммунальном коллапсе Астаны, - Алма Бектенова
10:10  В боях в Запорожье погиб Рос-генерал Сергей Горячев, ветеран 201 Таджикской СД
10:01  Эра НеВодолея. Мегаполисы ЦентрАзии столкнулись с небывалым дефицитом питьевой воды
09:59  Семьи в Америке вышли на улицы против навязывания ЛГБТ, - Шефика Нур Чифтчи
09:57  Вперед, к кризису! - Жак Сапир
09:54  Генерал от географии: Почему Сталин любил Пржевальского, как отца
09:52  Шавкат Мирзиеев: "Стремлюсь быть достойным сыном и Узбекистана, и Каракалпакстана"
09:49  Нукусское дело: 5 из 28 подавших на апелляцию кара-калпаков освобождены, 16 подсудимым сроки сокращены
09:29  Дело ОАО "Мамыр". КырБизнес душат, но администрация президента молчит, - 24.kg
09:27  Презентована "Военная доктрина Кыргызстана"
08:41  6-й день УкрНаступа... Начался укр-отступ?
08:30  США потеряли в Сирии вертолет и 22 - "груз 300"
08:28  Оливер Стоун: Американский народ слеп. Их как баранов дурят с Украиной
08:22  Москва диктует цены в Алматы, - Адил Урманов
07:18  Несмотря на происки врагов 1-й Чемпионат по спортивному сексу в Швеции все-таки стартовал
07:14  Что эмир Катара увез из Центральной Азии? Итоги
00:08  В Кыргызстане задержали российскую анти-путинскую активистку Крылову. Будут выдавать
Понедельник, 12.06.2023
23:02  Неприятности с принцем. Почему нефть больше не меняют на американскую силу
21:48  Старик Сорос передал управление своим фондом сыну Александру
21:39  Пакистан расплатился с Россией за нефть в юанях
21:22  Долг без границ. Как Байден конгрессменов перехитрил, - Юрий Алексеев
15:37  Токаев отказался приехать на Питерский МЭФ. У него - пожар
15:31  Трамп перешел в контрнаступление на выдвинутые против него уголовные обвинения: "Ему конец"?
14:03  В Кыргызстане чуть не случилась очередная революция? - orda.kz
13:57  Горим! Площадь пожара в Абайской области Казахстана может увеличиться, - новый глава КазМЧС
13:49  В Талдыкоргане нашли в реке тело экс-руководительницы отдела образования Розы Бармановой
13:27  В Азии готовятся отказаться от системы SWIFT в пользу SEPAM
12:58  Пока западные компании бегут из Афганистана, их место занимают китайские
12:20  Русский язык в ЦА становится инструментом цифрового будущего, - Денис Борисов
11:55  Умер Сильвио Берлускони. Чао, Cavaliere!
11:44  На выборах в Черногории побеждают прозападные партии Спайича-Джукановича
11:41  В Таиланде туристы не вылезают из сортиров: неизвестный науке вирус
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Загадки Золотого человека, Джучи и Кенесары хана собираются разгадать генетикиФото - Caravan.kz
07:36 14.06.2023

Загадки Золотого человека, Джучи и Кенесары хана собираются разгадать генетики

В истории Казахстана много белых пятен, связанных с историческими фигурами, которые на первый взгляд можно было бы с легкостью разрешить при помощи генетиков. Речь об идентификации личностей и их внешнего облика по костным останкам. Однако не все так просто и очевидно. В ближайших планах отечественных генетиков - исследовать костные останки в месте массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий, поселке Жаналык.

ДНК-тест даст ответы на все вопросы?
С запросами провести генетический анализ останков той или иной предполагаемой личности в Институт генетики и физиологии в Алматы обращаются регулярно – от энтузиастов до представителей власти.

- К нам неоднократно поступали предложения провести ДНК-анализ захоронения Джучи хана, такие просьбы были, в том числе по обращениям из администрации президента, - рассказывает руководитель Центра палеогенетики и этногеномики Института генетики и физиологии КН МОН РК, кандидат биологических наук, профессор, академик МАИН Лейла Джансугурова. - Но по моим сведениям, с костями Джучи, не все однозначно. Их в свое время брали из погребения для изучения, но, когда народ стал возмущаться, пошел шум, кости были возвращены и преданы земле. Но есть ли гарантия, что захоронили те самые кости? Чтобы делать ДНК-анализ нужно убедиться в том, что это действительно останки Джучи, а также быть уверенными в том, что его потомки, у которых также необходимо взять генетический тест, на самом деле имеют родственные связи со старшим сыном Чингисхана. Другой частый запрос – по поводу костей Золотого человека, найденного в Иссыке в Советское время. На исследование мы брали фрагменты длинных костей ног. Но, к сожалению, сохранность костного материала очень плохая. Выделенные образцы ДНК не были информативны. Но мы оставили костный порошок в надежде на то, что будут разработаны более совершенные методы анализа древних геномов и ДНК Золотого человека раскроет свои тайны.

Сейчас в Германии, в Институте эволюционной антропологии, проводится попытка анализа ДНК Золотого человека из нашего костного порошка.

Посмотрим, что получится. Насчет другой известной личности в нашей истории - последнего казахского хана - Кенесары, чей череп - предмет давних поисков, тоже все непросто. Черепа нет. Лет десять назад я интересовалась этим вопросом у известного историка Наили Ермухановны Бекмахановой, с которой мы встречались в Актобе. Она рассказала, что посвятила поискам черепа Кенесары хана много времени, изучала архивные материалы и просмотрела практически все доступные в России музейные коллекции и запасники. Например, в запасниках Кунсткамеры она провела 3 месяца, детально разбирая материалы. Она уверена, что документальных свидетельств поступления головы Кенесары в музеи и научно-исследовательские учреждения России нет. Время от времени появляются данные, что череп Кенесары найден. Потом оказывается, что желаемое выдается за действительное. Последнее сообщение о том, что череп Кенесары находится в Омске датировано 2021 г. Прошло 2 года. Результатов обещанной генетической экспертизы нет до сих пор. Но даже если есть документальные свидетельства и есть прямые потомки исторической личности, генетический анализ не всегда возможен. Так, в 2016 г. на родину из Оренбурга был возвращен череп Кейки батыра, известного героя Национально-освободительного движения 1916 года. Была проведена реконструкция облика Кейки батыра, но генетический анализ сделать не удалось из-за того, что череп был выварен и ДНК подверглась разрушению.
Материалы по теме
Кто является потомком Чингисхана: для чего казахстанцы массово сдают ДНК-анализыКто является потомком Чингисхана: для чего казахстанцы массово сдают ДНК-анализы

Сейчас историки нам предлагают участвовать в исследовании захоронений в поселке Жаналык (Талгарский район, Алматинской области), это уже наша близкая история.

В Жаналыке было 3 расстрельных тюрьмы, в том числе и мой дед, поэт Ильяс Джансугуров был там расстрелян в 1938 году.

Была информация, что найдены останки Ильяса, которые определили по сходству найденной оправы очков и фотографий Ильяса. Однако мы точно знаем, что зрение у Ильяса было нормальное, а очки он надел просто для фотографии. В реальной жизни он очков не носил. Генетические исследования стоят весьма недешево. В расстрельных могилах кости все перемешаны, для анализа нужно будет собрать много образцов ДНК потомков расстрелянных людей. Только в одном Жаналыке расстреляно около 4000 человек. Представляете какие средства требуются для идентификации костных останков. С помощью общества "Әділет" проведена громадная архивная работа. Но нужны специализированные программы, гранты для такого масштабного исследования, включающего как новые раскопки, так и идентификацию костных останков. Пока для таких работ нет финансирования.

Мистическая история захоронения Абулхаир хана
Самая известная история по идентификации исторической персоны в наши дни, связана с именем Абулхаир хана. В институте генетики проводили сравнительный ДНК-анализ костных останков 3 объектов из некрополя "Хан моласы" (Айтекебийский район, Актюбинская область) и ДНК современных потомков Абулхаир хана. Было установлено сходство гаплотипов потомков и одного из исследованных скелетов.

Исследование костных останков

Исследование костных останков
- Если честно, в этом исследовании не обошлось без мистики. В 2011 г. для анализа нам дали три скелета, которые взяли из захоронений некрополя Хан моласы, это в 60 км от села Толыбай, самого близкого населенного пункта. Раньше предполагаемую могилу Абулхаир хана узнавали в степи по посаженному рядом дереву, но в середине 20 века это дерево сгорело в результате пожара, и могилу было не распознать среди множества захоронений, - продолжает рассказывать Лейла Джансугурова, участница тех событий. – Руководителем поиска могилы Абулхаир хана был известный ученый историк Серик Ажигали. Он посвятил этому исследованию более 10 лет. Он привлекал разных специалистов, опрашивал старожилов, изучал космические снимки, привлекал почвоведов, искал в степи следы сгоревшего дерева, но следов дерева не было найдено. По совокупности данных были выбраны 3 возможных скелета для генетического анализа. Первый объект № 178 был исследован антропологически приглашенным антропологом из Уфы, по его данным на скелете были найдены все описанные в истории жизни и смерти Абулхаир хана повреждения. По мнению археологов и историков – это был самый "перспективный" объект. Два другие объекта и №92 и объект № 5 - были выбраны по указаниям старожилов. А также по фотографии 1979 г. с известным казахским писателем Абишем Кекильбаевым (речь об объекте №92), которому местные старожилы показывали могилу хана. Для сравнительного анализа мы тщательно изучили шежире современных потомков Абулхаир хана, их очень много. Шежире мы сверяли с данными известного историка - документалиста Абулхаир хана – Ирины Ерофеевой. Мы выбрали прямых потомков по мужской линии от разных сыновей Абулхаир хана. Оказалось, что именно ДНК объекта №92 показывает родственную связь с потомками хана.

Рекконструкция внешнего облика сделана венгерскими антропологами. Объект № 92

Рекконструкция внешнего облика сделана венгерскими антропологами. Объект № 92
Подробнее
avito.ru
Перейти
favicon
Объекты №178 и №5 представляли неродственные с потомками хана линии. Нам сначала не поверили, долго сомневались. Оказалось, что наш объект №92 не был изучен антропологически. Для его анализа был снова приглашен антрополог из Уфы. Однако за 1-2 дня до вылета в Актобе, на улице у него случается сердечный приступ, и он умирает. Через несколько месяцев венгерские антропологи взяли на исследования и реконструкцию обликов двух объектов- №178 и №92. Примерно через год после анализа ДНК костные останки были возвращены на родину и перезахоронены. В день захоронения на некрополе Хан моласы присутствовало много народа, журналисты, ученые, представители акимата г. Актобе, потомки Абулхаир хана, жители района и др. Археологии поехали днем раньше, чтобы подготовить могилы. Дорога от г. Актобе была дальняя и тяжелая, в Айтекебийском районе практически бездорожье. Ехал целый кортеж машин с полицейским сопровождением. Машины ломались одна за другой. Наше авто ехало без проблем, по дороге мы то и дело выручали других. Нас туда словно вели прямой дорогой. Сначала перезахоронили объект №178. Все внимание прессы было сосредоточено на этом объекте. Вторым хоронили "наш" объект №92.

Когда развернули костные останки, у многих снимки оказались засвеченными, даже на очень хороших камерах. У меня остался маленький кусочек видео, на видео режим я перевела, когда фотокадры стали "белые".

Потом захоронили третий объект, без особых происшествий. Поскольку тогда еще не было официального признания нашей правоты в отношении объекта №92, на краю некрополя был поставлен памятный камень, возле которого собрался народ, недоумевая, что случилось с их камерами. Интересно, что, когда журналисты разошлись, археолог Арман Бисембаев показал нам закрытый тентом раскоп, расположенный буквально в 1 – 1,5 м от могилы №92, и там были следы … сгоревшего дерева, которое много лет искали! И обнаружили только в день захоронения. После этого еще были споры по поводу несходства известного портрета Абулхаир хана кисти английского путешественника Джона Кэстля с реконструкцией облика объекта №92, черты которого схожи с потомками хана, споры о возможном перезахоронении и т.д. Окончательное признание нашей правоты состоялось спустя некоторое время. Мемориальный комплекс на некрополе "Хан моласы" создан в 2015 г.

Мавзолей на могиле Абулхаир хана, некрополь Хан моласы

Мавзолей на могиле Абулхаир хана, некрополь Хан моласы
А вообще к эксгумациям я отношусь отрицательно.

Мне кажется, что не очень хорошо тревожить могилы предков, если речь не идет об археологических находках, которые надо исследовать, для того чтобы восполнить пробелы в истории.

Когда я беру в руки древние материалы для анализа ДНК, всегда мысленно обращаюсь к исследуемым останкам и своим предкам, прошу, дайте, пожалуйста, нам информацию. Может, это мое суеверие, но без какой-то помощи свыше в наших исследованиях не обойтись, чтобы раскрыть генетические тайны прошлого.

Алматы

Автор: Марина Хегай

Источник - Caravan.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686717360


Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 5 июня 2023 года №239
- Спикер Сената встретился с Послом Ирана в Казахстане
- Семьям погибших при пожаре в области Абай выплатят по 7 млн тенге и еще по 2 млн на каждого ребенка
- По итогам пяти месяцев т.г. экономика Казахстана выросла на 4,5%
- Казахстан значительно снизил зависимость от импорта по ряду продуктов сферы животноводства
- Кадровые перестановки
- О заседании Высшего Судебного Совета
- Возврат активов Jusan Bank в Казахстан
- Незаконная предпринимательская деятельность в сфере оборота цифровых активов пресечена сотрудниками Департамента АФМ по городу Алматы
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  