Загадки Золотого человека, Джучи и Кенесары хана собираются разгадать генетикиФото - Caravan.kz

07:36 14.06.2023 Загадки Золотого человека, Джучи и Кенесары хана собираются разгадать генетики



В истории Казахстана много белых пятен, связанных с историческими фигурами, которые на первый взгляд можно было бы с легкостью разрешить при помощи генетиков. Речь об идентификации личностей и их внешнего облика по костным останкам. Однако не все так просто и очевидно. В ближайших планах отечественных генетиков - исследовать костные останки в месте массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий, поселке Жаналык.



ДНК-тест даст ответы на все вопросы?

С запросами провести генетический анализ останков той или иной предполагаемой личности в Институт генетики и физиологии в Алматы обращаются регулярно – от энтузиастов до представителей власти.



- К нам неоднократно поступали предложения провести ДНК-анализ захоронения Джучи хана, такие просьбы были, в том числе по обращениям из администрации президента, - рассказывает руководитель Центра палеогенетики и этногеномики Института генетики и физиологии КН МОН РК, кандидат биологических наук, профессор, академик МАИН Лейла Джансугурова. - Но по моим сведениям, с костями Джучи, не все однозначно. Их в свое время брали из погребения для изучения, но, когда народ стал возмущаться, пошел шум, кости были возвращены и преданы земле. Но есть ли гарантия, что захоронили те самые кости? Чтобы делать ДНК-анализ нужно убедиться в том, что это действительно останки Джучи, а также быть уверенными в том, что его потомки, у которых также необходимо взять генетический тест, на самом деле имеют родственные связи со старшим сыном Чингисхана. Другой частый запрос – по поводу костей Золотого человека, найденного в Иссыке в Советское время. На исследование мы брали фрагменты длинных костей ног. Но, к сожалению, сохранность костного материала очень плохая. Выделенные образцы ДНК не были информативны. Но мы оставили костный порошок в надежде на то, что будут разработаны более совершенные методы анализа древних геномов и ДНК Золотого человека раскроет свои тайны.



Сейчас в Германии, в Институте эволюционной антропологии, проводится попытка анализа ДНК Золотого человека из нашего костного порошка.



Посмотрим, что получится. Насчет другой известной личности в нашей истории - последнего казахского хана - Кенесары, чей череп - предмет давних поисков, тоже все непросто. Черепа нет. Лет десять назад я интересовалась этим вопросом у известного историка Наили Ермухановны Бекмахановой, с которой мы встречались в Актобе. Она рассказала, что посвятила поискам черепа Кенесары хана много времени, изучала архивные материалы и просмотрела практически все доступные в России музейные коллекции и запасники. Например, в запасниках Кунсткамеры она провела 3 месяца, детально разбирая материалы. Она уверена, что документальных свидетельств поступления головы Кенесары в музеи и научно-исследовательские учреждения России нет. Время от времени появляются данные, что череп Кенесары найден. Потом оказывается, что желаемое выдается за действительное. Последнее сообщение о том, что череп Кенесары находится в Омске датировано 2021 г. Прошло 2 года. Результатов обещанной генетической экспертизы нет до сих пор. Но даже если есть документальные свидетельства и есть прямые потомки исторической личности, генетический анализ не всегда возможен. Так, в 2016 г. на родину из Оренбурга был возвращен череп Кейки батыра, известного героя Национально-освободительного движения 1916 года. Была проведена реконструкция облика Кейки батыра, но генетический анализ сделать не удалось из-за того, что череп был выварен и ДНК подверглась разрушению.

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Сейчас историки нам предлагают участвовать в исследовании захоронений в поселке Жаналык (Талгарский район, Алматинской области), это уже наша близкая история.



В Жаналыке было 3 расстрельных тюрьмы, в том числе и мой дед, поэт Ильяс Джансугуров был там расстрелян в 1938 году.



Была информация, что найдены останки Ильяса, которые определили по сходству найденной оправы очков и фотографий Ильяса. Однако мы точно знаем, что зрение у Ильяса было нормальное, а очки он надел просто для фотографии. В реальной жизни он очков не носил. Генетические исследования стоят весьма недешево. В расстрельных могилах кости все перемешаны, для анализа нужно будет собрать много образцов ДНК потомков расстрелянных людей. Только в одном Жаналыке расстреляно около 4000 человек. Представляете какие средства требуются для идентификации костных останков. С помощью общества "Әділет" проведена громадная архивная работа. Но нужны специализированные программы, гранты для такого масштабного исследования, включающего как новые раскопки, так и идентификацию костных останков. Пока для таких работ нет финансирования.



Мистическая история захоронения Абулхаир хана

Самая известная история по идентификации исторической персоны в наши дни, связана с именем Абулхаир хана. В институте генетики проводили сравнительный ДНК-анализ костных останков 3 объектов из некрополя "Хан моласы" (Айтекебийский район, Актюбинская область) и ДНК современных потомков Абулхаир хана. Было установлено сходство гаплотипов потомков и одного из исследованных скелетов.



Исследование костных останков



Исследование костных останков

- Если честно, в этом исследовании не обошлось без мистики. В 2011 г. для анализа нам дали три скелета, которые взяли из захоронений некрополя Хан моласы, это в 60 км от села Толыбай, самого близкого населенного пункта. Раньше предполагаемую могилу Абулхаир хана узнавали в степи по посаженному рядом дереву, но в середине 20 века это дерево сгорело в результате пожара, и могилу было не распознать среди множества захоронений, - продолжает рассказывать Лейла Джансугурова, участница тех событий. – Руководителем поиска могилы Абулхаир хана был известный ученый историк Серик Ажигали. Он посвятил этому исследованию более 10 лет. Он привлекал разных специалистов, опрашивал старожилов, изучал космические снимки, привлекал почвоведов, искал в степи следы сгоревшего дерева, но следов дерева не было найдено. По совокупности данных были выбраны 3 возможных скелета для генетического анализа. Первый объект № 178 был исследован антропологически приглашенным антропологом из Уфы, по его данным на скелете были найдены все описанные в истории жизни и смерти Абулхаир хана повреждения. По мнению археологов и историков – это был самый "перспективный" объект. Два другие объекта и №92 и объект № 5 - были выбраны по указаниям старожилов. А также по фотографии 1979 г. с известным казахским писателем Абишем Кекильбаевым (речь об объекте №92), которому местные старожилы показывали могилу хана. Для сравнительного анализа мы тщательно изучили шежире современных потомков Абулхаир хана, их очень много. Шежире мы сверяли с данными известного историка - документалиста Абулхаир хана – Ирины Ерофеевой. Мы выбрали прямых потомков по мужской линии от разных сыновей Абулхаир хана. Оказалось, что именно ДНК объекта №92 показывает родственную связь с потомками хана.



Рекконструкция внешнего облика сделана венгерскими антропологами. Объект № 92



Рекконструкция внешнего облика сделана венгерскими антропологами. Объект № 92

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Объекты №178 и №5 представляли неродственные с потомками хана линии. Нам сначала не поверили, долго сомневались. Оказалось, что наш объект №92 не был изучен антропологически. Для его анализа был снова приглашен антрополог из Уфы. Однако за 1-2 дня до вылета в Актобе, на улице у него случается сердечный приступ, и он умирает. Через несколько месяцев венгерские антропологи взяли на исследования и реконструкцию обликов двух объектов- №178 и №92. Примерно через год после анализа ДНК костные останки были возвращены на родину и перезахоронены. В день захоронения на некрополе Хан моласы присутствовало много народа, журналисты, ученые, представители акимата г. Актобе, потомки Абулхаир хана, жители района и др. Археологии поехали днем раньше, чтобы подготовить могилы. Дорога от г. Актобе была дальняя и тяжелая, в Айтекебийском районе практически бездорожье. Ехал целый кортеж машин с полицейским сопровождением. Машины ломались одна за другой. Наше авто ехало без проблем, по дороге мы то и дело выручали других. Нас туда словно вели прямой дорогой. Сначала перезахоронили объект №178. Все внимание прессы было сосредоточено на этом объекте. Вторым хоронили "наш" объект №92.



Когда развернули костные останки, у многих снимки оказались засвеченными, даже на очень хороших камерах. У меня остался маленький кусочек видео, на видео режим я перевела, когда фотокадры стали "белые".



Потом захоронили третий объект, без особых происшествий. Поскольку тогда еще не было официального признания нашей правоты в отношении объекта №92, на краю некрополя был поставлен памятный камень, возле которого собрался народ, недоумевая, что случилось с их камерами. Интересно, что, когда журналисты разошлись, археолог Арман Бисембаев показал нам закрытый тентом раскоп, расположенный буквально в 1 – 1,5 м от могилы №92, и там были следы … сгоревшего дерева, которое много лет искали! И обнаружили только в день захоронения. После этого еще были споры по поводу несходства известного портрета Абулхаир хана кисти английского путешественника Джона Кэстля с реконструкцией облика объекта №92, черты которого схожи с потомками хана, споры о возможном перезахоронении и т.д. Окончательное признание нашей правоты состоялось спустя некоторое время. Мемориальный комплекс на некрополе "Хан моласы" создан в 2015 г.



Мавзолей на могиле Абулхаир хана, некрополь Хан моласы



Мавзолей на могиле Абулхаир хана, некрополь Хан моласы

А вообще к эксгумациям я отношусь отрицательно.



Мне кажется, что не очень хорошо тревожить могилы предков, если речь не идет об археологических находках, которые надо исследовать, для того чтобы восполнить пробелы в истории.



Когда я беру в руки древние материалы для анализа ДНК, всегда мысленно обращаюсь к исследуемым останкам и своим предкам, прошу, дайте, пожалуйста, нам информацию. Может, это мое суеверие, но без какой-то помощи свыше в наших исследованиях не обойтись, чтобы раскрыть генетические тайны прошлого.



Алматы



Автор: Марина Хегай Источник - Caravan.kz

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