Особенности национальных пожаров в Казахстане: какие уроки извлекут власти?

07:42 14.06.2023

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПОЖАРОВ В КАЗАХСТАНЕ: КАКИЕ УРОКИ ИЗВЛЕКУТ ВЛАСТИ?



В начале июня 2023 г. в Абайской области Казахстана вспыхнули лесные пожары, жертвами которых стали 14 человек. Менее чем за год до трагедии, в сентябре 2022 г., пожары охватили Костанайскую область.



Политолог и руководитель общественного фонда "Мир Евразии" Эдуард Полетаев рассказал, что требуется для успешной борьбы с возгораниями.



Эксперт отметил, что лишь 4-7 % территорий Казахстана покрыто лесами. Тем не менее лесистость в стране разнится от региона к региону: если на полупустынном западе леса занимают менее 1 % земель, то в Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях ими покрыто до 15 % площадей.



Имеются в Казахстане и зеленые "оазисы", например в Каркаралинской зоне, южные тугайные леса и саксаул, а также реликтовые боры в районе Иртыша. Эти зоны наиболее уязвимы для возгораний.



Особенность казахстанских лесных пожаров в том, что они часто становятся продолжением степных. Мониторинг степных пожаров находится на слабом уровне, поэтому решать проблему в ее основе трудно.

Усложняют ситуацию резко континентальный климат с ветрами и засухами и длительный пожароопасный сезон. На юге он достигает 9 месяцев, на севере - 6 месяцев. Например, костанайские пожары произошли в сентябре 2022 г. К этому добавляется и антропогенный фактор.

Около 80 % лесных пожаров в Казахстане вызваны деятельностью человека. Тем не менее в Прииртышье, к которому относится пострадавшая Абайская область, больше половины пожаров - следствие природных факторов. Судя по информации из Семея, к нынешнему возгоранию могла привести молния. Следствие рассматривает также версию поджога.



В Казахстане есть обширная правовая база, регулирующая экологические аспекты. Лесной кодекс РК - один из наиболее продвинутых по сравнению с другими странами региона.



Чтобы сократить страдающие от огня площади, нужна система по предотвращению возгораний - мониторинг, патрулирование территорий, оперативное прибытие пожарных. Именно ее недостает Казахстану.

Ситуация усугубляется недостаточным финансированием лесничеств.



Есть вероятность, что после трагедии в Абайской области ситуация изменится. Некоторые должностные лица, например экс-министр МЧС и аким области, уже понесли наказание.