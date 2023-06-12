 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 14.06.2023
07:42  Особенности национальных пожаров в Казахстане: какие уроки извлекут власти?
07:36  Загадки Золотого человека, Джучи и Кенесары хана собираются разгадать генетикиФото - Caravan.kz
00:59  Bloomberg: Запад трубит о поражении России, но ему никто не верит
00:52  На Кубе китайские разведчики сменили российских, - Владимир Скосырев
00:19  Анкара подтвердила стратегический союз с Баку, - Ю.Рокс
00:14  В Киргизии за вымогательство задержан глава... "Антикоррупционного народного движения "
Вторник, 13.06.2023
21:59  Bloomberg: Без рос-газа у Германии просто не будет промышленности..

21:08  Памятник князю-предателю Горчакову у стен МГИМО. Какой РосМИД - такие и "герои"
18:23  Паганино Паганини и его первое в истории типографское издание Корана, - П.Густерин
15:05  Как на Западе практически переписали историю Второй мировой войны, - Валерий Бурт
14:54  Саудовская Аравия бросает вызов США, - Валерий Ильин
12:20  Архив канцелярии эмира Бухарского включен в список ЮНЕСКО "Память мира"
12:17  Выборы в Турции: влияние на Центральную Азию
12:11  Сын первого президента Узбекистана Ислама Каримова подал в суд на вдову своего отца
12:07  Перемены в Центральной Азии: на пути к новой модели? - Чжао Хуашэн
12:04  Кулибаев (зять Назарбаева) продолжает таскать деньги из Казбюджета. Как при дедушке...
10:41  Текущая история: центральноазиатский вектор, - Андрей Быстрицкий
10:25  Потерявший берега Макрон пытается шантажировать Иран и Россию, - "Взгляд"
10:20  Из Франции добровольцем в РосАрмию вступил и воюет потомок российского императора Николая I
10:16  Задрали воры и бездельники. Кто виноват в коммунальном коллапсе Астаны, - Алма Бектенова
10:10  В боях в Запорожье погиб Рос-генерал Сергей Горячев, ветеран 201 Таджикской СД
10:01  Эра НеВодолея. Мегаполисы ЦентрАзии столкнулись с небывалым дефицитом питьевой воды
09:59  Семьи в Америке вышли на улицы против навязывания ЛГБТ, - Шефика Нур Чифтчи
09:57  Вперед, к кризису! - Жак Сапир
09:54  Генерал от географии: Почему Сталин любил Пржевальского, как отца
09:52  Шавкат Мирзиеев: "Стремлюсь быть достойным сыном и Узбекистана, и Каракалпакстана"
09:49  Нукусское дело: 5 из 28 подавших на апелляцию кара-калпаков освобождены, 16 подсудимым сроки сокращены
09:29  Дело ОАО "Мамыр". КырБизнес душат, но администрация президента молчит, - 24.kg
09:27  Презентована "Военная доктрина Кыргызстана"
08:41  6-й день УкрНаступа... Начался укр-отступ?
08:30  США потеряли в Сирии вертолет и 22 - "груз 300"
08:28  Оливер Стоун: Американский народ слеп. Их как баранов дурят с Украиной
08:22  Москва диктует цены в Алматы, - Адил Урманов
07:18  Несмотря на происки врагов 1-й Чемпионат по спортивному сексу в Швеции все-таки стартовал
07:14  Что эмир Катара увез из Центральной Азии? Итоги
00:08  В Кыргызстане задержали российскую анти-путинскую активистку Крылову. Будут выдавать
Понедельник, 12.06.2023
23:02  Неприятности с принцем. Почему нефть больше не меняют на американскую силу
21:48  Старик Сорос передал управление своим фондом сыну Александру
21:39  Пакистан расплатился с Россией за нефть в юанях
21:22  Долг без границ. Как Байден конгрессменов перехитрил, - Юрий Алексеев
15:37  Токаев отказался приехать на Питерский МЭФ. У него - пожар
15:31  Трамп перешел в контрнаступление на выдвинутые против него уголовные обвинения: "Ему конец"?
14:03  В Кыргызстане чуть не случилась очередная революция? - orda.kz
13:57  Горим! Площадь пожара в Абайской области Казахстана может увеличиться, - новый глава КазМЧС
13:49  В Талдыкоргане нашли в реке тело экс-руководительницы отдела образования Розы Бармановой
13:27  В Азии готовятся отказаться от системы SWIFT в пользу SEPAM
12:58  Пока западные компании бегут из Афганистана, их место занимают китайские
12:20  Русский язык в ЦА становится инструментом цифрового будущего, - Денис Борисов
11:55  Умер Сильвио Берлускони. Чао, Cavaliere!
11:44  На выборах в Черногории побеждают прозападные партии Спайича-Джукановича
11:41  В Таиланде туристы не вылезают из сортиров: неизвестный науке вирус
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Особенности национальных пожаров в Казахстане: какие уроки извлекут власти?
07:42 14.06.2023

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПОЖАРОВ В КАЗАХСТАНЕ: КАКИЕ УРОКИ ИЗВЛЕКУТ ВЛАСТИ?

В начале июня 2023 г. в Абайской области Казахстана вспыхнули лесные пожары, жертвами которых стали 14 человек. Менее чем за год до трагедии, в сентябре 2022 г., пожары охватили Костанайскую область.

Политолог и руководитель общественного фонда "Мир Евразии" Эдуард Полетаев рассказал, что требуется для успешной борьбы с возгораниями.

Эксперт отметил, что лишь 4-7 % территорий Казахстана покрыто лесами. Тем не менее лесистость в стране разнится от региона к региону: если на полупустынном западе леса занимают менее 1 % земель, то в Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях ими покрыто до 15 % площадей.

Имеются в Казахстане и зеленые "оазисы", например в Каркаралинской зоне, южные тугайные леса и саксаул, а также реликтовые боры в районе Иртыша. Эти зоны наиболее уязвимы для возгораний.

Особенность казахстанских лесных пожаров в том, что они часто становятся продолжением степных. Мониторинг степных пожаров находится на слабом уровне, поэтому решать проблему в ее основе трудно.
Усложняют ситуацию резко континентальный климат с ветрами и засухами и длительный пожароопасный сезон. На юге он достигает 9 месяцев, на севере - 6 месяцев. Например, костанайские пожары произошли в сентябре 2022 г. К этому добавляется и антропогенный фактор.
Около 80 % лесных пожаров в Казахстане вызваны деятельностью человека. Тем не менее в Прииртышье, к которому относится пострадавшая Абайская область, больше половины пожаров - следствие природных факторов. Судя по информации из Семея, к нынешнему возгоранию могла привести молния. Следствие рассматривает также версию поджога.

В Казахстане есть обширная правовая база, регулирующая экологические аспекты. Лесной кодекс РК - один из наиболее продвинутых по сравнению с другими странами региона.

Чтобы сократить страдающие от огня площади, нужна система по предотвращению возгораний - мониторинг, патрулирование территорий, оперативное прибытие пожарных. Именно ее недостает Казахстану.
Ситуация усугубляется недостаточным финансированием лесничеств.

Есть вероятность, что после трагедии в Абайской области ситуация изменится. Некоторые должностные лица, например экс-министр МЧС и аким области, уже понесли наказание.

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686717720


Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 5 июня 2023 года №239
- Спикер Сената встретился с Послом Ирана в Казахстане
- Семьям погибших при пожаре в области Абай выплатят по 7 млн тенге и еще по 2 млн на каждого ребенка
- По итогам пяти месяцев т.г. экономика Казахстана выросла на 4,5%
- Казахстан значительно снизил зависимость от импорта по ряду продуктов сферы животноводства
- Кадровые перестановки
- О заседании Высшего Судебного Совета
- Возврат активов Jusan Bank в Казахстан
- Незаконная предпринимательская деятельность в сфере оборота цифровых активов пресечена сотрудниками Департамента АФМ по городу Алматы
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  