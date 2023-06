Если это не предательство?! Деньги кремлевского "португала" Абрамовича идут Украине

08:25 14.06.2023

Лондон не стал переводить Киеву деньги от продажи ФК "Челси"



Перевод Великобританией средств от продажи английского футбольного клуба "Челси", ранее принадлежавшего бизнесмену Роману Абрамовичу, на Украину задерживается из-за позиции властей Евросоюза. Об этом во вторник сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.



Согласно данным издания, правительство Соединенного Королевства ведет консультации с ЕС о том, как должны быть использованы средства: либо их необходимо направить на нужды украинских беженцев, на чем настаивает Лондон, либо же использовать их непосредственно на Украине, как предлагает Брюссель.



Абрамович попал в санкционный список Великобритании 10 марта 2022 года в связи с событиями на Украине, после чего его активы в королевстве были заморожены. 24 мая прошлого года правление Английской премьер-лиги одобрило продажу "Челси" консорциуму бизнесмена Тодда Боэли. Группа предпринимателя предложила за клуб £ 4,25 млрд ($ 5,36 млрд). Из них £ 2,5 млрд ($ 3,15 млрд) должно было быть выплачено за сам клуб, еще £ 1,75 млрд ($ 2,21 млрд) - вложено в его развитие.



25 мая 2022 года британское правительство выдало специальную лицензию, которая позволила Абрамовичу продать принадлежавшую ему команду. Условием выдачи лицензии было то, что сам предприниматель не получит вырученные за клуб деньги. Власти королевства указывали, что намерены проконтролировать передачу средств от продажи "Челси" благотворительным организациям, которые, в частности, оказывают помощь украинским беженцам.



Распределением средств занимается специальный фонд, созданный "Челси" под руководством бывшего исполнительного директора британского подразделения Детского фонда ООН Майка Пенроуза. Как пишет The Daily Telegraph, премьер-министр Великобритании Риши Сунак рискует столкнуться с критикой со стороны депутатов в связи с медленным процессом передачи средств на Украину. Издание отметило, что власти королевства контактируют с ЕС по этому вопросу в связи с тем, что Абрамович с 2021 года является гражданином Португалии.



Источники газеты, знакомые с переговорами между Лондоном и Брюсселем, утверждают, что стороны приблизились к заключению договоренностей об использовании средств от продажи "Челси". По предварительной информации, Великобритания готова согласиться с доводами, что эти деньги должны быть потрачены исключительно на Украине.



"Мы хотим, чтобы Украина получила эти деньги как можно скорее, учитывая недавнее разрушение плотины Каховской ГЭС. Но мы должны гарантировать соблюдение нашего санкционного режима",

- заявил источник в британском правительстве.

В свою очередь официальный представитель кабинета министров Соединенного Королевства указал, что "средства от продажи футбольного клуба „Челси" заморожены на счете в британском банке, а независимые эксперты занимаются созданием фонда для управления и распределения этих денег на гуманитарные цели на Украине".



"Затем необходимо будет подавать заявку на получение лицензии, чтобы перевести средства в фонд",

- объяснил он.

По данным The Daily Telegraph, фонд уже с конца прошлого года готов подать заявление на получение необходимой лицензии и использовать средства от продажи "Челси" как для нужд украинских беженцев, так и для самой Украины. На должность временного председателя фонда Пенроуз пригласил норвежского дипломата Яна Эгеланна, который в свое время был заместителем генерального секретаря ООН.



Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году примерно за £ 140 млн (около $ 233 млн по курсу на тот момент) у англичанина Кена Бейтса. Находясь в собственности российского бизнесмена, клуб по пять раз становился чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии, трижды - обладателем Кубка английской лиги, по два раза выигрывал суперкубок страны, Лигу чемпионов и Лигу Европы. В 2021 году "Челси" выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.