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На дело о взятке Байдена ответили делом о туалете Трампа
09:37 14.06.2023

В самом худшем случае Байдену придется сидеть с Трампом в одной камере
10 июня 2023, Дмитрий Бавырин
Шеф ФБР Кристофер Рэй сопротивлялся, но его все-таки заставили передать в Конгресс США документ, якобы доказывающий, что Джо Байден получил взятку в 5 млн долларов. Сутки спустя были выдвинуты обвинения, но не против Байдена, а против Дональда Трампа, который хранил в своем сортире секретные документы. Теперь посадят обоих?

То, что ФБР ведет против Джо Байдена расследование о возможной взятке, это официальная информация. Но официальная не от ФБР, а от председателя комитета по надзору Палаты представителей Джеймса Комера – одного из наиболее влиятельных людей в Конгрессе в силу должности.

Палата представителей ведает по большей части бюджетными вопросами, а глава комитета по надзору – кто-то вроде аудитора с исключительными полномочиями. Если есть подозрение, что федеральный чиновник США нечист на руку, – пишите Комеру.

И вот ему написали – не кто-нибудь, а некий агент ФБР, уже давно сотрудничающий с бюро и получивший за это "суммы, измеряемые шестизначными числами". По его информации, Байден, будучи вице-президентом, некоторым образом причастен к взятке в 5 млн долларов от иностранца, заинтересованного в лоббистских услугах.

В расследовании фигурирует документ под номером FD-1023, который якобы проясняет роль Байдена. Директор бюро Кристофер Рэй подтвердил существование документа, но передавать его в Конгресс отказался, предложив Комеру альтернативу: покажу, мол, если сам ко мне заедешь, но без копирования и передачи. Комера такая альтернатива не устроила – и он начал процедуру, по итогам которой обвинение в неуважении к Конгрессу мог получить сам Кристофер Рэй. И тогда шеф ФБР сдался.

В четверг стало известно, что загадочный документ все-таки передадут в Конгресс, но не целиком – с "вымарываниями" из-за все тех же соображений секретности. Остается только надеяться, что Конгресс, а затем и все остальные, узнают из него хоть что-нибудь значимое. Хотя бы национальность иностранца. Ведь базовых вариантов где-то с десяток, среди очевидных есть и Украина, и Китай.

Подсчитано, что семейство Байденов имело бизнес-интересы как минимум в десяти государствах. В основном в связи с деятельной активностью сына – Хантера Байдена, действовавшего в составе группы мажоров, которая приторговывала влиянием родителей. При этом "большой парень", то есть Байден-старший, получал по 10% отступных.

Это все правда, если верить переписке его сына, который по наркоманской рассеянности забыл в ремонте свой ноутбук. Информация с него попала в руки сперва журналистов, а потом и ФБР, которое, как утверждают республиканцы, теперь тормозит расследование.

Таким образом, вопрос, брал ли президент США взятки, будучи вице-президентом, совсем неинтересный. Как говорится, грешно подозревать, когда вполне уверен. Интересно, что смогли доказать и в каком географическом направлении. Тут как с Аль Капоне: все знали, что он мафиозный босс, но посадить его получилось только за неуплату налогов.

Дональд Трамп постоянно вспоминает о взятках Байдену то с Украины, где в деле холдинга Burisma неудачно засветился Хантер, то из КНР, за связи с которой Байден отвечал в кабинете Барака Обамы. Но и он не утруждает себя доказательствами.

В файле FD-1023 их, возможно, тоже нет, либо же они совсем куцые, если сравнивать с теми, что содержал ноутбук непутевого сына. Обвинение президента в коррупции – это по американским меркам событие из ряда вон, но заурядную предвыборную борьбу и вековечную конкуренцию двух партий никто не отменял.

Тут надо понимать, что до ноябрьских выборов в Конгресс Палату представителей контролировали демократы, поэтому главами комитета по надзору были их люди. Когда республиканцы взяли большинство, пост достался представителю консервативного штата Кентукки Комеру, после чего он сразу свернул все расследования против Трампа и переключился на семейку Байденов.

А самое громкое расследование против Трампа – так называемый рашагейт, или "русское дело" – начиналось точно так же, с информации от "надежного источника ФБР". Впоследствии выяснилось, что всю эту историю придумали политтехнологи Демпартии.

У республиканцев тоже есть политтехнологи. А сами они, надо думать, живут с мыслью о мести демократам за переход "красных линий" во внутриполитической борьбе и травлю предыдущего президента уголовными делами, что прежде было как-то не принято, хотя суперкомитет по надзору появился около века назад путем слияния 11 других комитетов.

Короче говоря, есть ненулевая вероятность, что мы имеем дело с фейком, и Байден в данном случае к чему-то противозаконному не причастен, пусть даже на нем клейма ставить негде.

Как бы там ни было, новые обвинения против Трампа, выдвинутые прокурором сутки спустя – в пятницу, выглядят как контрудар.

В деле о ненадлежащем хранении документов 37 пунктов обвинения, в том числе такие, за которые могут дать 20 лет тюрьмы. В переводе на язык фактов, Трамп хранил шесть просто секретных бумаг и 31 суперсекретную (с информацией о ядерном оружии и стратегических уязвимостях Америки) в своей резиденции Мар-а-Лаго. Агенты ФБР, устроившие первый в истории обыск у отставного президента США в августе прошлого года, якобы нашли их даже в туалете.

В какую игру сейчас играет директор ФБР Рэй никто не знает, а кто знают, те не скажут. Официально он ни в какие игры играть не может, но Комер считает, будто шеф бюро подыгрывает демократам. Меж тем Рэй – тоже республиканец, а главой ФБР был назначен при Трампе. Наверняка экс-президент об этом сильно жалеет.

Но вернемся к действующему президенту. Если это не просто информационная война, если взятка и коррупция – настоящие, представляется крайне сомнительным, что властная элита запросто отдаст своего президента на растерзание какому-то депутату из Кентукки. За исключением того варианта, при котором администрация Байдена потеряет контроль над Демпартией, а влиятельные силы внутри нее решат президента сливать.

Теперь, когда Байден выдвинулся на второй срок, переиграв внутрипартийных недоброжелателей, это маловероятный сценарий. Но он возможен, если альтернатива помоложе и посимпатичнее возникнет сама собой, понравится избирателям и будет устраивать партийную элиту. Таким выскочкой в свое время стал Барак Обама.

Особенности нынешнего политического момента таковы, что вытаскивать Байдена в финал выборов хоть тушкой, хоть чучелом партия не станет. А если он вдруг заупрямится и не захочет уступать дорогу молодым, случиться может всякое. Вплоть до того, что невидимые шестеренки вдруг завертятся, ФБР возьмется за Хантера всерьез, а за папкой с FD-1023 вдруг обнаружится какой-нибудь FD-1024 с информацией о контрабандной партии манэки-неко из Гонконга и подписью Байдена в акте о приемке груза.

В самом худшем случае Байдену придется сидеть с Трампом в одной камере, а тот с утра до вечера будет доказывать своему врагу, что Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон и другие отцы – основатели США тоже читали в своих сортирах секретные документы.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686724620


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