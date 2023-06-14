Падения нет, есть - стагнация. Ситуации на рынке недвижимости Казахстана

09:38 14.06.2023

Падения нет, но есть стагнация: глава Отбасы банка о ситуации на рынке недвижимости



По словам Ляззат Ибрагимовой, сейчас удачный период для покупки жилья



Количество сделок на рынке недвижимости в Казахстане в течение последних пяти лет каждый месяц колеблется от 25-30 тысяч. Сейчас это количество уменьшилось и вернулось в значения 2020 года. Об этом рассказала журналистам председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова, передает корреспондент Оrda.kz.



"Я думаю, что в ближайшие восемь-девять месяцев будет удачный период для приобретения жилья, то есть именно для покупателей, потому что все будут предлагать скидки - строительные компании, на рынке вторичного жилья. Но опять, возвращаясь к демографии, потому что у нас рождается более 450 тысяч семей, плюс у нас заключаются новые браки. Примерно через год-полтора спрос снова войдет в те же рамки, которые были до этого. У нас нет пузыря. У нас ипотеки 3-5%", - пояснила Ибрагимова.



Автор: Карим Малибеков



14.06.23