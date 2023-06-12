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Ну и рожа у тебя... В Кыргызстане запустили систему распознавания лиц, разыскиваемых в СНГ
10:16 14.06.2023

В Кыргызстане заработала система распознавания лиц, находящихся в розыске в странах СНГ. С начала июня в стране уже задержали четверых граждан из Узбекистана и России.

В Кыргызстане запустили систему распознавания лиц, объявленных в розыск в странах СНГ. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на МВД страны. Система заработала еще 2 июня, однако МВД объявило об этом только сейчас.

По данным ведомства, за первые 10 дней камеры наружного наблюдения выявили 57 человек, находящихся в межгосударственном розыске. Преимущественно это граждане Кыргызстана. Их проверили по информационным базам данных и поставили на учет.

Четверых из проверенных задержали. В их числе граждане Узбекистана и России. "Это разыскиваемые за покушение на убийство, преступления экстремистской направленности (переданы в ГКНБ), хулиганство, подделку документов", - говорится в сообщении.

Как уточнили в МВД, только российские правоохранительные органы предоставили информацию по более чем 85 тысячам лиц, которые находятся в розыске.

Ранее СМИ Кыргызстана сообщали о задержании в стране троих российских политических активистов: Алексея Рожкова, Льва Скорякина и Алены Крыловой. Рожкова, обвиняемого в поджоге военкомата, 6 июня депортировали в Россию.

Источник - 24.kg
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