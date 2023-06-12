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КазПрокуратура возбудила дела против чиновников-"погорельцев"
11:24 14.06.2023

Генпрокуратура допросит Ильина, Сулейменову, Уранхаева и Ахметова из-за пожара в Абайской области

Заместитель генпрокурора Жандос Умиралиев в кулуарах Мажилиса 14 июня прокомментировал уголовные дела, связанные с пожаром в Абайской области. Он заверил, что всех, кто допустил халатность, привлекут к ответственности, сообщает Zakon.kz.
Он отметил, что на сегодня возбуждено уголовное дело по ст. 292 ч. 3 "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель двух и более лиц". Расследование этого дела президент поручил Генпрокуратуре. Специальная служба ведомства уже приступила к расследованию, создана межведомственная следственно-оперативная группа, куда вошли "наиболее опытные, квалифицированные следователи и оперативные работники всех правоохранительных служб". Группа уже на месте, руководит ею один из заместителей генпрокурора. Дело находится на особом контроле у Генерального прокурора.

"Вместе с тем, учитывая масштабы данной трагедии, причинение колоссального ущерба экологии, а самое главное – гибель 14 сотрудников лесного хозяйства при исполнении служебных обязанностей, мы также возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц. И сейчас эти два дела расследуются Генпрокуратурой. В рамках расследования данного уголовного дела будет обозначен круг всех должностных лиц, которые недобросовестно, безответственно относились к своим обязанностям, к своей службе, вследствие чего не выполняли возложенные на себя обязательства, что и повлекло за собой такие трагические события и гибель наших граждан".

При этом действия должностных лиц, в том числе экс-главы МЧС Юрия Ильина, министра экологии и природных ресурсов Зульфии Сулейменовой, акима Абайской области Нурлана Уранхаева и акима ВКО Даниала Ахметова, еще никак не квалифицированы.

"Но я вас заверяю, что в рамках данного уголовного дела все причастные лица, должностные лица, все, кто не принимал соответствующие меры, которые должны были в силу должностных обязанностей принимать, в итоге чего мы получили масштаб пожара, гибель людей, они однозначно будут привлечены к ответственности. Сейчас деяния должностных лиц еще не квалифицированы, следствие только начато. В рамках данного уголовного дела сейчас, учитывая, что лица, которые подлежат допросу, многие, особенно там есть же не только руководящий состав, есть и руководящий состав среднего звена, они участвуют в тушении пожара. Основная наша цель – потушить пожар. Поэтому в эти дни мы их не отвлекаем, они обязательно будут допрошены. Срок расследования – два месяца".
Жандос Умиралиев
При этом вопросов к акиму ВКО Даниалу Ахметову, который руководил территорией Абайской области до ее отделения девять лет, у следствия меньше всего.

"Он лесное хозяйство "Семей орманы" не курирует, оно относится к Министерству экологии и природных ресурсов. Поэтому и вопросы финансирования, обеспечения соответствующей техникой, кадровые вопросы, наличие систем распознавания, оповещения и других нормативных актов, которые должны были в те дни сработать, относятся к ведению Минэкологии. Акиматы не курируют и не являются ответственными за обеспечение материально-технической базы. По этим фактам у нас сейчас вопросов нет (к Даниалу Ахметову. – Прим. ред.). Следствие идет".
Жандос Умиралиев
Сейчас, как он отметил, пока проводятся иные следственные действия, в том числе оперативно-розыскного характера. Журналисты поинтересовались, не сбежал ли уже кто-то.

"Нет-нет, это негласные следственные действия, скажем так. Они будут допрошены, там есть опресненный следственный план, и следователи знают свою работу. Прежде, чем допросить должностное лицо, мы должны выяснить, уточнить ряд других обстоятельств, допросить, так скажем, и других подчиненных лиц. И после этого, когда у нас будет весь объем вопросов, мы однозначно допросим всех нужных лиц, которые будут интересны для следствия".
Жандос Умиралиев
О том, что в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив, стало известно 8 июня 2023 года. В результате крупного пожара погибли 14 человек. Их посмертно наградили орденами.

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Жадра Жулмухаметова

Источник - Zakon.kz
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