Супер-афера с казахским супер-банко-фондом Jusan подходит к концу?

11:35 14.06.2023 Илиада с Jusan для Казахстана завершена, начинается Одиссея



13 июня Министерство юстиции РК торжественно сообщило, что процесс возврата активов группы Jusan в казахстанскую юрисдикцию завершен, а их дальнейшим контролем займутся Правительство РК и другие государственные структуры. Редакция Orda.kz, ознакомившись с некоторыми подробностями подковерной схватки бульдогов с непосредственным участником, пытается восстановить картину возвращения активов на $1,5 млрд назад, в Казахстан



Восхождение дракона

Затянувшийся транзит власти в Казахстане начался с назначения Карима Масимова на должность председателя КНБ, именно ему было поручено присматривать за всеми действующими лицами и выступать арбитром в противосиянии кланов.



Кровавому январю, ставшему финальным аккордом режима уже Старого Казахстана, предшествовала долгая подготовка – накопление ресурсов, прежде всего финансовых. Новая глава передела банковского сектора началась в 2018 году, когда с подачи Данияра Акишева, председателя Нацбанка, Нурсултан Назарбаев силой слова приговорил сразу несколько банков: клебановский "Эксимбанк", Qazaq Banki во главе с зятем Бакытжана Сагинтаева и "Банк Астаны", в котором по какой-то случайности застряли деньги, предназначенные для строительства столичного LRT. Очевидно, что все эти банки испытывали серьезные трудности, связанные с возвратом средств, выданных на кредитование связных лиц и аффилированных компаний. Таким образом, были решены проблемы акционеров, а убытки фактически списаны на квазигосударственные компании, которые держали там депозиты, и Казахстанский фонд гарантирования депозитов, возмещающий средства вкладчикам из числа физических лиц.



На пеплуме ликвидации банков внезапно появились проблемы у второго по величине на тот момент – "Цеснабанка". Группа людей Масимова, в которую входили экс-вице-министр Ербол Орынбаев, экс-министр образования Аслан Саринжипов, приходящийся двоюродным братом Данияру Акишеву, и президент Назарбаев Университета Шигео Катсу начали создавать международный финансовый конгломерат, позже названный Jusan.



Мы подробно и неоднократно описывали схему с покупкой "Цеснбанка" и "АТФБанка" с привлечением колоссальной госпомощи, позже направленной на выплату дивидендов новым акционерам. Источники Orda.kz, хорошо знакомые с ходом противостояния нового правительства и команды Масимова за обуздание империи Jusan, подчеркивают две важные детали.



Во-первых, целью создания Jusan Bank с самого начала был вывод капиталов из страны: Масимов никогда не питал иллюзий относительно своих перспектив в "постназарбаевском" Казахстане.



Во-вторых, сам Нурсултан Назарбаев о планах Масимова в курсе не был: сращивание банка с университетом его имени было хорошей ширмой, за которую экс-президенту не хотелось заглядывать, а деньги выводились Масимовым фактически "из-под Назарбаева" и от его имени.



По словам источника Orda.kz, проверить это очень просто: в структурах, которые Назарбаев контролировал фактически, обязательно работал минимум один его родственник, который докладывал ему о ходе работы напрямую, без посредников.



Хорошим примером здесь может служить Фонд Нурсултана Назарбаева (не путать с "Назарбаев Фондом"), который курировала Дарига Нурсултановна. Структуры Jusan Bank и Назарбаев Университет к таким не относятся – ни один из близких родственников экс-президента к ним отношения не имеет, а все без исключения управленцы контролировались лично Каримом Масимовым.



Бунтующий самурай

Единственной проблемой Масимова были непомерные амбиции Шигео Катсу: по данным источника Orda.kz, в 2021 году он потребовал у Масимова взять его в долю одной из структур Jusan, мотивируя это десятью годами на посту президента Назарбаев Университета и глубокой вовлеченностью в освоение "Цеснабанка".



Масимов пообещал ему, что решит этот вопрос, и, скорее всего, ему это удалось бы, но наступил январь 2022 года. Jusan остался единственным банком, чьи отделения не пострадали во время Кантара. Масимов и его ближайшие сподручные из КНБ отправились за решетку, а "банковская" команда лишилась всякой воли к победе, прильнув ко дну внутри страны, или уехала за границу.



Как утверждает наш источник, господин Катсу, лишившись политической протекции, небезосновательно почувствовал себя обманутым и решил, что теперь настало его время взять бразды правления финансовыми активами в собственные руки по-настоящему.



Источник знаком с письмом о "корректировке доли", которое Катсу направил другому акционеру Jusan Bank – Галимжану Есенову, весной 2022 года. Если не вдаваться в юридические тонкости, Катсу открытым текстом потребовал, чтобы Есенов отдал ему лично часть своей доли.



Есенов, лишенный всяких прав на управление своим пакетом акций еще в 2020 году, в ответном письме в красках описал процесс изъятия у него активов группой Орынбаева и пригрозил Катсу арбитражем в Лондоне, если тот не успокоится. "Японский император", как его называет Акежан Кажегельдин, решил не рисковать и отказался от дальнейших действий.



Бумеранг Есенова

Идее Есенова о Лондонском арбитраже недолго оставалось висеть на стене "чеховским ружьем", как раз в тот момент стартовала кампания по возвращению выведенных из страны активов. Источник Orda.kz утверждает, что неназванная персона, напрямую подотчетная президенту, знала о сложностях взаимоотношений Есенова и Катсу и почти сразу предложила использовать незавидное положение первого для возврата активов.



По сути, главное оружие людей Масимова было обращено против них: Есенова попросили все же подать иск в Лондонский арбитраж, но с увеличенными требованиями – вернуть все активы Jusan Bank в Казахстане целиком. Расчет был сделан на то, что арбитраж встанет на сторону Есенова как пострадавшего от рук рейдеров, что было детально отражено в иске.



Стоит отдать должное команде в штате Невада, на которую под вывеской New Generation Foundation были переписаны активы. Эти люди стали ответчиками по иску Есенова и сразу поняли, куда дует ветер, а после без колебаний предложили урегулировать конфликт.



Начался процесс переговоров, который в соответствии с общепринятой практикой велся в условиях строжайшей секретности. Источник сообщает, что в курсе о нем на казахстанской стороне была лишь небольшая группа из членов правительства и АРРФР.



Инициативная прокуратура

Переговоры бы шли быстрее, если бы о них не узнал Шигео Катсу. Источник утверждает, что сообщение о возможном возврате управления активами Jusan в Казахстан привело его в ярость. Он принялся терроризировать американских акционеров сообщениями о том, что им не стоит возвращать активы в Казахстан. Дошло до того, что Катсу, переусердствовавший с давлением, был со скандалом выдворен из совета директоров New Generation Foundation.



Коллаж Orda.kz

Но и это не успокоило Шигео Катсу. Источник сообщил, что именно с его подачи в январе 2023 года Аслан Саринжипов выступил с совершенно нелепым заявлением о попытке захвата Jusan "людьми из Старого Казахстана". Такими формулировками в мире господина Катсу описывалось стремление американских бенефициаров сохранить спор в правовом поле и вернуть активы Казахстану.



Расчет сработал: поднялся шум, на который не могла не отреагировать Генеральная прокуратура, которая была не в курсе переговоров. Прокуроры подали иск в Бостандыкский районный суд, на который прилетел молниеносный ответ в виде иска в суд штата Невада. По данным источника, американская сторона, фактически оказывавшая содействие возврату активов, выразила недоумение действиями прокуратуры и решила таким образом обезопаситься. Их с большим трудом удалось убедить, что, если они согласятся на урегулирование, то все иски против них будут отозваны.



Старый-новый номинал

По данным источника, соглашение об урегулировании составлено таким образом, что все активы будут временно переоформлены на Галимжана Есенова – так проще и быстрее вернуть их в Казахстан, ведь он является действующим акционером, хоть и "со связанными руками". Но владеть 100% активов он, естественно, не будет – фактический контроль над ними перейдет правительству и АРРФР, которым предстоит найти инвестора. Задача эта, мягко говоря, непростая, потому что инвестору достанется пусть и перспективный актив, но с большим негативным шлейфом и с обязательствами как по возврату госпомощи, так и по финансированию – Назарбаев Университет и НИШ.



Как таковой Jusan правительству не нужен, главное – вернуть государственные деньги, потраченные в процессе его создания. Без участия Есенова можно было получить обвинения в государственном рейдерстве и забыть об инвесторе, права которого могли бы оспаривать прежние масимовские акционеры, оставшиеся не у дел.



На фоне возврата в Казахстана активов на общую сумму свыше 1,5 млрд долларов и смены акционеров, Jusan ждут изменения, по крайней мере в части руководства. Председателем Совета директоров Jusan Bank пока еще является последний представитель клана Масимова – Шигео Катсу, но это ненадолго. Источник - Orda.kz

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