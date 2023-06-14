Почему рос-власти не хотят посылать на Украину северо-корейских бойцов-добровольцев?

12:13 14.06.2023

Северная Корея подставляет нам плечо в спецоперации. Опять не заметим?

Нам бы только не повторить ошибок Горбачева и Ельцина в отношениях с восточным союзником

Андрей Захарченко

Северная Корея подставляет нам плечо в спецоперации. Опять не заметим?



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Игорь Николайчук Сергей Марков



Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму по случаю Дня России в адрес президента РФ Владимира Путина от имени правительства КНДР и всего северокорейского народа.



Стойкий и мудрый российский народ, отмечается, в частности, в ней, в настоящее время борется против сил, пытающихся подорвать суверенитет и безопасность России, нарушить ее мирную жизнь. Северокорейский народ выражает полную поддержку и солидарность россиянам, которые стремятся защищать независимость своей страны, выступая против своеволия и произвола империалистов. В конечном итоге справедливость обязательно побеждает, и Россий продолжит прославлять характерную для нее традиционную историю побед.



Корейско-российская дружба, говорится также в ней, продолжаясь из века в век и выдерживая всевозможные исторические испытания, является ценным стратегическим активом двух стран. И Северная Корея выражает всемерную готовность к дальнейшему укреплению стратегического сотрудничества Пхеньяна с Москвой в соответствии с совместным желанием народов обеих стран осуществить грандиозную цель построения могучих государств и надежно защитить глобальный мир и безопасность, резюмировал Ким Чен Ын.



Интересно, чем ответит на это искреннее послание Россия?



Мы отделаемся мало что значащим вежливым ответом своему восточному соседу?



Или окончательно отмежуемся от политики Запада и наконец-то начнем видеть в Северной Корее не "международного изгоя", как это было последние пару десятков лет, а все-таки полноценного и равноправного союзника?



Все большее количество политологов придерживается мнения, что России в отношениях с КНДР уже давно пора выбрать как раз второй вариант.



- Лично мне представляется, что России следует немедленно выйти изо всех "противокорейских" санкционных соглашений, - считает, например, директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков. - Да, у Северной Кореи есть ядерное оружие, но, во-первых, она никогда и не подписывала Договор о нераспространении ядерного вооружения, а, во-вторых, у нее были веские основания его создавать, ведь именно против КНДР всегда были направлены ракеты США на территории фактически оккупированной ими Южной Кореи. Так что никаких действительных оснований для ввода санкций против КНДР никогда не существовало, и России, повторюсь, следует немедленно перестать как бы то ни было поддерживать эти неправомочные рестрикции. В этом случае нам ничто не будет мешать организовать с корейцами очень выгодный обеим странам бартер.



"СП": Какой именно?



- У России достаточно мощное сельское хозяйство, но мы все время ломаем голову, на какие бы международные рынки пристроить наши огромные урожаи. А пристроить их как раз можно было бы, я считаю, в Северную Корею бартером.



В обмен мы могли бы получить, во-первых, громаднейшие запасы сравнительно дешевых северокорейских снарядов и ракет, чтобы использовать их в ходе специальной военной операции на Украине. Во-вторых, по моему личному убеждению, к участию в СВО нам давно пора бы привлечь северокорейскую армию. Тем более что она, как мне думается, была бы очень рада получить боевой опыт, которого сейчас не имеет.



И не стоит бояться того, что коллективный Запад может в ответ на такой шаг ввести какие-то свои воинские контингенты на Украину. Он не делает и не сделает этого, но не потому, что соблюдает какие-то международные договоренности, а потому, что на самом деле просто боится большого количества убитых со своей стороны.



"СП": Так что же Россия до сих пор упорно исполняет какой-то замысловатый "марлезонский балет" в отношениях с Северной Кореей, раз отношение к ней как к союзнику может сыграть значимую роль в одной только СВО?



- Да, наши отношения с Северной Кореей довольно абсурдны, - поделился своей точкой зрения на происходящее независимый эксперт по информационной безопасности Игорь Николайчук. - Вот лишь один очень характерный пример. В свое время в Москве завод по производству баянов и гармоней имени Красной (а позднее ­- Советской) Армии, и в один прекрасный день он помешал столичным девелоперам воткнуть на этой территории очередной жилой дом. Завод оперативно ликвидировали, а все оборудование продали как раз в КНДР, так что теперь Россия закупает свои традиционные музыкальные инструменты в Северной Корее за валюту.



При этом в нашей политической среде под влиянием американцев отношения России и Северной Кореи считаются какими-то "стыдными", о них не принято говорить. Настолько сильно западные "общечеловеки" попрекали нас ими, то и дело восклицая "как не стыдно!" и "пора порвать с этими тиранами". Это во-первых.



А, во-вторых, нынешние геополитические реалии таковы, что Северная Корея - это все-таки, фигурально выражаясь, "китайская поляна". Так что, по большому счету, максимум, что мы можем, это повторять вслед за Китаем тезисы о "многолетней дружбе наших народов" и "самостоятельной позиции корейского народа".



"СП": Так почему бы не приложить какие-нибудь дипломатические усилия для изменения существующего положения в отношении столь ценного потенциального союзника?



- Насколько Северная Корея реально ценна для нас в военном плане - никто не знает. США, например, в военном отношении никакие вероятные военные коалиции абсолютно, откровенно говоря, не колышут. Я лично, не испытывая иллюзий по поводу сохранения подавляющего военного превосходства Америки над любым потенциальным противником, считаю разговоры о "многополярном мире" и о том, что США вот-вот куда-то там "скатятся", разговорами ни о чем. А любые малейшие движения в сторону создания любой "противоамериканской" военной коалиции находятся под прямо-таки бешеным контролем американской дипломатии. Северная Корея используется в американских военных документах разве что в качестве "потенциально опасного пугала".



Однако при всем при этом России категорически нельзя вслед за Западом воспринимать Северную Корею как некое "фриковое" государство, в чем нас упорно пытались убедить американцы во времена Горбачева и Ельцина. И надо сказать, мы тогда довольно легко скатились под таким нажимом до оценки наших взаимоотношений к принципу "ну чего там ждать от маленьких бедных сумасшедших".



"СП": Почему нельза дальше оценивать КНДР в таком ключе?



- Во-первых, потому что маленькая и бедная КНДР на самом деле, или нет - никто не знает. Там кардинально иное, специфическое отношение к потреблению, чем на Западе.



Во-вторых, КНДР - это осколок коммунистического мира, который не отказался от идеи построения светлого будущего, в отличие от России. Северная Корея, пусть худо-бедно, но вместе с тем довольно агрессивно отстаивает свой суверенитет на всех уровнях с помощью всех приемлемых и даже неприемлемых для западного человека политтехнологий. И при этом категорически не приемлет каких-либо компромиссов с империалистами, исповедую принцип "мы никого трогать не хотим, но уничтожить нас ни за что не дадим".



В любом случае нам категорически нельзя легкомысленно относиться к Северной Корее. Хотя бы просто потому, что это наш непосредственный сосед с общими границами. Мы должны спокойно и с холодной головой должны рассматривать отношения с КНДР в первую очередь в свете наших собственных интересов, не допуская дипломатических и тем более военных прекосов, ставящих наши интересы на Корейском полуострове под вопрос. Это для России будет выстрелом себе в ногу.



Потому что с таким соседом России гораздо проще работать и защищать свои интересы, чем с тем же Афганистаном. Не стоит нам забывать о том, что мы в свое время воевали с США за независимость Северной Кореи, и не повторять ошибок позднего СССР и ранней России, сдававшим Америке своих надежнейших союзников едва ли не за "спасибо". Не так уж много у современной России их осталось, но Северная Корея - по-прежнему в числе самых надежных.



14 июня 23