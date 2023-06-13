 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 14.06.2023
13:12  Уходит на пенсию аксакал Казполитии - аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов
12:48  КырГКНБ задержал директора "Фонда развития природы" Жениша Калимбетова
12:39  Евросоюз захватывает месторождения Казахстана под сказки о "зеленой экономике", - Айнур Курманов
12:33  Бежавший в Казахстан рос-бизнес-аферист "заукраинец" Турлов стремительно разоряется
12:13  Почему рос-власти не хотят посылать на Украину северо-корейских бойцов-добровольцев?
11:35  Супер-афера с казахским супер-банко-фондом Jusan подходит к концу?
11:31  Казахстан горит из-за коррупции и нехватки финансирования, - А.Бектенова

11:24  КазПрокуратура возбудила дела против чиновников-"погорельцев"
10:16  Ну и рожа у тебя... В Кыргызстане запустили систему распознавания лиц, разыскиваемых в СНГ
09:38  Падения нет, есть - стагнация. Ситуации на рынке недвижимости Казахстана
09:37  На дело о взятке Байдена ответили делом о туалете Трампа
08:25  Если это не предательство?! Деньги кремлевского "португала" Абрамовича идут Украине
07:42  Особенности национальных пожаров в Казахстане: какие уроки извлекут власти?
07:36  Загадки Золотого человека, Джучи и Кенесары хана собираются разгадать генетикиФото - Caravan.kz
00:59  Bloomberg: Запад трубит о поражении России, но ему никто не верит
00:52  На Кубе китайские разведчики сменили российских, - Владимир Скосырев
00:19  Анкара подтвердила стратегический союз с Баку, - Ю.Рокс
00:14  В Киргизии за вымогательство задержан глава... "Антикоррупционного народного движения "
Вторник, 13.06.2023
21:59  Bloomberg: Без рос-газа у Германии просто не будет промышленности..
21:08  Памятник князю-предателю Горчакову у стен МГИМО. Какой РосМИД - такие и "герои"
18:23  Паганино Паганини и его первое в истории типографское издание Корана, - П.Густерин
15:05  Как на Западе практически переписали историю Второй мировой войны, - Валерий Бурт
14:54  Саудовская Аравия бросает вызов США, - Валерий Ильин
12:20  Архив канцелярии эмира Бухарского включен в список ЮНЕСКО "Память мира"
12:17  Выборы в Турции: влияние на Центральную Азию
12:11  Сын первого президента Узбекистана Ислама Каримова подал в суд на вдову своего отца
12:07  Перемены в Центральной Азии: на пути к новой модели? - Чжао Хуашэн
12:04  Кулибаев (зять Назарбаева) продолжает таскать деньги из Казбюджета. Как при дедушке...
10:41  Текущая история: центральноазиатский вектор, - Андрей Быстрицкий
10:25  Потерявший берега Макрон пытается шантажировать Иран и Россию, - "Взгляд"
10:20  Из Франции добровольцем в РосАрмию вступил и воюет потомок российского императора Николая I
10:16  Задрали воры и бездельники. Кто виноват в коммунальном коллапсе Астаны, - Алма Бектенова
10:10  В боях в Запорожье погиб Рос-генерал Сергей Горячев, ветеран 201 Таджикской СД
10:01  Эра НеВодолея. Мегаполисы ЦентрАзии столкнулись с небывалым дефицитом питьевой воды
09:59  Семьи в Америке вышли на улицы против навязывания ЛГБТ, - Шефика Нур Чифтчи
09:57  Вперед, к кризису! - Жак Сапир
09:54  Генерал от географии: Почему Сталин любил Пржевальского, как отца
09:52  Шавкат Мирзиеев: "Стремлюсь быть достойным сыном и Узбекистана, и Каракалпакстана"
09:49  Нукусское дело: 5 из 28 подавших на апелляцию кара-калпаков освобождены, 16 подсудимым сроки сокращены
09:29  Дело ОАО "Мамыр". КырБизнес душат, но администрация президента молчит, - 24.kg
09:27  Презентована "Военная доктрина Кыргызстана"
08:41  6-й день УкрНаступа... Начался укр-отступ?
08:30  США потеряли в Сирии вертолет и 22 - "груз 300"
08:28  Оливер Стоун: Американский народ слеп. Их как баранов дурят с Украиной
08:22  Москва диктует цены в Алматы, - Адил Урманов
07:18  Несмотря на происки врагов 1-й Чемпионат по спортивному сексу в Швеции все-таки стартовал
07:14  Что эмир Катара увез из Центральной Азии? Итоги
00:08  В Кыргызстане задержали российскую анти-путинскую активистку Крылову. Будут выдавать
Понедельник, 12.06.2023
23:02  Неприятности с принцем. Почему нефть больше не меняют на американскую силу
21:48  Старик Сорос передал управление своим фондом сыну Александру
21:39  Пакистан расплатился с Россией за нефть в юанях
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Бежавший в Казахстан рос-бизнес-аферист "заукраинец" Турлов стремительно разоряется
12:33 14.06.2023

Компания Турлова Freedom Mobile получила миллиардный убыток за 2022 год
13 июня 2023
Она убыточна второй год

По итогам 2022 года чистый убыток Freedom Mobile составил 4,67 млрд тенге, по итогам 2021-го – 836,16 млн тенге. Это следует из опубликованной финансовой отчетности ТОО "Мобильный мир" за 2022 год.

ТОО "Мобильный мир", работающее под брендом Freedom Mobile, зарегистрировано в октябре 2020 года. Занимается розничной продажей устройств мобильной связи и аксессуаров к ним. Компания принадлежит лично основателю и главному исполнительному директору Freedom Holding Corp. Тимуру Турлову (№ 5 в рейтинге 50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2023 по версии Forbes Kazakhstan).

В финансовой отчетности "Мобильного мира" за 2022 год указывается, что текущие обязательства компании превысили ее текущие активы на 2,42 млрд тенге. Накопленный убыток по состоянию на 31 декабря 2022-го составил 5,5 млрд тенге, чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности, – 6,23 млрд тенге. В 2022 году компания получила валовую прибыль в размере 5,28 млрд тенге, продав продукции на 22,29 млрд тенге при себестоимости реализации 17,01 млрд тенге. Однако рентабельность продаж при этом составила -20,94%, собственный капитал ушел в минус на 4,49 млрд тенге.

Halyk Bank сменил название
Halyk Bank сменил название
"Способность компании продолжать деятельность зависит от ее способности привлекать финансирование для своей операционной деятельности и выполнения планов по объему продаж и отпускным ценам на товары", – говорится в финотчетности. В документе отмечается, что ТОО сможет продолжить "деятельность в непрерывном режиме" за счет привлечения дополнительного финансирования от владельца: Тимур Турлов "подтверждает свою готовность оказывать финансовую и операционную поддержку компании в обозримом будущем".

Отметим, что ТОО уже получало финансовую поддержку от единственного участника: в 2021 году Тимур Турлов предоставил ему беспроцентный заем несколькими траншами на 1,81 млрд тенге на пополнение оборотных средств. Срок погашения – апрель 2024 года. Также в марте 2021-го бизнесмен пополнил уставный капитал своей компании на 743,33 млн тенге (уставный капитал составляет 1,09 млрд тенге).

Тимур Турлов о казахском языке, гражданстве, поглощениях и бизнесе в Украине и России
Тимур Турлов о казахском языке, гражданстве, поглощениях и бизнесе в Украине и России
ТОО "Мобильный мир", помимо этого, привлекало финансирование через биржи. В сентябре 2021-го ретейлер выпустил 250 долларовых купонных облигаций на $25 млн на AIX, номинальная стоимость одной – $100 тыс. Это также потребовалось для пополнения оборотных средств и финансирования текущей операционной деятельности. В 2021 году 28 из этих облигаций выкуплены за $2,83 млн, в 2022-м – 214 облигаций за $21,7 млн.

После отчетной даты компания привлекла финансирование на Казахстанской фондовой бирже: в марте 2023-го были проданы долларовые облигации, размещенные на площадке "Частное размещение" в ноябре 2022-го (общая сумма – $20 млн).

В финотчетности также отмечается, что руководство компании скорректировало стратегию развития бизнеса: к концу 2023 года Freedom Mobile сократит количество торговых точек до 80.

Галим Хусаинов возглавил совет директоров брокерской компании
Галим Хусаинов возглавил совет директоров брокерской компании
UPD. После того, как материал был опубликован, в пресс-службе компании дали комментарий Forbes.kz. В нем отмечается, что Freedom Mobile – "очень молодой игрок" на рынке продажи мобильных устройств. "Мы сейчас на этапе инвестирования, и ждать прибыль в первые годы немного преждевременно, – говорится в комментарии. – Мы знали, куда шли, на этом рынке конкурентная среда складывалась на протяжении 20 лет, определены правила игры, и рынок давно разделен на доли присутствия крупных игроков".

Компания, как отмечает пресс-служба, вкладывает в обучение сотрудников, ремонт и отделку торговых помещений, в привлечение новых клиентов. Инвестирует в запуск и масштабирование своих цифровых банковских продуктов во всех торговых точках. "Любой бизнес проходит стадию взросления, которая на старте требует больших вложений. Мы находимся в процессе, который занимает время, и это является частью нашей стратегии", – заключили в пресс-службе.

Источник - forbes.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686735180


Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 5 июня 2023 года №239
- Спикер Сената встретился с Послом Ирана в Казахстане
- Семьям погибших при пожаре в области Абай выплатят по 7 млн тенге и еще по 2 млн на каждого ребенка
- По итогам пяти месяцев т.г. экономика Казахстана выросла на 4,5%
- Казахстан значительно снизил зависимость от импорта по ряду продуктов сферы животноводства
- Кадровые перестановки
- О заседании Высшего Судебного Совета
- Возврат активов Jusan Bank в Казахстан
- Незаконная предпринимательская деятельность в сфере оборота цифровых активов пресечена сотрудниками Департамента АФМ по городу Алматы
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  