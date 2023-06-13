Бежавший в Казахстан рос-бизнес-аферист "заукраинец" Турлов стремительно разоряется

12:33 14.06.2023

Компания Турлова Freedom Mobile получила миллиардный убыток за 2022 год

13 июня 2023

Она убыточна второй год



По итогам 2022 года чистый убыток Freedom Mobile составил 4,67 млрд тенге, по итогам 2021-го – 836,16 млн тенге. Это следует из опубликованной финансовой отчетности ТОО "Мобильный мир" за 2022 год.



ТОО "Мобильный мир", работающее под брендом Freedom Mobile, зарегистрировано в октябре 2020 года. Занимается розничной продажей устройств мобильной связи и аксессуаров к ним. Компания принадлежит лично основателю и главному исполнительному директору Freedom Holding Corp. Тимуру Турлову (№ 5 в рейтинге 50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2023 по версии Forbes Kazakhstan).



В финансовой отчетности "Мобильного мира" за 2022 год указывается, что текущие обязательства компании превысили ее текущие активы на 2,42 млрд тенге. Накопленный убыток по состоянию на 31 декабря 2022-го составил 5,5 млрд тенге, чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности, – 6,23 млрд тенге. В 2022 году компания получила валовую прибыль в размере 5,28 млрд тенге, продав продукции на 22,29 млрд тенге при себестоимости реализации 17,01 млрд тенге. Однако рентабельность продаж при этом составила -20,94%, собственный капитал ушел в минус на 4,49 млрд тенге.



Halyk Bank сменил название

Halyk Bank сменил название

"Способность компании продолжать деятельность зависит от ее способности привлекать финансирование для своей операционной деятельности и выполнения планов по объему продаж и отпускным ценам на товары", – говорится в финотчетности. В документе отмечается, что ТОО сможет продолжить "деятельность в непрерывном режиме" за счет привлечения дополнительного финансирования от владельца: Тимур Турлов "подтверждает свою готовность оказывать финансовую и операционную поддержку компании в обозримом будущем".



Отметим, что ТОО уже получало финансовую поддержку от единственного участника: в 2021 году Тимур Турлов предоставил ему беспроцентный заем несколькими траншами на 1,81 млрд тенге на пополнение оборотных средств. Срок погашения – апрель 2024 года. Также в марте 2021-го бизнесмен пополнил уставный капитал своей компании на 743,33 млн тенге (уставный капитал составляет 1,09 млрд тенге).



Тимур Турлов о казахском языке, гражданстве, поглощениях и бизнесе в Украине и России

Тимур Турлов о казахском языке, гражданстве, поглощениях и бизнесе в Украине и России

ТОО "Мобильный мир", помимо этого, привлекало финансирование через биржи. В сентябре 2021-го ретейлер выпустил 250 долларовых купонных облигаций на $25 млн на AIX, номинальная стоимость одной – $100 тыс. Это также потребовалось для пополнения оборотных средств и финансирования текущей операционной деятельности. В 2021 году 28 из этих облигаций выкуплены за $2,83 млн, в 2022-м – 214 облигаций за $21,7 млн.



После отчетной даты компания привлекла финансирование на Казахстанской фондовой бирже: в марте 2023-го были проданы долларовые облигации, размещенные на площадке "Частное размещение" в ноябре 2022-го (общая сумма – $20 млн).



В финотчетности также отмечается, что руководство компании скорректировало стратегию развития бизнеса: к концу 2023 года Freedom Mobile сократит количество торговых точек до 80.



Галим Хусаинов возглавил совет директоров брокерской компании

Галим Хусаинов возглавил совет директоров брокерской компании

UPD. После того, как материал был опубликован, в пресс-службе компании дали комментарий Forbes.kz. В нем отмечается, что Freedom Mobile – "очень молодой игрок" на рынке продажи мобильных устройств. "Мы сейчас на этапе инвестирования, и ждать прибыль в первые годы немного преждевременно, – говорится в комментарии. – Мы знали, куда шли, на этом рынке конкурентная среда складывалась на протяжении 20 лет, определены правила игры, и рынок давно разделен на доли присутствия крупных игроков".



Компания, как отмечает пресс-служба, вкладывает в обучение сотрудников, ремонт и отделку торговых помещений, в привлечение новых клиентов. Инвестирует в запуск и масштабирование своих цифровых банковских продуктов во всех торговых точках. "Любой бизнес проходит стадию взросления, которая на старте требует больших вложений. Мы находимся в процессе, который занимает время, и это является частью нашей стратегии", – заключили в пресс-службе.