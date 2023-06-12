КырГКНБ задержал директора "Фонда развития природы" Жениша Калимбетова

12:48 14.06.2023

Выявлен коррупционный механизм в "Фонде развития природы" при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора, сообщили 14 июня в пресс-службе ГКНБ.



В рамках уголовного дела по фактам коррупции и нецелевого использования бюджетных средств пресечена деятельность преступной группировки, которая, по данным спецслужб, состоит из ответственных и должностных лиц, организовавших схему.



По версии следствия, эта схема заключалась в необоснованной финансовой поддержке аффилированных проектов и лоббировании интересов отдельных компаний для выделения им денежных средств. Как отметили в ГКНБ, основным организатором коррупционной схемы является директор Фонда К.Ж.Т.



В ГКНБ считают, что с 2021 года он вступил в сговор с должностными лицами Минприроды и из средств Фонда на безвозмездной основе передал свыше 400 млн сомов различным организациям под проекты защиты природы.



"Однако фактически деньги были использованы для организации частного бизнеса. Проекты получали одобрение и финансирование без проведения экологической и иных экспертиз, детального изучения эффективности, определения целесообразности и актуальности. В свою очередь, руководство Минприроды не обеспечило должного контроля за расходованием средств Фонда", - сообщили в пресс-службе.



К.Т.Ж., главный специалист О.Э. и руководитель одной из фирм Х.Ш.Т. задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. В рамках следствия устанавливают других причастных к преступлению.



Директором "Фонда развития природы" является Калимбетов Жениш Туратбекович.



По данным Министерства юстиции, учредителем общественного фонда "Фонд развития природы" является Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора, руководителем - Жениш Калимбетов. Дата перерегистрации - 11 февраля 2022 года.



"Фонд развития природы" был создан согласно постановлению правительства от 27 декабря 2017 года № 840. Документ подписал премьер-министр Сапар Исаков. На тот момент исполнение постановления было возложено на отдел агропромышленного комплекса и экологии Аппарата правительства.



Справка от ГКНБ:



Общественный фонд "Фонд развития природы" является юридическим лицом, создаваемым за счет негосударственных средств, преследующим социальные, благотворительные, культурные, образовательные и иные общественно полезные цели некоммерческого характера, связанные с сохранением окружающей среды и защитой природы в Кыргызской Республике



В период с 2021 года по настоящее время на реализацию проектов по защите природы ежегодно выделяются денежные средства в размере 3 млн 700 тыс. долларов из средств ЗАО "КумторГолд Компани" (по курсу НБ КР 325 млн. сомов). Общая сумма финансирования за 3 года составляет около 976 млн 800 тыс. сомов.



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