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Экономический вес Азии держит российскую экономику на плаву, - Николас Малдер
15:31 14.06.2023

Asia Times
Гонконг

Экономический вес Азии держит российскую экономику на плаву

Азия помогла смягчить последствия западных санкции для России, пишет Asia Times. Торговые связи с Китаем, Индией и странами Средней Азии не только компенсировали утрату европейского рынка и укрепили российскую экономику, но и осложнили Западу дальнейшее применение ограничительных мер.

Николас Малдер

Азиатский спрос компенсировал сокращение российского экспорта нефти в Европу, а переброска торговли через Среднюю Азию помогла избежать санкций.

После ввода российских войск на Украину в феврале 2022 года экономические санкции против Москвы поддержали тридцать семь стран. Размах этих карательных мер оказался беспрецедентным в новейшей истории.

Санкции ударили по одной из десяти крупнейших экономик мира во всех сферах: финансах, энергетике, технологиях, туризме, судоходстве, авиации и сырьевой промышленности.

Однако экономический натиск на Москву оказался куда менее "герметичным", чем аналогичные кампании - в том числе санкции ООН против Ирака, введенные в ответ на вторжение Саддама Хусейна в Кувейт в 1990 году.

После года карательных мир отчетливо проявилось несколько моментов. Да, санкции навредили российской экономике и ослабили ее перспективы роста. Но они не привели ни к краху страны, ни к окончанию украинского конфликта.

Немало говорено о том, как господство доллара подкрепляет финансовые санкции Запада. Но неоднозначные результаты экономической кампании против России показали, что во многом незамеченной прошла и мощная сила противодействия: санкции удалось притупить благодаря торговой мощи Азии, ставшей посредником.

Экономические санкции в их нынешнем виде появились на свет в начале двадцатого века во времена неоспоримого господства европейцев в мировой экономике. Впоследствии эта "горностаевая мантия" перешла по наследству к США. На экономическом превосходстве Запада санкции держались и ширились всю холодную войну. Но всемирный экономический центр тяжести с тех пор сместился на восток.

В 2021 году на азиатские экономики, крупнейший континентальный блок, приходилось 39% мирового ВВП. Азиатский экспорт составлял 36% от мирового. При этом на пять крупнейших азиатских экономик - Китай (с Гонконгом), Японию, Южную Корею, Сингапур и Индию - приходится четверть всего мирового импорта.

Сегодня на Азию приходится три четверти, а на Китай и Индию - половина глобального роста ВВП в годовом исчислении.

Санкционная кампания 2022 года против России обнажила стратегические последствия этого сдвига. Санкции против Москвы задумывались, по выражению одного из деятелей Совета национальной безопасности США, как экономическая версия "Шока и трепета" (Военная доктрина, стремящаяся к быстрому достижению господства, применялась США в Ираке, прим. ИноСМИ). Однако после непродолжительного финансового кризиса Россия перенаправила основную часть своей торговли в Азию и благополучно выдержала первый натиск санкций.

Азиатские экономики стали не только альтернативными направлениями для российского экспорта, но и новыми источниками импорта. Торговые связи с Китаем, Индией, Турцией, государствами Персидского залива и странами Средней Азии укрепили российскую экономику. Двусторонняя торговля между Россией и Китаем выросла на 29% в 2022 году и на 39% в первом квартале 2023 года.

К концу 2023 года она может достичь 237 миллиардов долларов - это больше аналогичного показателя Китая с Австралией, Германией или Вьетнамом. В 2022 году товарооборот России с Объединенными Арабскими Эмиратами вырос на 68%, а с Турцией - на 87%. Торговля между Россией и Индией выросла на 205% до 40 миллиардов долларов.

Переброска экспорта стала спасением для российских энергоносителей, на которые приходится значительная доля торговли. В январе 2022 года европейские страны завозили 1,3 миллиона российских баррелей в сутки, тогда как на азиатских покупателей приходилось лишь 1,2 миллиона баррелей. К январю 2023 года суточные российские продажи в Европу упали ниже 100 тысяч баррелей, тогда как экспорт в Азию вырос до 2,8 миллиона баррелей.

Иными словами, азиатский спрос с лихвой компенсировал потерю европейского рынка. Крупнейшим покупателем российской нефти с морской доставкой стала Индия, закупая с начала 2023 года свыше 1,4 миллионов баррелей в сутки.

От них стараются не отставать китайские импортеры, покупая от 800 тысяч до 1,2 миллионов баррелей в сутки. Всего за год Индия, Китай, Турция и страны Персидского залива полностью заменили европейский спрос на российскую нефть.

Азиатские экспортеры помогли заполнить и нишу, оставленную западными поставщиками передового промышленного оборудования и высокотехнологичных товаров. На долю китайских фирм сейчас приходится 40% продаж новых автомобилей и 70% продаж смартфонов в России.

Утрата прямых иностранных инвестиций больно ударила по российскому автопрому. Страна перешла на импорт подержанных европейских и японских автомобилей через третьи страны, тогда как новые автомобили в основном поступают из Китая.

Китай и Гонконг стали ключевыми поставщиками микрочипов, которые Россия начала накапливать еще до начала боевых действий. В 2022 году российские компании перешли на импорт более совершенных микросхем, при этом стоимость импорта полупроводников и электронных микросхем выросла по сравнению с 2021 годом с января по сентябрь на 36%.

Эффективность этих каналов импорта в будущем пока под вопросом. Но в краткосрочной перспективе западный контроль технологического экспорта не привел в России к "чиповому голоду".

Свою роль в обходе технологических санкций сыграли и торговые партнеры России по Евразийскому экономическому союзу. Страны Средней Азии превратились в каналы параллельного импорта и транзитной торговли.

Европейский банк реконструкции и развития заключил, что, хотя торговля между Россией и США, Великобританией и Европейским союзом значительно сократилась, запрещенные товары по-прежнему поступают в Россию через Армению, Казахстан и Киргизию.

Сильнее всего "Среднеазиатский эффект" сказался на импорте автомобилей и товаров химической промышленности. К октябрю 2022 года годовой рост экспорта в Россию из Китая, Белоруссии, Турции, Казахстана, Киргизии и Армении практически сравнялся с падением прямого экспорта из Европы, США и Великобритании.

Став для российской экономики эрзац-поставщиками, новыми крупными покупателями сырьевых товаров и регуляторами мировых цен на российскую нефть, азиатские экономики значительно ослабили воздействие западных санкций.

Даже если санкции и снизили потенциал роста России, ее экономика все же удержалась на плаву благодаря масштабной перестройке. Участие Японии, Южной Кореи, Тайваня и Сингапура в финансовых и технологических санкциях малоэффективно - отчасти потому, что коммерческие, производственные и торговые связи между этими государствами Восточной Азии и Россией сохранились.

Главная же заслуга в смягчении санкций принадлежит, в первую очередь, Китаю и Индии, а также странам Ближнего Востока и Средней Азии. Эта геоэкономическая реальность неизбежно осложнит Западу дальнейшее применение санкций.

Источник - ИноСМИ
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