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Сожженные на Запорожском направлении "Леопарды" ударили по акциям немецких оборонных компаний
21:20 14.06.2023

Варшава рада позору Берлина и готовится впарить НАТО советские Т-72

Александр Ситников
Из-за проливных дождей ВСУ ограничили наступательные действия на Запорожском направлении, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, "на Васильевском, Ореховском и Гуляйпольско-Пологовском участках фронта проливные и затяжные дожди. Как следствие - снижение активности в наступательных действиях противника". Тем не менее враг обрушивает шквал огня на наши позиции первой, второй и третьей линии обороны.

Параллельно вражеские эксперты, особенно американские, пытаются выдать желаемое за действительное. Порой это выглядит забавно. Можно даже прочесть, что "в течение последних пяти дней украинская армия добилась значительных успехов в нейтральной полосе".

Военный обозреватель Bild Юлиан Репке по части бреда превзошел даже украинскую "ципсоту". Он особо отметил, что ВСУ еще по-настоящему не штурмовали русские позиции, поскольку бросили в бой "Леопарды". Этот вывод он сделал исходя из того, что укровермахт, оказывается, еще не ввел в сражение британские и польские танки Challenger и PT-91 соответственно. Мол, все, что было раньше - несерьезно.

"Пока в наступление идут украинские роты с немецкими танками Leopard и американскими БМП Bradley. Но еще не было кадров, где показывалось бы участие британских танков Challenger 2 в нынешнем наступлении. Это значит, что несколько украинских бригад, вероятно, еще не введены в бой. В том числе те, которые вооружены польскими танками", - пишет эксперт.

Бронетехнику НАТО будут уничтожать с американским знанием дела
Напомним: танк PT-91 Twardy ("Жесткий" в переводе с польского) является лицензионной сборкой советского Т-72М1. По данным польских СМИ, на предприятии Bumar Łabędy с 1995-го по 2002-й было произведено 232 PT-91. Теперь они на вес золота в очередной фазе наступа ВСУ. Однако не все так просто.

"Несмотря на то, что в то время этот танк был современным, он представлял собой упрощенную модель по сравнению с версиями, используемыми советской армией", - говорится в статье польского эксперта по бронетехнике Каэтановича. Он также отмечает, что попытка увеличить мощность движка и усиление брони Twardy не дали желаемых результатов.

"Подвижность танка по-прежнему довольно ограничена, но его увеличение невозможно без полной замены системы передачи мощности, что в модернизированных машинах бессмысленно. Сопротивление брони выше, чем у 50-летнего Т-72, но все же намного ниже сопротивления современных русских танков. Точность огня возросла, но только тогда, когда стрельба ведется с остановки. В движении Twardy по-прежнему не очень точен из-за устаревших стабилизаторов и пушек. Остался прежний стабилизатор 2е28м (произведенный в Словакии), усиленный электронной диагностической системой PDDSU-1, сообщающей о превышении предела эффективной стабилизации", - говорится в статье "Жесткие испытания "Жесткого" другого польского эксперта Романа Пшешевского.

Тем не менее PT-91 демонстрирует лучшие боевые возможности, чем распиаренный немецкий Leopard, чей вес и техобслуживание стали проклятием украинских танкистов и механиков соответственно.

Возможно, поэтому Репке намекает, что ввод польских машин, которые более понятны захисникам незалежностi, смогут якобы изменить расклад сил на Запорожском направлении. По мнению этого эксперта Bild, активное продвижение начнется тогда, когда ВСУ определят слабые участки российской обороны. На вопрос, что будет, если "не определят", немецкий военный обозреватель решил не отвечать.

Что любопытно: глава МИД Германии русофобка Анналена Бербок потребовала от западных СМИ не называть Leopard немецким танком, если тот находится на Украине. Дескать, все, что попадает в незалежную, почему-то перестает быть западным. "Немецкие - в Германии, а эти [сгоревшие под Ореховом] танки - украинские. И что они с ними делают, к нам не относится", - отрезала Бербок.

Дело в том, что после опубликования кадров разгрома колонны "неубиваемых" Leopard акции их производителя Rheinmetall AG рухнули на 8,56 процента. Кстати, бумаги BAE Systems, выпускающей сгоревшие Bradley, снизились куда меньше - только на 4%. Зато уничтожение ЗРК IRIS-T российским "Ланцетом" привело к падению котировок акций Leonardo S.p.a. на 6,5%. Кому это понравится?!

Подчеркнем, что реального выхлопа от западной военной техники не было, если не считать "значительных успехов в серой зоне". Как пишет известный укроправдоруб, "взять 4 небольших села за 7 дней - это ни фига не день D". Другой самостийный эксперт, ссылаясь на свои источники на Банковой, дополняет: "Потеря танков „Леопард" на поле боя стала холодным душем для западных партнеров, которые верили в успешное контрнаступление ВСУ".

Даже трагедия с подрывом дамбы на Каховской ГЭС, которая должна была стать мощным инфоповодом для очередного финансирования Украины, не сыграла на руку Зе-банде, которая понадеялась, что затопление южного региона сможет привлечь новые деньги.

Тем временем в Польше, за закрытыми дверями, наверняка, уже потирают потные руки. Варшавские политики, говоря о том, что "освобождение Запорожья" еще не началось, стопроцентно шлют месседж мировому Военторгу, что в случае успеха наступа ВСУ, альянсу нужно покупать Twardy, выпуск которого может возобновиться на Bumar Łabędy в кооперации с немцами.

"Заявления укро-Генштаба о продвижении на 1300 метров - это топтание на месте", - прошелся по ВСУ польский генерал Скшипчак. Он также уточнил, что "Украина уже на этой неделе должна принять какое-то решение, а иначе русские укрепят оборону, и тогда у ВСУ не будет шансов прорваться". Похоже, звездно-полосатым кукловодам топтание на месте очень не нравится, о чем и прорычала в адрес Зе-банды проамериканская "гиена Европы".

Берлин, однако, пытается отыграть имиджевые потери. С одной стороны, ФРГ, по словам немецкого министра обороны Писториуса, не сможет заменить Киеву каждый уничтоженный Leopard, с другой - Германия намерена с июля нарастить поставки первой модификации "Леопардов" - Leopard 1A5 и довести их количество в ВСУ до более ста машин - к концу года. Правда, сколько к тому времени их останется в составе ВСУ, никто не знает.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686766800


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