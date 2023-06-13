"Дипломатия мечетей": Катар открывает Центральную Азию

21:25 14.06.2023

"ДИПЛОМАТИЯ МЕЧЕТЕЙ": КАТАР ОТКРЫВАЕТ ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ

6–9 июня эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани совершил первое в истории страны турне по странам Центральной Азии. Он посетил Узбекистан, Киргизию, Казахстан и Таджикистан.



Ранее Катар не имел тесных отношений с Центральной Азией и только недавно стал развивать это направление внешней политики. Ярче всего это стремление демонстрирует география полетов катарского национального перевозчика Qatar Airways.



Авиакомпания летает в 173 города по всему миру, однако из всех городов Центральной Азии работает лишь на одном маршруте - в Алма-Ату.

Визит шейха Тамима был призван "открыть" регион для катарского бизнес-сообщества и государственных учреждений.



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Катар стал всерьез развивать центральноазиатское направление - на саммите ШОС в Самарканде было объявлено о его намерении присоединиться к организации в качестве партнера по диалогу, а недавно процедура вступления была завершена. В этом смысле Катар следует в русле политики своих соседей - Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ, которые также в разных статусах участвуют в работе ШОС.



Катар имеет разные уровни развития связей с четырьмя странами. Так, посольство Узбекистана в Катаре было открыто лишь в мае 2023 года, катарское посольство в Ташкенте и вовсе только предстоит открыть. В других странах региона посольства Катара работают с 2008 и 2012 годов. Уровень двусторонней торговли со всеми странами региона, однако, остается крайне низким. В случае с Узбекистаном в 2022 году он едва превысил $4 млн и состоял в основном из импорта нефтепродуктов из Узбекистана.



Торжественный визит эмира был призван показать перспективное международное направление катарскому бизнесу. В преддверии визита катарские и узбекские официальные лица говорили о множестве инвестиционных возможностей в сфере сельского хозяйства и энергетики в Узбекистане, а также о перспективах наращивания торговли.



В ходе встречи с президентом Узбекистана стороны подписали 15 документов, в том числе соглашения о намерениях инвестировать более $12 млрд в энергетику, сельское хозяйство, логистику и туризм.

В сентябре 2023 года также должен пройти первый в истории узбекско-катарский инвестиционный форум.



Важным для Катара стал и культурный аспект: неслучайно эмир Тамим отправился именно в Самарканд, а не в Ташкент. Катарские СМИ сделали акцент на культурной близости двух стран и богатой исламской истории Узбекистана. В завершение визита Центр исламской цивилизации Узбекистана подписал Меморандум о взаимопонимании с Национальной библиотекой Катара по сотрудничеству в сфере сохранения, защиты и популяризации культурного наследия.



С Таджикистаном у Катара более тесные связи: к приезду эмира было приурочено открытие новой соборной мечети Душанбе, самой большой в Центральной Азии. Ее строительство на 70 % финансировалось правительством Катара.

Однако для Катара важна не только "дипломатия мечетей". В ходе визита были подписаны 15 межправительственных соглашений, в том числе о сотрудничестве в военной сфере.



В Киргизии катарская делегация также подписала ряд документов - 12 соглашений, в том числе о взаимной помощи в применении таможенного законодательства и открытии культурных центров в Дохе и Бишкеке. Страны также подписали Соглашение о сотрудничестве в военной области (его содержание не раскрывалось. - Прим. Ia-centr.ru).



В Казахстане у шейха Тамима была более насыщенная программа - помимо встреч с официальными лицами он принял участие в работе международного форума Astana International Forum. В ходе встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым эмир Тамим обсудил перспективы инвестиций в нефтегазовую, горно-металлургическую, сельскохозяйственную, медицинскую и финансовую отрасли.



Визит эмира Тамима достиг своей цели: было заключено множество межправительственных соглашений, которые позволят начать интенсивную работу над развитием торгово-экономического, инвестиционного и политического сотрудничества.

Катарские официальные лица познакомились с Центральной Азией и приняли участие во множестве культурных мероприятий. Теперь необходимо наполнить установившиеся формальные отношения содержанием. Поддержку Катару в этом может оказать союзная Турция, которая уже достигла больших успехов в сотрудничестве с центральноазиатскими государствами.



Артем Адрианов