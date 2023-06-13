Казахстан: укро-мамбеты обвиняют Россию в пожарах и росте цен

21:31 14.06.2023

Похоже, что украинская национальная зараза обвинять во всем ненавистных и удачливых соседей стала укореняться в национал-патриотическом сообществе Казахстана. Вина русских в исторических обидах казахов уже вовсю доказывается тамошними "историками", а сегодня Россию и русских обвиняют практически во всем, даже в экономической экспансии Китая.



Почти неделю Казахстан переживает серьезную катастрофу – масштабные пожары в Абайской области, в результате которых погибло 15 человек, несчетное количество диких и домашних животных, уничтожены тысячи гектаров бесценного леса. Пока вся республика обсуждает несчастье и задается вопросом, чьи головы, должны слететь первыми, свое видение высказали, находящиеся в Киеве возбудители казахстанского спокойствия, провокаторы информагентства БАСЕ, которые считают, что причиной пожаров был умышленный поджог.



В агентстве отмечают, что власти Казахстана версию об умышленном поджоге почему-то совсем не рассматривают и задают вопрос "в таком случае, кому это было выгодно?" Среди "тех кому выгодно", называют президента Токаева, который якобы хочет повысить свой рейтинг (причем не понятно каким образом), китайцы и россияне, чтобы дестабилизировать обстановку в Казахстане. То, что расширяющиеся пожары уже грозят перебросится на российскую территорию, фейко-производителей не волнует, ведь известно, чем невероятнее ложь, тем больше в нее верят. Именно по этому принципу работают украинские спецслужбы на поводке которых сидят сбежавшие из Казахстана редакторы БАСЕ Айдос и Наталья Садыковы.



Характерно, что они, как фундаментальные противники Токаева и официальной Астаны, должны были присоединиться к массовым обвинениям в адрес руководства Комитета лесного хозяйства Минэкологии и МЧС, но задача поставлена иная – назвать виноватой Россию, вот и отрабатывают.



Но если Садыковы находятся в Киеве под крылом СБУ и ГУР, то в самом Казахстане давно и активно распространяет провокации русскоязычная газетка "Караван".



"Цены на овощи растут. Но у правительства Казахстана не получится вернуть их на землю.Теперь рынком продовольствия у нас в стране правит Москва", такой вывод навязывают гражданам РК борзописцы-подстрекатели.



Москва опять виновата



По их мнению, казахские крестьяне знакомятся с оптовыми ценами московского "Фул сити" отнимает от нее расходы на доставку и базарные и получает свою цену. Разумеется, всему виной - отсутствие границ между Казахстаном и Россией. Выводы "караванщиков" - двузначная инфляция показывает, что казахстанская модель рынка проигрывает всем соседям. Опять же проклятый московский "Фуд Сити" "влияет на цены на все товары, прежде всего фрукты и овощи, а при таких ценах крестьянам выгоднее кормить не нас, а россиян… У правительства никак не получится снизить цены на овощи. Россия выкупит все. У нее просто больше населения и денег".



Еще один вывод – "если перекрывать поток в Россию, то крестьяне не будут выращивать эти овощи. Им это не будет выгодно".



Разумеется, среди виноватых в ценах называют Таджикистан, который "в прошлом году вышел к нам на рынок и сразу забрал 5 тысяч тонн" и Узбекистан, который массово закупал картофель и тоже поднял цены. Причем в той же Алма-Ате все знают, что и фрукты и овощи завозят из соседних государств, даже загубленный знаменитый алма-атинский апорт теперь выращивают в Китае.



Вот так, ненавязчиво, но назойливо, будто муха над кизяком жужжат казахстанские русофобы, выдумывающие, чем еще русские мешают казахам.