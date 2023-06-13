 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 14.06.2023
22:21  Рубль станет твердой валютой к 2030 году, когда Китай заменит нам Евросоюз
22:09  Россия наращивает Алжир. Москва обретает форпост в Северной Африке, - С.Строкань
21:55  Байдену грозит импичмент. Республиканцы обвинили президента США в получении взяток
21:53  Германия перед газовым цугцвангом, - Олег Никифоров
21:33  Киргизия. Революции кончились, начались перевороты, - Канат Кожоев
21:31  Казахстан: укро-мамбеты обвиняют Россию в пожарах и росте цен
21:25  "Дипломатия мечетей": Катар открывает Центральную Азию

21:20  Сожженные на Запорожском направлении "Леопарды" ударили по акциям немецких оборонных компаний
15:31  Экономический вес Азии держит российскую экономику на плаву, - Николас Малдер
15:25  Польша против России: необъявленная война, - Конрад Ренкас
13:12  Уходит на пенсию аксакал Казполитии - аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов
12:48  КырГКНБ задержал директора "Фонда развития природы" Жениша Калимбетова
12:39  Евросоюз захватывает месторождения Казахстана под сказки о "зеленой экономике", - Айнур Курманов
12:33  Бежавший в Казахстан рос-бизнес-аферист "заукраинец" Турлов стремительно разоряется
12:13  Почему рос-власти не хотят посылать на Украину северо-корейских бойцов-добровольцев?
11:35  Супер-афера с казахским супер-банко-фондом Jusan подходит к концу?
11:31  Казахстан горит из-за коррупции и нехватки финансирования, - А.Бектенова
11:24  КазПрокуратура возбудила дела против чиновников-"погорельцев"
10:16  Ну и рожа у тебя... В Кыргызстане запустили систему распознавания лиц, разыскиваемых в СНГ
09:38  Падения нет, есть - стагнация. Ситуации на рынке недвижимости Казахстана
09:37  На дело о взятке Байдена ответили делом о туалете Трампа
08:25  Если это не предательство?! Деньги кремлевского "португала" Абрамовича идут Украине
07:42  Особенности национальных пожаров в Казахстане: какие уроки извлекут власти?
07:36  Загадки Золотого человека, Джучи и Кенесары хана собираются разгадать генетикиФото - Caravan.kz
00:59  Bloomberg: Запад трубит о поражении России, но ему никто не верит
00:52  На Кубе китайские разведчики сменили российских, - Владимир Скосырев
00:19  Анкара подтвердила стратегический союз с Баку, - Ю.Рокс
00:14  В Киргизии за вымогательство задержан глава... "Антикоррупционного народного движения "
Вторник, 13.06.2023
21:59  Bloomberg: Без рос-газа у Германии просто не будет промышленности..
21:08  Памятник князю-предателю Горчакову у стен МГИМО. Какой РосМИД - такие и "герои"
18:23  Паганино Паганини и его первое в истории типографское издание Корана, - П.Густерин
15:05  Как на Западе практически переписали историю Второй мировой войны, - Валерий Бурт
14:54  Саудовская Аравия бросает вызов США, - Валерий Ильин
12:20  Архив канцелярии эмира Бухарского включен в список ЮНЕСКО "Память мира"
12:17  Выборы в Турции: влияние на Центральную Азию
12:11  Сын первого президента Узбекистана Ислама Каримова подал в суд на вдову своего отца
12:07  Перемены в Центральной Азии: на пути к новой модели? - Чжао Хуашэн
12:04  Кулибаев (зять Назарбаева) продолжает таскать деньги из Казбюджета. Как при дедушке...
10:41  Текущая история: центральноазиатский вектор, - Андрей Быстрицкий
10:25  Потерявший берега Макрон пытается шантажировать Иран и Россию, - "Взгляд"
10:20  Из Франции добровольцем в РосАрмию вступил и воюет потомок российского императора Николая I
10:16  Задрали воры и бездельники. Кто виноват в коммунальном коллапсе Астаны, - Алма Бектенова
10:10  В боях в Запорожье погиб Рос-генерал Сергей Горячев, ветеран 201 Таджикской СД
10:01  Эра НеВодолея. Мегаполисы ЦентрАзии столкнулись с небывалым дефицитом питьевой воды
09:59  Семьи в Америке вышли на улицы против навязывания ЛГБТ, - Шефика Нур Чифтчи
09:57  Вперед, к кризису! - Жак Сапир
09:54  Генерал от географии: Почему Сталин любил Пржевальского, как отца
09:52  Шавкат Мирзиеев: "Стремлюсь быть достойным сыном и Узбекистана, и Каракалпакстана"
09:49  Нукусское дело: 5 из 28 подавших на апелляцию кара-калпаков освобождены, 16 подсудимым сроки сокращены
09:29  Дело ОАО "Мамыр". КырБизнес душат, но администрация президента молчит, - 24.kg
09:27  Презентована "Военная доктрина Кыргызстана"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Казахстан: укро-мамбеты обвиняют Россию в пожарах и росте цен
21:31 14.06.2023

Похоже, что украинская национальная зараза обвинять во всем ненавистных и удачливых соседей стала укореняться в национал-патриотическом сообществе Казахстана. Вина русских в исторических обидах казахов уже вовсю доказывается тамошними "историками", а сегодня Россию и русских обвиняют практически во всем, даже в экономической экспансии Китая.

Почти неделю Казахстан переживает серьезную катастрофу – масштабные пожары в Абайской области, в результате которых погибло 15 человек, несчетное количество диких и домашних животных, уничтожены тысячи гектаров бесценного леса. Пока вся республика обсуждает несчастье и задается вопросом, чьи головы, должны слететь первыми, свое видение высказали, находящиеся в Киеве возбудители казахстанского спокойствия, провокаторы информагентства БАСЕ, которые считают, что причиной пожаров был умышленный поджог.

В агентстве отмечают, что власти Казахстана версию об умышленном поджоге почему-то совсем не рассматривают и задают вопрос "в таком случае, кому это было выгодно?" Среди "тех кому выгодно", называют президента Токаева, который якобы хочет повысить свой рейтинг (причем не понятно каким образом), китайцы и россияне, чтобы дестабилизировать обстановку в Казахстане. То, что расширяющиеся пожары уже грозят перебросится на российскую территорию, фейко-производителей не волнует, ведь известно, чем невероятнее ложь, тем больше в нее верят. Именно по этому принципу работают украинские спецслужбы на поводке которых сидят сбежавшие из Казахстана редакторы БАСЕ Айдос и Наталья Садыковы.

Характерно, что они, как фундаментальные противники Токаева и официальной Астаны, должны были присоединиться к массовым обвинениям в адрес руководства Комитета лесного хозяйства Минэкологии и МЧС, но задача поставлена иная – назвать виноватой Россию, вот и отрабатывают.

Но если Садыковы находятся в Киеве под крылом СБУ и ГУР, то в самом Казахстане давно и активно распространяет провокации русскоязычная газетка "Караван".

"Цены на овощи растут. Но у правительства Казахстана не получится вернуть их на землю.Теперь рынком продовольствия у нас в стране правит Москва", такой вывод навязывают гражданам РК борзописцы-подстрекатели.

Москва опять виновата

По их мнению, казахские крестьяне знакомятся с оптовыми ценами московского "Фул сити" отнимает от нее расходы на доставку и базарные и получает свою цену. Разумеется, всему виной - отсутствие границ между Казахстаном и Россией. Выводы "караванщиков" - двузначная инфляция показывает, что казахстанская модель рынка проигрывает всем соседям. Опять же проклятый московский "Фуд Сити" "влияет на цены на все товары, прежде всего фрукты и овощи, а при таких ценах крестьянам выгоднее кормить не нас, а россиян… У правительства никак не получится снизить цены на овощи. Россия выкупит все. У нее просто больше населения и денег".

Еще один вывод – "если перекрывать поток в Россию, то крестьяне не будут выращивать эти овощи. Им это не будет выгодно".

Разумеется, среди виноватых в ценах называют Таджикистан, который "в прошлом году вышел к нам на рынок и сразу забрал 5 тысяч тонн" и Узбекистан, который массово закупал картофель и тоже поднял цены. Причем в той же Алма-Ате все знают, что и фрукты и овощи завозят из соседних государств, даже загубленный знаменитый алма-атинский апорт теперь выращивают в Китае.

Вот так, ненавязчиво, но назойливо, будто муха над кизяком жужжат казахстанские русофобы, выдумывающие, чем еще русские мешают казахам.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686767460


Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 5 июня 2023 года №239
- Спикер Сената встретился с Послом Ирана в Казахстане
- Семьям погибших при пожаре в области Абай выплатят по 7 млн тенге и еще по 2 млн на каждого ребенка
- По итогам пяти месяцев т.г. экономика Казахстана выросла на 4,5%
- Казахстан значительно снизил зависимость от импорта по ряду продуктов сферы животноводства
- Кадровые перестановки
- О заседании Высшего Судебного Совета
- Возврат активов Jusan Bank в Казахстан
- Незаконная предпринимательская деятельность в сфере оборота цифровых активов пресечена сотрудниками Департамента АФМ по городу Алматы
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  