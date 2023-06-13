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Киргизия. Революции кончились, начались перевороты, - Канат Кожоев
21:33 14.06.2023

14 июня 2023- Канат Кожоев

5-6 июня в Бишкеке и окрестностях проходили массовые задержания. Госкомитет объявил об окончании спецоперации по предотвращению готовившегося государственного переворота.

Кыргызстан, кроме прочего, знаменит своими постоянными митинговыми настроениями. Вряд ли есть где-нибудь еще такая страна, отличающаяся перманентной революционной ситуацией. Для того, чтобы организовать и провернуть очередную революцию, нашим деятелям не нужна специальная подготовка. Всегда – готовность номер один. И спровоцировать массовые беспорядки может все что угодно, любая мелочь…

Так, по крайней мере, было до недавнего времени.

Власть в стране менялась несколько раз, и почти всегда – насильственным путем. И всякий раз это событие называлось очередной революцией. Были ли эти свержения президентов на самом деле революциями – большой вопрос.

Что такое революция и чем она отличается от госпереворота?

В политической терминологии под революцией понимаются масштабные массовые выступления, сопровождающиеся коренными социальными переменами. Понятие же "государственный переворот" применяется для верхушечной смены власти, осуществляемой относительно небольшой группой людей.

Учитывая тот интересный факт, что почти сразу после любой кыргызской "революции" наступало и нарастало недовольство новой властью, - революций у нас, по сути, и не было. Потому что ни одна из них, кроме последней, не привела к коренным социальным переменам. Меняться общественно-политическая жизнь в Кыргызстане начала лишь с приходом к власти Садыра Жапарова.

С его приходом произошла настоящая революция. И революции на этом закончились.

Сейчас ситуация в стране такова, что кое-кто по привычке поругивает действующую власть, но реально прицепиться ни к чему не может. Президент внаглую не разворовывает народные средства, не тянет в политику членов своей семьи, активно борется с коррупцией, проводит важнейшие реформы, налаживает отношения с соседними государствами и укрепляет авторитет Кыргызстана на мировой арене.

Кому же и зачем понадобилось опять готовить свержение президента? Какие силы стоят за попыткой очередного государственного переворота (для революции предпосылок нет, значит, это был бы именно переворот)?

Исчерпывающей информации на эту тему нет нигде. Известно лишь, что сотрудники ГКНБ задержали в общей сложности более тридцати человек (всего их вроде бы около ста), намеревавшихся устроить акции неповиновения и массовые беспорядки с целью захвата власти. По официальному сообщению Госкомитета, организатором и идейным вдохновителем является председатель политической партии "Элдик Кенеш" Роза Нурматова. Которая, между прочим, в 2012 году возглавляла штаб сторонников Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева. Что заставило ее переобуться и пойти против своих былых соратников?

Дальше – еще непонятнее. По данным ГКНБ, в ближайшее время потенциальные путчисты ожидали поступление денег из-за рубежа… Откуда именно из-за рубежа?

Российский политолог Никита Мендкович считает, что несостоявшемуся госперевороту в Кыргызстане кто-то пытается пририсовать российский след: "В сети гуляют кадры видеосъемки обыска у одного из подозреваемых, где в кадр попадают две визитки россиян"… Один из тех, чья фамилия на визитке, был председателем комитета воинов-интернационалистов и умер в прошлом году. Второй вроде бы пока жив, одно время имел связи с российскими экстремистами, но уже лет двадцать о нем ничего не слышно.

А официальной, неоппозиционной России госпереворот в Кыргызстане тем более не нужен. Садыр Жапаров – именно тот человек, с которым российский президент готов строить долговременные партнерские отношения, основанные на взаимной выгоде и взаимном уважении…

В Кремле, кстати, с большой тревогой отреагировали на поступающие из Кыргызстана вести о попытке переворота. Одним из первых ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что Россия внимательно следит за развитием событий. А президент Беларуси Александр Лукашенко со свойственной ему прямотой заявил, что Кыргызстан, начавший подниматься с колен и развиваться, специально "качают". Кто?

Некоторые эксперты – и кыргызстанские, и российские – высказывают предположение, что за попытками "качать" вполне может стоять Запад. Во-первых, для того, чтобы через Кыргызстан подобраться к Казахстану, а уже через Казахстан осложнить жизнь России. Во-вторых, западные "товарищи" не могут простить Жапарову контакты с Путиным, его визиты в Москву и предполагаемую помощь россиянам в обходе санкций.

И западный след, кстати, более реален по сравнению с российским. А если вспомнить, что не далее как в апреле похожую попытку госпереворота спецслужбы пресекли в Азербайджане, - сомнений остается все меньше: "качают" всерьез и в мировом масштабе.

Источник - Вечерний Бишкек
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