Германия перед газовым цугцвангом, - Олег Никифоров

21:53 14.06.2023

14.06.2023



Немецким политикам предстоит определиться по поводу украинского следа в диверсии на "Северных потоках"

Олег Никифоров

Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"



В газете Welt появилась статья о федеральном министре экономики и климата Роберте Хабеке с предупреждением относительно последствий прекращения поставок российского газа через украинский транзит. Главной озабоченностью министра является то, что в 2024 году заканчивается срок действия договора между РФ и Украиной о транзите российского газа в страны Восточной Европы. В преамбуле статьи цитируется Хабек: в случае непродления договора остается неясным, получат ли в дальнейшем газ Венгрия и Словакия. При этом, пытаясь прогнозировать ситуацию, министр делает неожиданный вывод о том, что в этом случае Германии придется сокращать свои производственные мощности, чтобы помочь соседям.



Другими словами, Германии придется направить собственный газ, поступающий из Норвегии и Бельгии, а также от регазификационных терминалов, которые сейчас активно строятся на побережье для приема сжиженного газа, в страны Восточной Европы. В статье указывается, что об этом Хабек заявил на Восточногерманском форуме OWE в Бад-Саарове. "Никто не должен замерзать", – образно высказал он свою озабоченность.



Статью использовала для публикации комментатор агентства Blоomberg Петра Зорге, которая буквально дословно повторила тезисы Welt: "Согласно опубликованному на прошлой неделе отчету Центра глобальной энергетической политики, даже если некоторые поставки продолжатся после 2024 года, маловероятно, что действующее соглашение о транзите будет продлено на аналогичных условиях с учетом отсутствия политической поддержки". Ведь прямые переговоры между Украиной и Россией в нынешних условиях выглядят крайне неправдоподобными.



Обращает на себя внимание, что еще год назад в том же Бад-Саарове на такой же конференции Хабек однозначно выступал за санкции против России и поддерживал требования, с которыми выступает ряд восточноевропейских стран, ввести эмбарго на поставки газа. Главным в тогдашних выводах Хабека было то, что победа России в вооруженном конфликте с Украиной повлечет за собой новый подобный конфликт. В этом случае Германия оказывается в положении, которое шахматисты называют цугцвангом, – когда надо делать следующий ход, но он только ухудшает текущее положение.



Дело в том, что сегодня именно Германия (наряду с США) является наиболее активным спонсором украинской армии. Пока, по официальным данным (по состоянию на 27 марта 2023 года), Киев получил из Берлина вооружений более чем на 2,7 млрд евро. На очереди поставки боевых самолетов. Германия уже разрешила отправить в Украину МиГ-29, которые когда-то находились в составе Национальной народной армии ГДР, а потом перекочевали в Польшу. Хотя почти две трети немцев, как показывают опросы общественного мнения службы Civey, выступают против поставок боевых самолетов Украине.



Нужно понимать, что каждая поставка военной техники украинской армии затягивает конфликт и делает его последствия необратимыми, в том числе и для состояния немецкой экономики. В связи с этим есть смысл вспомнить прогноз, опубликованный Институтом немецкой экономики на 2023 год. Почти 40% немецких предприятий предрекают спад производства. По данным же Второго канала немецкого телевидения ZDF, Германия уже официально скатилась в рецессию.



Плачевное состояние экономики сложилось как раз после остановки поставок российского газа по газопроводу "Северный поток – 1" и категорического запрета правящей в Германии коалиции на запуск "Северного потока – 2". И если сначала проблемы поставок по первой ветке газопровода были связаны с канадскими санкциями на турбины для газоперекачивающих станций, которые ремонтировались на заводах Siemens за океаном (немцы не добились от канадцев изъятия отремонтированных турбин из санкционного списка), то подрыв трех из четырех веток сделал уже бессмысленной какую-либо дискуссию о поставках.



В правительстве ФРГ до сих пор нет четкого понимания, кто взорвал газопроводы, являющиеся, кстати, частью немецкой инфраструктуры. Официально предлагается подождать конца расследования, к которому российская сторона не допускается. Причем причиной этого (и об этом трубят все бульварные издания) является предположение, что Россия сама взорвала газопроводы. Появление же сейчас вследствие немецкого изучения следов, ведущих в сторону украинского военного ведомства (см. "НГ" от 05.06.23), побуждает канцлера и вице-канцлера воздерживаться от подозрений в отношении России.



Утверждается, что военная разведка Нидерландов (MIVD) получила информацию о планах Украины провести диверсию на "Северных потоках" задолго до взрывов в сентябре. Об этом говорится в совместном расследовании Нидерландской радиовещательной корпорации, немецкой газеты Zeit и объединения немецких общественных вещателей ARD. В начале июня 2022 года MIVD узнала о планирующейся операции от источника в Украине, утверждают журналисты. Разведка Нидерландов получила план, согласно которому руководить операцией должен командующий ВСУ Валерий Залужный. Саму же диверсию должна была осуществить в середине июня небольшая группа водолазов на парусной лодке. Уточняется, что президент Украины Владимир Зеленский не должен был знать об этом плане.



Канцлер Олаф Шольц делает вид, что ему ничего неизвестно о таких сногшибательных выводах. Ведь если они подтвердятся, то правительству Германии придется отказаться от любого сотрудничества с Украиной, которая своим участием в подрыве собственности крупнейших компаний ФРГ нанесла ущерб не только им, но и репутации немецких государственных органов.



В этих условиях правительству Германии надо по меньшей мере сделать выбор: продолжать поставки оружия Киеву и этим способствовать дальнейшему разжиганию конфликта или начать поиски путей к миру.



Берлин