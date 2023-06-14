 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 14.06.2023
22:21  Рубль станет твердой валютой к 2030 году, когда Китай заменит нам Евросоюз
22:09  Россия наращивает Алжир. Москва обретает форпост в Северной Африке, - С.Строкань
21:55  Байдену грозит импичмент. Республиканцы обвинили президента США в получении взяток
21:53  Германия перед газовым цугцвангом, - Олег Никифоров
21:33  Киргизия. Революции кончились, начались перевороты, - Канат Кожоев
21:31  Казахстан: укро-мамбеты обвиняют Россию в пожарах и росте цен
21:25  "Дипломатия мечетей": Катар открывает Центральную Азию

21:20  Сожженные на Запорожском направлении "Леопарды" ударили по акциям немецких оборонных компаний
15:31  Экономический вес Азии держит российскую экономику на плаву, - Николас Малдер
15:25  Польша против России: необъявленная война, - Конрад Ренкас
13:12  Уходит на пенсию аксакал Казполитии - аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов
12:48  КырГКНБ задержал директора "Фонда развития природы" Жениша Калимбетова
12:39  Евросоюз захватывает месторождения Казахстана под сказки о "зеленой экономике", - Айнур Курманов
12:33  Бежавший в Казахстан рос-бизнес-аферист "заукраинец" Турлов стремительно разоряется
12:13  Почему рос-власти не хотят посылать на Украину северо-корейских бойцов-добровольцев?
11:35  Супер-афера с казахским супер-банко-фондом Jusan подходит к концу?
11:31  Казахстан горит из-за коррупции и нехватки финансирования, - А.Бектенова
11:24  КазПрокуратура возбудила дела против чиновников-"погорельцев"
10:16  Ну и рожа у тебя... В Кыргызстане запустили систему распознавания лиц, разыскиваемых в СНГ
09:38  Падения нет, есть - стагнация. Ситуации на рынке недвижимости Казахстана
09:37  На дело о взятке Байдена ответили делом о туалете Трампа
08:25  Если это не предательство?! Деньги кремлевского "португала" Абрамовича идут Украине
07:42  Особенности национальных пожаров в Казахстане: какие уроки извлекут власти?
07:36  Загадки Золотого человека, Джучи и Кенесары хана собираются разгадать генетикиФото - Caravan.kz
00:59  Bloomberg: Запад трубит о поражении России, но ему никто не верит
00:52  На Кубе китайские разведчики сменили российских, - Владимир Скосырев
00:19  Анкара подтвердила стратегический союз с Баку, - Ю.Рокс
00:14  В Киргизии за вымогательство задержан глава... "Антикоррупционного народного движения "
Вторник, 13.06.2023
21:59  Bloomberg: Без рос-газа у Германии просто не будет промышленности..
21:08  Памятник князю-предателю Горчакову у стен МГИМО. Какой РосМИД - такие и "герои"
18:23  Паганино Паганини и его первое в истории типографское издание Корана, - П.Густерин
15:05  Как на Западе практически переписали историю Второй мировой войны, - Валерий Бурт
14:54  Саудовская Аравия бросает вызов США, - Валерий Ильин
12:20  Архив канцелярии эмира Бухарского включен в список ЮНЕСКО "Память мира"
12:17  Выборы в Турции: влияние на Центральную Азию
12:11  Сын первого президента Узбекистана Ислама Каримова подал в суд на вдову своего отца
12:07  Перемены в Центральной Азии: на пути к новой модели? - Чжао Хуашэн
12:04  Кулибаев (зять Назарбаева) продолжает таскать деньги из Казбюджета. Как при дедушке...
10:41  Текущая история: центральноазиатский вектор, - Андрей Быстрицкий
10:25  Потерявший берега Макрон пытается шантажировать Иран и Россию, - "Взгляд"
10:20  Из Франции добровольцем в РосАрмию вступил и воюет потомок российского императора Николая I
10:16  Задрали воры и бездельники. Кто виноват в коммунальном коллапсе Астаны, - Алма Бектенова
10:10  В боях в Запорожье погиб Рос-генерал Сергей Горячев, ветеран 201 Таджикской СД
10:01  Эра НеВодолея. Мегаполисы ЦентрАзии столкнулись с небывалым дефицитом питьевой воды
09:59  Семьи в Америке вышли на улицы против навязывания ЛГБТ, - Шефика Нур Чифтчи
09:57  Вперед, к кризису! - Жак Сапир
09:54  Генерал от географии: Почему Сталин любил Пржевальского, как отца
09:52  Шавкат Мирзиеев: "Стремлюсь быть достойным сыном и Узбекистана, и Каракалпакстана"
09:49  Нукусское дело: 5 из 28 подавших на апелляцию кара-калпаков освобождены, 16 подсудимым сроки сокращены
09:29  Дело ОАО "Мамыр". КырБизнес душат, но администрация президента молчит, - 24.kg
09:27  Презентована "Военная доктрина Кыргызстана"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Байдену грозит импичмент. Республиканцы обвинили президента США в получении взяток
21:55 14.06.2023

Геннадий Петров
14.06.2023
Политической смерти Джозефа Байдена жаждут многие, и не только в Республиканской партии.
В Конгрессе США республиканцы начали атаку на Джозефа Байдена. В Палате представителей поднят вопрос об импичменте президенту из-за миграционного кризиса. В Сенате, в свою очередь, требуют расследования против Байдена за то, что он якобы получал взятки. Возможно, это ответ на дела в отношении Дональда Трампа, рассчитанный на шумиху в прессе. А может, имеет место прелюдия к выходу Байдена из кампании по выборам президента США в ноябре 2024 года.

Республиканка, член Палаты представителей Лорен Боберт из штата Колорадо буквально сразу же после того, как Трампу во Флориде были предъявлены обвинения, связанные с выносом секретных документов из Белого дома, объявила о том, что инициирует вопрос об импичменте Байдену. Она ставит в вину президенту "полный провал" в деле исполнения "конституционных обязанностей по защите южной границы США".

Имеется в виду неспособность администрации Белого дома уменьшить поток нелегальных мигрантов, преимущественно латиноамериканцев, которые пересекают границу с Мексикой.

Обвинение не новое: еще в мае другая убежденная сторонница Трампа, республиканка из Джорджии, член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин грозила внести на рассмотрение нижней палаты Конгресса свою идею об импичменте Байдену как раз из-за миграционного кризиса. Однако инициатива Боберт почти совпала с напоминанием об обвинениях, которые высказаны президенту в Сенате – традиционно самой влиятельной палате Конгресса.

Там республиканец, сенатор от штата Айова Чак Грассли заявлял о существовании некоего документа ФБР, датированного 2020 годом, где утверждается, что нынешний глава государства в бытность вице-президентом в администрации Барака Обамы в 2009–2017 годах получал взятки. А взяткодателем были иностранцы, в частности известная кипрская компания Burisma, добывавшая углеводороды на украинской территории, когда президентом Украины был Виктор Янукович. Грассли сообщил, что у него есть две аудиозаписи прослушек разговора Байдена и 15 – сына Хантера Байдена, входившего в совет директоров Burisma, из которых якобы следует, что в преступную схему могли быть вовлечены они оба. Рупор республиканцев телеканал Fox news обнародовал данные, имеющиеся у ФБР. В них со ссылкой на информатора утверждается, что якобы Байдены, старший и младший, получили в общей сложности по 5 млн долл. в качестве взяток.

Все это входит в майский доклад Комитета Палаты представителей по надзору, который возглавляет республиканец Джеймс Комер. Если вина президента в миграционном кризисе не очевидна даже однопартийцам Боберт, да и к числу нарушений, за которые президента можно отправить в отставку, это вряд ли можно отнести, получение взяток от иностранцев – весомое основание для импичмента. Так что инициатива республиканки из Колорадо может быть дополнена.

Как сообщил в среду телеканал NBC, три сенатора-республиканца – Марша Блекберн, Джеймс Вэнс и Майкл Браун направили письмо главе Минюста (ведомство выполняет функции Генпрокуратуры) Меррику Гарланду с просьбой назначить спецпрокурора и начать расследование в связи с возможным получением Байденом взяток. Заодно сенаторы хотят выяснить, почему ФБР, которое аж с 2017 года вело разработку нынешнего главы государства, молчало об этом.

В администрации Байдена уже комментировали эти обвинения. Представитель Белого дома Иэн Сэмс заявил, что Комер и республиканцы занялись "политическими уловками" и манипуляциями, и дал понять, что у оппонентов президента настоящих доказательств нет.

Как бы то ни было, скоординированная атака на Байдена налицо. И она, как допустил в комментарии "НГ" главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, может достичь цели. "Рейтинг Байдена пошел вниз. Растет недовольство президентом. В этих условиях можно допустить немного конспирологическое предположение: среди демократов растет понимание опасности того, что выборы 2024 года превратятся в матч-реванш между Трампом и Байденом", – сказал он. По мнению Васильева, истеблишмент и спонсоров партии беспокоит не только возможная победа Трампа, но и сама необычность складывающейся ситуации. Оба участника "матча-реванша" могут не признать победу соперника. Соответствующие намеки Трамп уже делает. А непризнание результатов президентских выборов США дорого обходилось. В 2021 году, когда Трамп не признал победу Байдена, был штурм Капитолия. А в 1860-м непризнание победы Авраама Линкольна стало прологом к Гражданской войне.

В этих условиях, как считает Васильев, не исключено, что Байдена "сдадут", как сдали в 1973 году однопартийцы-республиканцы Ричарда Никсона, который тоже оказался под шквалом обвинений и вынужден был уйти в отставку в обмен на амнистию.

Дополнительным фактором, играющим против Байдена, стал неожиданный рост популярности Джона Кеннеди-младшего. Внучатый племянник 35-го президента США, объявив о намерении баллотироваться, вот уже третий месяц уверенно занимает второе после действующего главы государства место в опросах. Но Кеннеди-младший – представитель не центристского, как нынешний президент, а левого крыла Демократической партии, победы которого партийный истеблишмент не хочет. "Если Байдена в партии готовы заменить, решение должно быть принято этим летом. Осенью уже будет поздно: времени на раскрутку нового кандидата не хватит", – считает Васильев.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686768900


Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 5 июня 2023 года №239
- Спикер Сената встретился с Послом Ирана в Казахстане
- Семьям погибших при пожаре в области Абай выплатят по 7 млн тенге и еще по 2 млн на каждого ребенка
- По итогам пяти месяцев т.г. экономика Казахстана выросла на 4,5%
- Казахстан значительно снизил зависимость от импорта по ряду продуктов сферы животноводства
- Кадровые перестановки
- О заседании Высшего Судебного Совета
- Возврат активов Jusan Bank в Казахстан
- Незаконная предпринимательская деятельность в сфере оборота цифровых активов пресечена сотрудниками Департамента АФМ по городу Алматы
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  