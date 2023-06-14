Байдену грозит импичмент. Республиканцы обвинили президента США в получении взяток

21:55 14.06.2023

Геннадий Петров

14.06.2023

Политической смерти Джозефа Байдена жаждут многие, и не только в Республиканской партии.

В Конгрессе США республиканцы начали атаку на Джозефа Байдена. В Палате представителей поднят вопрос об импичменте президенту из-за миграционного кризиса. В Сенате, в свою очередь, требуют расследования против Байдена за то, что он якобы получал взятки. Возможно, это ответ на дела в отношении Дональда Трампа, рассчитанный на шумиху в прессе. А может, имеет место прелюдия к выходу Байдена из кампании по выборам президента США в ноябре 2024 года.



Республиканка, член Палаты представителей Лорен Боберт из штата Колорадо буквально сразу же после того, как Трампу во Флориде были предъявлены обвинения, связанные с выносом секретных документов из Белого дома, объявила о том, что инициирует вопрос об импичменте Байдену. Она ставит в вину президенту "полный провал" в деле исполнения "конституционных обязанностей по защите южной границы США".



Имеется в виду неспособность администрации Белого дома уменьшить поток нелегальных мигрантов, преимущественно латиноамериканцев, которые пересекают границу с Мексикой.



Обвинение не новое: еще в мае другая убежденная сторонница Трампа, республиканка из Джорджии, член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин грозила внести на рассмотрение нижней палаты Конгресса свою идею об импичменте Байдену как раз из-за миграционного кризиса. Однако инициатива Боберт почти совпала с напоминанием об обвинениях, которые высказаны президенту в Сенате – традиционно самой влиятельной палате Конгресса.



Там республиканец, сенатор от штата Айова Чак Грассли заявлял о существовании некоего документа ФБР, датированного 2020 годом, где утверждается, что нынешний глава государства в бытность вице-президентом в администрации Барака Обамы в 2009–2017 годах получал взятки. А взяткодателем были иностранцы, в частности известная кипрская компания Burisma, добывавшая углеводороды на украинской территории, когда президентом Украины был Виктор Янукович. Грассли сообщил, что у него есть две аудиозаписи прослушек разговора Байдена и 15 – сына Хантера Байдена, входившего в совет директоров Burisma, из которых якобы следует, что в преступную схему могли быть вовлечены они оба. Рупор республиканцев телеканал Fox news обнародовал данные, имеющиеся у ФБР. В них со ссылкой на информатора утверждается, что якобы Байдены, старший и младший, получили в общей сложности по 5 млн долл. в качестве взяток.



Все это входит в майский доклад Комитета Палаты представителей по надзору, который возглавляет республиканец Джеймс Комер. Если вина президента в миграционном кризисе не очевидна даже однопартийцам Боберт, да и к числу нарушений, за которые президента можно отправить в отставку, это вряд ли можно отнести, получение взяток от иностранцев – весомое основание для импичмента. Так что инициатива республиканки из Колорадо может быть дополнена.



Как сообщил в среду телеканал NBC, три сенатора-республиканца – Марша Блекберн, Джеймс Вэнс и Майкл Браун направили письмо главе Минюста (ведомство выполняет функции Генпрокуратуры) Меррику Гарланду с просьбой назначить спецпрокурора и начать расследование в связи с возможным получением Байденом взяток. Заодно сенаторы хотят выяснить, почему ФБР, которое аж с 2017 года вело разработку нынешнего главы государства, молчало об этом.



В администрации Байдена уже комментировали эти обвинения. Представитель Белого дома Иэн Сэмс заявил, что Комер и республиканцы занялись "политическими уловками" и манипуляциями, и дал понять, что у оппонентов президента настоящих доказательств нет.



Как бы то ни было, скоординированная атака на Байдена налицо. И она, как допустил в комментарии "НГ" главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, может достичь цели. "Рейтинг Байдена пошел вниз. Растет недовольство президентом. В этих условиях можно допустить немного конспирологическое предположение: среди демократов растет понимание опасности того, что выборы 2024 года превратятся в матч-реванш между Трампом и Байденом", – сказал он. По мнению Васильева, истеблишмент и спонсоров партии беспокоит не только возможная победа Трампа, но и сама необычность складывающейся ситуации. Оба участника "матча-реванша" могут не признать победу соперника. Соответствующие намеки Трамп уже делает. А непризнание результатов президентских выборов США дорого обходилось. В 2021 году, когда Трамп не признал победу Байдена, был штурм Капитолия. А в 1860-м непризнание победы Авраама Линкольна стало прологом к Гражданской войне.



В этих условиях, как считает Васильев, не исключено, что Байдена "сдадут", как сдали в 1973 году однопартийцы-республиканцы Ричарда Никсона, который тоже оказался под шквалом обвинений и вынужден был уйти в отставку в обмен на амнистию.



Дополнительным фактором, играющим против Байдена, стал неожиданный рост популярности Джона Кеннеди-младшего. Внучатый племянник 35-го президента США, объявив о намерении баллотироваться, вот уже третий месяц уверенно занимает второе после действующего главы государства место в опросах. Но Кеннеди-младший – представитель не центристского, как нынешний президент, а левого крыла Демократической партии, победы которого партийный истеблишмент не хочет. "Если Байдена в партии готовы заменить, решение должно быть принято этим летом. Осенью уже будет поздно: времени на раскрутку нового кандидата не хватит", – считает Васильев.