Рубль станет твердой валютой к 2030 году, когда Китай заменит нам Евросоюз

22:21 14.06.2023

Скользящая в пропасть мировая экономика грозит утянуть за собой даже доллар



Евгений Берсенев

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Александр Разуваев

Василий Колташов

Никита Масленников



Динамика курса российской валюты во многом зависит от цен на нефть и ситуации в мировой экономике, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью РБК. В настоящее время очень трудно прогнозировать курс рубля, поскольку "это зависит от состояния нашего торгового и платежного баланса". "Что будет в мировой экономике, на каком уровне стабилизируются цены на нефть - это во многом будет определять динамику курса рубля", - уверен глава Сбера. Он также напомнил, что "цена на нефть потеряла порядка 35 процентов за последний год, что, собственно говоря, сказалось на динамике рубля".



Другим показателем, влияющим на ситуацию, банкир назвал восстановление импорта. Положение на валютном рынке также зависит от количественных показателей экспорта - "вещи, которую мало удается предсказать с достаточной степенью объективности".



В целом насчет перспектив российской экономики Греф выразил умеренный оптимизм "Наш прогноз на этот год - экономика закончит ростом. Каким - пока сказать сложно, но наш прогноз - порядка двух процентов, и это хороший результат. В течение двух лет экономика восстановится до прежних объемов и показателей своего развития".



Ждет ли ее стагнация? Это зависит от того, "как будет складываться ситуация в мировой макроэкономике". Есть риски глобальной рецессии. Не исключен и мировой экономический кризис. "И это, конечно же, скажется на нашей экономике. Но если снижающиеся темпы роста в мире все-таки будут сохраняться и мы не увидим катаклизмов, то … в ближайшие три года российская экономика будет продолжать расти, потенциал для этого есть", - поспешил успокоить сограждан начальник Сбера.



Вероятность мирового экономического кризиса предусматривается в российских стратегических планах. "Сейчас мы работаем над трехлетней стратегией и будем закладывать, в том числе, и такой сценарий", - заявил Греф.



Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев считает, что оценка факторов, определяющих нынешний рублевый курс, в целом верная.



- Правда, стоит добавить, что на курс рубля еще влияет ставка Центробанка. В будущем изменения возможны в связи с тем, что на нашем фондовом рынке могут появиться какие-то деньги из дружественных государств.



"СП": Можно ли назвать выгодным нынешний курс рубля?



- Смотря для кого. Для бюджета - разумеется, потому что позволяет снижать дефицит. Рядовым гражданам он, конечно, напротив, не слишком выгоден. Однако, если учесть, что инфляция пока не очень высокая, в целом ситуация приемлемая.



"СП": В преддверии августовского саммита БРИКС в интернете появились публикации о том, что на этой встрече может быть принято решение об общей валюте для расчетов между странами-участницами объединения.



- Не думаю, что будет реально общая валюта. Могут ввести что-то наподобие ходившей в свое время ЭКЮ - валютной единицы, использовавшейся в финансовой системе ЕЭС и ЕС в 1979-1998 годах, предшественницы евро. Но в целом, в межгосударственных расчетах юань будет постепенно вытеснять доллар.



"СП": Если вдруг будет принято решение о хождении единицы наподобие ЭКЮ, нам какой рубль приемлемее - сильный или слабый?



- После девальвации конца 2014-го его курс перемещается вдоль коридора 60−80 и чуть выше за доллар. Сейчас по доллару он находится у верхней границы. Потом двинется вниз, примерно к 65-ти. То есть, доллар ослабнет.



"СП": По какой причине?



- Из-за улучшения платежного баланса, снижения бюджетного дефицита и, возможно, повышения учетной ставки Центробанка.



"СП": Греф считает, что быстро перестроить экономику страны невозможно, да и не нужно.



- Так и есть. Мы остаемся экспортной экономикой, только ориентированной на восток. Видимо, к 2030 году Китай заменит нам Евросоюз. Даже по импортозамещению и в сфере информационных технологий мы производим больше, чем в состоянии поглотить наш внутренний рынок.



Экономист Никита Масленников напоминает, что курс рубля определяется фундаментальными и текущими причинами. Причем Герман Греф обозначил фундаментальные.



- Среди текущих стоит отметить поток информации о содержании очередного санкционного пакета, а также активное применение вторичных санкций, что сказывается на поведении наших традиционных партнеров. Также стоит отметить окончание налогового периода и решение американской ФРС повысить ставку на 25 базисных пунктов. Финансовые игроки тоже стремятся получить выгодные позиции, это надо учитывать. Так что в течение июня рубль будет достаточно высоко волатильным. И резкого его укрепления в ближайшем будущем мы, скорее всего, не увидим.



"СП": Насколько благоприятны позиции рубля в преддверии введения валюты для взаиморасчетов между странами БРИКС?



- Разговоры о такой валюте для БРИКС ведутся уже не первый год. Но для этого необходима серьезная инфраструктура и активная торговля между участниками объединения в национальных валютах. Пока же этот процесс в самом начале. Поэтому решение может быть принято какое угодно, но для его воплощения потребуется несколько лет. Нужно следить за практикой торговли в национальных валютах, выстраивать платежно-расчетную инфраструктуру. В данном случае мы движемся в общей логике международной валютной системы, которая становится все более полицентричной. Будут появляться и другие валюты. Как мы видим, Китай оказался не совсем готов к резкому усилению роли юаня. Какое решение примут страны БРИКС - покажет практика. Но для этого практика должна сложиться.



Экономист Василий Колташов напомнил, что отечественная экономика меняется и в ней возрастает роль обрабатывающего сектора. Однако для влияния на курс национальной валюты этого пока недостаточно.



- Преобладающая роль экспорта углеводородов, металлов сохраняется. Поэтому валюта вынуждена адаптироваться к снижению цен на нефть, когда это происходит. Надо понимать, что сильного ослабления рубля при падении нефтяных цен могло и не быть, но у наших экспортеров сырья серьезные лоббистские возможности. Иногда они добиваются такого ослабления нашей валюты через давление. Это, конечно, не рыночный механизм, но он имеет место. К тому же они добились того, что теперь не обязаны продавать валютную выручку, что тоже влияет на курс рубля. Правительство вынуждено уступать давлению сырьевиков, поскольку понимает, что перестройка экономики страны еще в самом начале. Но главный источник проблем на финансовом рынке - это, конечно, западные страны.



"СП": Почему?



- Судите сами, там длительное время занимали деньги по сверхнизким ставкам. Занимали домохозяйства, правительства, корпорации. И когда ставка повысилась - начались проблемы у среднего класса, сферы услуг. А это все начало давить на товарный рынок. И когда мы наблюдаем падение цен на газ, то это происходит по причине снижения спроса, разрушения экономики. И подобная ситуация не только в ЕС, но и в Великобритании. В США ситуация непростая, хотя лучше, чем в Евросоюзе. А падение спроса на энергоресурсы ведет к ослаблению рубля по причинам, которые я изложил выше. И сейчас мы видим очередную волну девальвации рубля. По мере развития российской обрабатывающей промышленности ее влияние на рынок будет расти, мы увидим перемены и на валютном рынке.