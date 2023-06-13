Скончался американский писатель Кормак Маккарти

23:24 14.06.2023

Скончался автор романа "Старикам тут не место" Кормак Маккарти



Американский писатель, драматург и киносценарист Кормак Маккарти умер в возрасте 89 лет, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на его издательство Alfred A. Knopf.



Кормак Маккарти скончался из-за естественных причин в своем доме в городе Санта-Фе в штате Нью-Мехико, пояснили в издательстве.



Его книга "Кровавый меридиан" была внесена в список "100 лучших книг на английском языке, изданных в период с 1923-го по 2005 год" по версии журнала Time.



В 2007 году писатель получил Пулитцеровскую премию за постапокалиптический роман "Дорога", который был экранизирован в 2009 году.



Многие из романов Маккарти были экранизированы. В 2007 году на экраны вышел фильм "Старикам тут не место", снятый режиссерами Братьями Коэнами. Эта кинокартина по одноименному роману Маккарти получила четыре премии "Оскар". В 2013 году по его сценарию был снят фильм "Советник", где снялись голливудские звезды Майкл Фассбендер, Брэд Питт, Пенелопа Крус, Кэмерон Диас, Хавьер Бардем и еще несколько.



Конст.Вноровский