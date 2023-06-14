 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 15.06.2023
01:01  Экономические репрессии под видом борьбы с коррупцией в Казахстане
00:57  Киргизия укрепляет границу с Таджикистаном и усиливает армию, - Виктория Панфилова
00:05  Сирийский фронт бросает тень на новый срок Эрдогана. Курдские силы вмешались в сближение Анкары и Дамаска, - НГ
Среда, 14.06.2023
22:21  Рубль станет твердой валютой к 2030 году, когда Китай заменит нам Евросоюз
22:09  Россия наращивает Алжир. Москва обретает форпост в Северной Африке, - С.Строкань
21:55  Байдену грозит импичмент. Республиканцы обвинили президента США в получении взяток
21:53  Германия перед газовым цугцвангом, - Олег Никифоров

21:33  Киргизия. Революции кончились, начались перевороты, - Канат Кожоев
21:31  Казахстан: укро-мамбеты обвиняют Россию в пожарах и росте цен
21:25  "Дипломатия мечетей": Катар открывает Центральную Азию
21:20  Сожженные на Запорожском направлении "Леопарды" ударили по акциям немецких оборонных компаний
15:31  Экономический вес Азии держит российскую экономику на плаву, - Николас Малдер
15:25  Польша против России: необъявленная война, - Конрад Ренкас
13:12  Уходит на пенсию аксакал Казполитии - аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов
12:48  КырГКНБ задержал директора "Фонда развития природы" Жениша Калимбетова
12:39  Евросоюз захватывает месторождения Казахстана под сказки о "зеленой экономике", - Айнур Курманов
12:33  Бежавший в Казахстан рос-бизнес-аферист "заукраинец" Турлов стремительно разоряется
12:13  Почему рос-власти не хотят посылать на Украину северо-корейских бойцов-добровольцев?
11:35  Супер-афера с казахским супер-банко-фондом Jusan подходит к концу?
11:31  Казахстан горит из-за коррупции и нехватки финансирования, - А.Бектенова
11:24  КазПрокуратура возбудила дела против чиновников-"погорельцев"
10:16  Ну и рожа у тебя... В Кыргызстане запустили систему распознавания лиц, разыскиваемых в СНГ
09:38  Падения нет, есть - стагнация. Ситуации на рынке недвижимости Казахстана
09:37  На дело о взятке Байдена ответили делом о туалете Трампа
08:25  Если это не предательство?! Деньги кремлевского "португала" Абрамовича идут Украине
07:42  Особенности национальных пожаров в Казахстане: какие уроки извлекут власти?
07:36  Загадки Золотого человека, Джучи и Кенесары хана собираются разгадать генетикиФото - Caravan.kz
00:59  Bloomberg: Запад трубит о поражении России, но ему никто не верит
00:52  На Кубе китайские разведчики сменили российских, - Владимир Скосырев
00:19  Анкара подтвердила стратегический союз с Баку, - Ю.Рокс
00:14  В Киргизии за вымогательство задержан глава... "Антикоррупционного народного движения "
Вторник, 13.06.2023
21:59  Bloomberg: Без рос-газа у Германии просто не будет промышленности..
21:08  Памятник князю-предателю Горчакову у стен МГИМО. Какой РосМИД - такие и "герои"
18:23  Паганино Паганини и его первое в истории типографское издание Корана, - П.Густерин
15:05  Как на Западе практически переписали историю Второй мировой войны, - Валерий Бурт
14:54  Саудовская Аравия бросает вызов США, - Валерий Ильин
12:20  Архив канцелярии эмира Бухарского включен в список ЮНЕСКО "Память мира"
12:17  Выборы в Турции: влияние на Центральную Азию
12:11  Сын первого президента Узбекистана Ислама Каримова подал в суд на вдову своего отца
12:07  Перемены в Центральной Азии: на пути к новой модели? - Чжао Хуашэн
12:04  Кулибаев (зять Назарбаева) продолжает таскать деньги из Казбюджета. Как при дедушке...
10:41  Текущая история: центральноазиатский вектор, - Андрей Быстрицкий
10:25  Потерявший берега Макрон пытается шантажировать Иран и Россию, - "Взгляд"
10:20  Из Франции добровольцем в РосАрмию вступил и воюет потомок российского императора Николая I
10:16  Задрали воры и бездельники. Кто виноват в коммунальном коллапсе Астаны, - Алма Бектенова
10:10  В боях в Запорожье погиб Рос-генерал Сергей Горячев, ветеран 201 Таджикской СД
10:01  Эра НеВодолея. Мегаполисы ЦентрАзии столкнулись с небывалым дефицитом питьевой воды
09:59  Семьи в Америке вышли на улицы против навязывания ЛГБТ, - Шефика Нур Чифтчи
09:57  Вперед, к кризису! - Жак Сапир
09:54  Генерал от географии: Почему Сталин любил Пржевальского, как отца
09:52  Шавкат Мирзиеев: "Стремлюсь быть достойным сыном и Узбекистана, и Каракалпакстана"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Сирийский фронт бросает тень на новый срок Эрдогана. Курдские силы вмешались в сближение Анкары и Дамаска, - НГ
00:05 15.06.2023

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
14.06.2023

Рабочая партия Курдистана (РПК) объявила о выходе из режима прекращения огня с Турцией, введенного в феврале этого года после сокрушительного землетрясения. Члены леворадикальной организации посетовали, что Анкара не оценила их дипломатического жеста и продолжала все эти месяцы трансграничные операции. Фоном заявления стал всплеск военной активности Турции на севере и северо-востоке Сирии, где под ее удары, по данным местных ресурсов, попадают даже войска официального Дамаска. Обстановка ухудшается за неделю до переговоров в Астане о примирении двух соседних стран.
Заявление о конце военного затишья было сделано Союзом общин Курдистана – зонтичной структурой, объединяющей вокруг себя ряд военно-политических организаций, в том числе РПК. В связи с тем что Анкара продолжала оперативные действия против вооруженных противников на соседних театрах даже после их готовности к временному прекращению огня, возобновление "активной борьбы" является неизбежностью, подчеркивается в сообщении.

Демонстративный отказ от боевых действий последовал в феврале, когда землетрясение нанесло удар по Сирии и Турции.

Наблюдатели считают, что готовность РПК к восстановлению военной активности может осложнить положение развернутого на северо-востоке Сирии американского контингента, который опирается на прокурдские Демократические силы Сирии (ДСС). Их Анкара считает прямой ветвью РПК. Лоббист Кутайба Идлби, который представляет в США интересы умеренной сирийской оппозиции, выразил уверенность, что отказ от прекращения огня "усложнит работу Вашингтона по защите ДСС и продвижению стратегического диалога с Турцией по Сирии".

Объявление РПК наложилось на участившиеся на этой неделе инциденты в сфере безопасности на севере и северо-востоке Сирии. Близкие к курдским силам ресурсы фиксируют, что Анкара существенно нарастила трансграничные обстрелы. 14 июня источник агентства North Press сообщил, что ее удары по северу провинции Алеппо за 24 часа привели к гибели четырех военнослужащих правительственной армии Сирии.

Если данные о потерях со стороны Сирийской арабской армии (САА) подтвердятся, это создаст контраст с усилиями по сближению между Анкарой и Дамаском. Диалог, как дал понять 14 июня замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов, продолжается. Он сообщил, что российский проект "дорожной карты" по нормализации сирийско-турецких контактов готов. Инициатива будет обсуждаться 21 июня в Астане дипломатами России, Сирии, Турции и Ирана.

В то же время американская сторона наращивает свои силы на подконтрольных объектах в автономном регионе на северо-востоке Сирии. Вдобавок к подтвержденным данным о переброске Пентагоном реактивных систем залпового огня HIMARS появились сообщения о прибытии из Ирака через КПП "Аль-Валид" американской военной колонны из 40 транспортных средств. Турецкое агентство "Анадолу" сообщило, что в ее состав вошли бронетехника, грузовики с боеприпасами и бензовозы.

В разговоре с "НГ" турецкий политолог Керим Хас заявил, что февральское объявление РПК о временном режиме прекращения огня вряд ли отразилось на оперативной обстановке, особенно в Сирии: модель поведения ДСС отличается от того, что делает Рабочая партия. Тем не менее любое формальное заявление о начале боевых действий дает турецкому истеблишменту возможность развернуть игру на внутреннюю аудиторию и укрепить рейтинг. "Даже когда РПК обращается к насильственным методам, это только помогает властям Турции", – отметил он.

В то же время собеседник "НГ" напомнил, что в легальном политическом поле Турции существует представляющая интересы курдского населения Партия демократии народов (ПДН), поддержка которой считалась критически важной для оппозиционного лагеря на завершившихся в мае всеобщих выборах. Парадокс, подмечает Хас, заключается в том, что любой виток конфликта по линии "РПК – Турецкое государство" наносит сильный удар по позициям ПДН, которая и без того находится под мощным давлением судебных органов по подозрению в содействии терроризму.

Вместе с тем Хас поставил под сомнение то, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после своего переизбрания испытывает политическую потребность в старте операции на севере Сирии. "Он нуждается в экономической помощи и инвестициях со стороны Запада, – поясняет аналитик. – Поэтому Эрдоган не может рисковать в ближайшие месяцы своими отношениями с США. Он не может позволить себе роскошь испортить связи с Джозефом Байденом". В связи с этим, подчеркнул собеседник "НГ", Эрдоган сформировал самый прозападный кабинет министров в истории.

Эксперт делает оговорку: если власти и будут заинтересованы играть на эскалации в сфере безопасности, то только ради очередного изменения Основного закона страны. "После завершившихся выборов турецкий парламент стал наиболее националистическим, консервативным и исламистским. Так что у Эрдогана достаточно союзников, чтобы изменить Конституцию полностью", – предположил собеседник "НГ".

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686776700


Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 5 июня 2023 года №239
- Спикер Сената встретился с Послом Ирана в Казахстане
- Семьям погибших при пожаре в области Абай выплатят по 7 млн тенге и еще по 2 млн на каждого ребенка
- По итогам пяти месяцев т.г. экономика Казахстана выросла на 4,5%
- Казахстан значительно снизил зависимость от импорта по ряду продуктов сферы животноводства
- Кадровые перестановки
- О заседании Высшего Судебного Совета
- Возврат активов Jusan Bank в Казахстан
- Незаконная предпринимательская деятельность в сфере оборота цифровых активов пресечена сотрудниками Департамента АФМ по городу Алматы
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  