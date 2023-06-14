Сирийский фронт бросает тень на новый срок Эрдогана. Курдские силы вмешались в сближение Анкары и Дамаска, - НГ

00:05 15.06.2023

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

14.06.2023



Рабочая партия Курдистана (РПК) объявила о выходе из режима прекращения огня с Турцией, введенного в феврале этого года после сокрушительного землетрясения. Члены леворадикальной организации посетовали, что Анкара не оценила их дипломатического жеста и продолжала все эти месяцы трансграничные операции. Фоном заявления стал всплеск военной активности Турции на севере и северо-востоке Сирии, где под ее удары, по данным местных ресурсов, попадают даже войска официального Дамаска. Обстановка ухудшается за неделю до переговоров в Астане о примирении двух соседних стран.

Заявление о конце военного затишья было сделано Союзом общин Курдистана – зонтичной структурой, объединяющей вокруг себя ряд военно-политических организаций, в том числе РПК. В связи с тем что Анкара продолжала оперативные действия против вооруженных противников на соседних театрах даже после их готовности к временному прекращению огня, возобновление "активной борьбы" является неизбежностью, подчеркивается в сообщении.



Демонстративный отказ от боевых действий последовал в феврале, когда землетрясение нанесло удар по Сирии и Турции.



Наблюдатели считают, что готовность РПК к восстановлению военной активности может осложнить положение развернутого на северо-востоке Сирии американского контингента, который опирается на прокурдские Демократические силы Сирии (ДСС). Их Анкара считает прямой ветвью РПК. Лоббист Кутайба Идлби, который представляет в США интересы умеренной сирийской оппозиции, выразил уверенность, что отказ от прекращения огня "усложнит работу Вашингтона по защите ДСС и продвижению стратегического диалога с Турцией по Сирии".



Объявление РПК наложилось на участившиеся на этой неделе инциденты в сфере безопасности на севере и северо-востоке Сирии. Близкие к курдским силам ресурсы фиксируют, что Анкара существенно нарастила трансграничные обстрелы. 14 июня источник агентства North Press сообщил, что ее удары по северу провинции Алеппо за 24 часа привели к гибели четырех военнослужащих правительственной армии Сирии.



Если данные о потерях со стороны Сирийской арабской армии (САА) подтвердятся, это создаст контраст с усилиями по сближению между Анкарой и Дамаском. Диалог, как дал понять 14 июня замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов, продолжается. Он сообщил, что российский проект "дорожной карты" по нормализации сирийско-турецких контактов готов. Инициатива будет обсуждаться 21 июня в Астане дипломатами России, Сирии, Турции и Ирана.



В то же время американская сторона наращивает свои силы на подконтрольных объектах в автономном регионе на северо-востоке Сирии. Вдобавок к подтвержденным данным о переброске Пентагоном реактивных систем залпового огня HIMARS появились сообщения о прибытии из Ирака через КПП "Аль-Валид" американской военной колонны из 40 транспортных средств. Турецкое агентство "Анадолу" сообщило, что в ее состав вошли бронетехника, грузовики с боеприпасами и бензовозы.



В разговоре с "НГ" турецкий политолог Керим Хас заявил, что февральское объявление РПК о временном режиме прекращения огня вряд ли отразилось на оперативной обстановке, особенно в Сирии: модель поведения ДСС отличается от того, что делает Рабочая партия. Тем не менее любое формальное заявление о начале боевых действий дает турецкому истеблишменту возможность развернуть игру на внутреннюю аудиторию и укрепить рейтинг. "Даже когда РПК обращается к насильственным методам, это только помогает властям Турции", – отметил он.



В то же время собеседник "НГ" напомнил, что в легальном политическом поле Турции существует представляющая интересы курдского населения Партия демократии народов (ПДН), поддержка которой считалась критически важной для оппозиционного лагеря на завершившихся в мае всеобщих выборах. Парадокс, подмечает Хас, заключается в том, что любой виток конфликта по линии "РПК – Турецкое государство" наносит сильный удар по позициям ПДН, которая и без того находится под мощным давлением судебных органов по подозрению в содействии терроризму.



Вместе с тем Хас поставил под сомнение то, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после своего переизбрания испытывает политическую потребность в старте операции на севере Сирии. "Он нуждается в экономической помощи и инвестициях со стороны Запада, – поясняет аналитик. – Поэтому Эрдоган не может рисковать в ближайшие месяцы своими отношениями с США. Он не может позволить себе роскошь испортить связи с Джозефом Байденом". В связи с этим, подчеркнул собеседник "НГ", Эрдоган сформировал самый прозападный кабинет министров в истории.



Эксперт делает оговорку: если власти и будут заинтересованы играть на эскалации в сфере безопасности, то только ради очередного изменения Основного закона страны. "После завершившихся выборов турецкий парламент стал наиболее националистическим, консервативным и исламистским. Так что у Эрдогана достаточно союзников, чтобы изменить Конституцию полностью", – предположил собеседник "НГ".