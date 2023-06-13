Как российские "Ланцеты" и "Аллигаторы" воюют на Украине (американское кино)

|23:24 Скончался американский писатель Кормак Маккарти
22:21 Рубль станет твердой валютой к 2030 году, когда Китай заменит нам Евросоюз
22:09 Россия наращивает Алжир. Москва обретает форпост в Северной Африке, - С.Строкань
21:55 Байдену грозит импичмент. Республиканцы обвинили президента США в получении взяток
21:53 Германия перед газовым цугцвангом, - Олег Никифоров
21:33 Киргизия. Революции кончились, начались перевороты, - Канат Кожоев
21:31 Казахстан: укро-мамбеты обвиняют Россию в пожарах и росте цен
21:25 "Дипломатия мечетей": Катар открывает Центральную Азию
21:20 Сожженные на Запорожском направлении "Леопарды" ударили по акциям немецких оборонных компаний
15:31 Экономический вес Азии держит российскую экономику на плаву, - Николас Малдер
15:25 Польша против России: необъявленная война, - Конрад Ренкас
13:12 Уходит на пенсию аксакал Казполитии - аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов
12:48 КырГКНБ задержал директора "Фонда развития природы" Жениша Калимбетова
12:39 Евросоюз захватывает месторождения Казахстана под сказки о "зеленой экономике", - Айнур Курманов
12:33 Бежавший в Казахстан рос-бизнес-аферист "заукраинец" Турлов стремительно разоряется
12:13 Почему рос-власти не хотят посылать на Украину северо-корейских бойцов-добровольцев?
11:35 Супер-афера с казахским супер-банко-фондом Jusan подходит к концу?
11:31 Казахстан горит из-за коррупции и нехватки финансирования, - А.Бектенова
11:24 КазПрокуратура возбудила дела против чиновников-"погорельцев"
10:16 Ну и рожа у тебя... В Кыргызстане запустили систему распознавания лиц, разыскиваемых в СНГ
09:38 Падения нет, есть - стагнация. Ситуации на рынке недвижимости Казахстана
09:37 На дело о взятке Байдена ответили делом о туалете Трампа
08:25 Если это не предательство?! Деньги кремлевского "португала" Абрамовича идут Украине
07:42 Особенности национальных пожаров в Казахстане: какие уроки извлекут власти?
07:36 Загадки Золотого человека, Джучи и Кенесары хана собираются разгадать генетикиФото - Caravan.kz
00:59 Bloomberg: Запад трубит о поражении России, но ему никто не верит
00:52 На Кубе китайские разведчики сменили российских, - Владимир Скосырев
00:19 Анкара подтвердила стратегический союз с Баку, - Ю.Рокс
00:14 В Киргизии за вымогательство задержан глава... "Антикоррупционного народного движения "
|Как российские "Ланцеты" и "Аллигаторы" воюют на Украине (американское кино)
00:10 15.06.2023
Российские беспилотные барражирующие боеприпасы "Ланцеты" уничтожают силы противовоздушной обороны и радио-электронной борьбы врага у границы с Россией.
На первом видео наш БПЛА поразил прикрытую бревнами РЛС П-18 в Сумской области.
На втором была уничтожена станция РЭБ "Буковель-АД" также в Сумской области, предназначенная как раз для борьбы с беспилотниками.
"Ну что, "Бредли", здравствуй!" - "Аллигаторы" ВКС России уничтожают технику НАТО, наступающую на стыке ДНР и Запорожья.
Экипажи наших вертолетов Ка-52 жгут американские "Бредли" быстрее, чем США успевают их завозить.
Напомним, вчера в Сети активно распространялись кадры, на которых наши бойцы рассматривают трофейные "Леопарды" и "Бредли" на Запорожском фронте.