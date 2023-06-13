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Как российские "Ланцеты" и "Аллигаторы" воюют на Украине (американское кино)
00:10 15.06.2023

Российские беспилотные барражирующие боеприпасы "Ланцеты" уничтожают силы противовоздушной обороны и радио-электронной борьбы врага у границы с Россией.

На первом видео наш БПЛА поразил прикрытую бревнами РЛС П-18 в Сумской области.

На втором была уничтожена станция РЭБ "Буковель-АД" также в Сумской области, предназначенная как раз для борьбы с беспилотниками.



"Ну что, "Бредли", здравствуй!" - "Аллигаторы" ВКС России уничтожают технику НАТО, наступающую на стыке ДНР и Запорожья.

Экипажи наших вертолетов Ка-52 жгут американские "Бредли" быстрее, чем США успевают их завозить.



Напомним, вчера в Сети активно распространялись кадры, на которых наши бойцы рассматривают трофейные "Леопарды" и "Бредли" на Запорожском фронте.

Источник - Русская весна
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686777000


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