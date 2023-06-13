Как российские "Ланцеты" и "Аллигаторы" воюют на Украине (американское кино)

00:10 15.06.2023

Российские беспилотные барражирующие боеприпасы "Ланцеты" уничтожают силы противовоздушной обороны и радио-электронной борьбы врага у границы с Россией.



На первом видео наш БПЛА поразил прикрытую бревнами РЛС П-18 в Сумской области.



На втором была уничтожена станция РЭБ "Буковель-АД" также в Сумской области, предназначенная как раз для борьбы с беспилотниками.



