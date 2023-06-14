Киргизия укрепляет границу с Таджикистаном и усиливает армию, - Виктория Панфилова

00:57 15.06.2023

14.06.2023



В новую военную доктрину внесут понятие "внешняя агрессия"

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Садыр Жапаров стал автором

новой военной доктрины Киргизии.

Фото с сайта www.president.kgВ Киргизии подготовили новую военную доктрину, скоро ее примут. Цели доктрины: военное строительство, подготовка и применение вооруженных сил для защиты национальных интересов и предотвращение возможности возникновения военных конфликтов. Глава МИДа Жээнбек Кулубаев предложил внести в документ понятие "внешняя агрессия". Президент Садыр Жапаров заявил, что страна готова "дать ответ любому агрессору", при этом Бишкек не собирается ни на кого нападать.

Это третья редакция военной доктрины за 33 года независимости Киргизии. Разработка документа была необходима из-за принятия новой Конституции и концепции нацбезопасности страны, а также из-за изменения ситуации в мире и в Центральной Азии и увеличения угроз в сфере безопасности.



Об этом заявил на состоявшемся накануне заседании Совета безопасности Кыргызской Республики (КР) начальник Генерального штаба КР Эрлис Тердикбаев. "Основные разделы доктрины – предупреждение шагов и усилий против государства, порядок управления вооруженными силами страны и меры для их развития", – отметил генерал Тердикбаев.



Ныне действующая военная доктрина Киргизии была принята в 2013 году. Тогда главную внешнюю угрозу для республики представлял терроризм из стран Ближнего Востока и Афганистана. Внутренними угрозами были названы сепаратизм и религиозный экстремизм.



В документе 2002 года отмечался оборонительный характер доктрины, а внешними угрозами для Киргизии были названы очаги вооруженных конфликтов в Средней Азии и вероятность проникновения на территорию республики незаконных вооруженных формирований. Скорее всего на этот вектор оказали влияние баткенские события, когда в 1999–2000 годах незаконные вооруженные формирования вторглись на территорию республики и пытались прорваться через Баткен в Узбекистан для установления контроля как над международным маршрутом наркотрафика, проходящим по территориям Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, так и в целом над Ферганской долиной. Упоминались и конфликты по периметру киргизской границы с Таджикистаном и Узбекистаном.



Если с Узбекистаном Бишкек решил проблему границы, то с Таджикистаном переговоры продолжаются. Министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев предложил включить в документ такое понятие, как "внешняя агрессия". По его словам, это особенно важно после случившихся конфликтов 2021–2022 годов. При этом министр не упомянул название страны-агрессора. Напомним, что в апреле 2021-го и октябре 2022 года на границе Баткенской области с Согдийской областью Таджикистана произошли конфликты, закончившиеся кровопролитием. Стороны обвинили друг друга в применении тяжелой техники и беспилотников. Погибли и получили ранения сотни человек с обеих сторон.



О том, как восстанавливается Баткенская область и укрепляется граница, рассказал на заседании Совбеза первый заместитель председателя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), директор пограничной службы Уларбек Шаршеев. Он отметил, что в сентябре 2022 года во время столкновений на границе погибло 42 киргизских пограничника. 37 семей получили компенсации, по оставшимся документы еще рассматриваются. Кроме денег семьи, потерявшие близких, обеспечены новым жильем. Пограничникам, получившим тяжелые ранения, также выдана компенсация. А тем, кто был легко ранен, ничего не причитается. Такое решение вызвало удивление у президента Садыра Жапарова. Он настоятельно рекомендовал найти средства и для этой категории военнослужащих. "Все они защищали Родину", – подчеркнул Жапаров.



По словам главы государства, в Киргизии долгое время не уделяли необходимого внимания вооруженным силам. Нехватка бюджетных средств привела к тому, что обороноспособность поддерживали на минимальном уровне. "Но мы должны быть готовы в случае агрессии дать отпор. Хочешь мира – готовься к войне", – указал Жапаров. Он отметил, что Киргизия "впервые за 30 лет закупила современное оружие, необходимое для защиты границ и граждан". "Это не только беспилотники "Байрактар", но и новые виды вооружения, пока не имеющие аналогов в Центральной Азии, которые закупили у наших союзников и партнеров", – сказал президент, добавив, что это также два новых вертолета Airbus и "Ми-17 Б5" и модернизированный мобильный зенитно-ракетный комплекс "Печора", способный обеспечить защиту от возможных атак с воздуха. Запланировано также приобретение вертолетов "Ми-17".



Тем не менее Садыр Жапаров считает, что любого конфликта можно избежать или решить его дипломатическим путем. "Мы придерживаемся этого принципа во внутренней и внешней политике. В то же время когда против нас совершается вооруженная агрессия, гибнут наши граждане, разрушаются и сжигаются наши дома и другая инфраструктура, мы не можем просто сидеть и смотреть. Мы готовы дать ответ любому агрессору", – подчеркнул он.



По его мнению, новая государственная политика в области обеспечения обороноспособности страны не только защитит Киргизию от внешних угроз, но и укрепит внутреннюю стабильность. "Именно поэтому я лично руководил разработкой новой военной доктрины Кыргызской Республики", – заявил киргизский президент. Он уверен, что Киргизия может взять на себя одну из ведущих ролей в определении политики развития всего Центральноазиатского региона.



Председатель кабинета министров, руководитель администрации президента Акылбек Жапаров назвал представленную доктрину одним из важных стратегических документов для страны. "Происходят глобальные события, которые влияют на весь мир. Кыргызстан должен быть готов к вызовам и рискам", – считает глава кабмина. Он сообщил, что за последние годы на укрепление безопасности и улучшение армии было выделено свыше 83 млрд сомов (около 82 млрд руб.). "Для сравнения, эта сумма в 2010 году была чуть больше 8 млрд сомов (чуть более 8 млрд руб. по курсу 2010 года. – "НГ")", – отметил глава кабмина.



Глава ГКНБ Киргизии Камчибек Ташиев призвал оборонное ведомство к эффективному использованию выделенных средств и предложил построить новые погранзаставы на нескольких участках киргизско-таджикской границы.



Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин считает, что при рассмотрении военной доктрины необходимо учитывать несколько аспектов. "Прежде всего Вооруженные силы Киргизии всегда формировались и финансировались по остаточному принципу. Считалось, что есть "зонтик безопасности" в рамках ОДКБ и союзничества с Россией, и этого достаточно для решения задач обороны Киргизии. Но имеющиеся точки напряжения на границе показали, что Вооруженные силы Киргизии не обладают ни необходимым техническим оснащением, ни другими возможностями для защиты страны", – сказал "НГ" Притчин.



По мнению эксперта, разработанная президентом Садыром Жапаровым доктрина – это и серьезный пиар, который демонстрирует, что власть не сидит сложа руки, а понимает необходимость усиления военного потенциала страны. Но в случае возникновения крупных конфликтов нужна будет помощь союзников. Поэтому, по мнению Притчина, эта акция власти носит инструментарно-прикладной характер: главное – обратить внимание на усиление вооруженных сил. Но при этом нужно понимать, что это довольно локальная и политически мотивированная история.



Вместе с тем не покидает ощущение того, что Киргизия готовится к войне с Таджикистаном. "Переговоры между сторонами идут не так быстро, как хотелось бы, но шаг за шагом вопросы решаются, президенты встречаются и пожимают друг другу руки. Так, в начале июня в Чолпон-Ате побывал глава Таджикистана Эмомали Рахмон, в сентябре Жапаров летит в Душанбе, где также примет участие в консультативной встрече глав государств Центральной Азии. И пока политические элиты пытаются решить вопрос киргизско-таджикской границы мирным путем, власти Киргизии занимаются укреплением своих вооруженных сил", – отметил эксперт.