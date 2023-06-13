Экономические репрессии под видом борьбы с коррупцией в Казахстане

01:01 15.06.2023

В первом чтении Мажилис Казахстана одобрил законопроект о возврате незаконно приобретенных активов. Эксперты просчитали риски и пришли к неутешительным выводам. О них рассказал экономист Айдархан Кусаинов.



По мнению эксперта, даже без нового закона в Казахстане "достаточно инструментов для возврата незаконно приобретенных активов".



Поиском незаконных активов займется отдельное ведомство под началом прокуратуры. При обнаружении "сомнительного актива" собственнику предстоит доказать законность его происхождения.

Такой подход создает пространство для коррупции и огромные проблемы для собственников.

По мнению эксперта, законопроект носит репрессивный характер и нанесет значительный ущерб экономике Казахстана и инвестиционному климату даже в краткосрочной перспективе.

Подвох кроется в самом названии законопроекта.

Изначально президент поручил разработать механизм возврата "незаконно выведенных активов".



Однако в текущем варианте законопроекта делается акцент на источниках приобретения этих активов.



Таким образом, закон имеет потенциал к пересмотру итогов сделок прошлого времени и прошедшей в стране приватизации.

Шансы на принятие закона очень высоки, поскольку он был одобрен Мажилисом в первом чтении. В дальнейшем он будет вынесен на голосование в Сенате.