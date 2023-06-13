Бывшего замакима казахстанского Тараза - Кайсара Сарытая экстрадировали из Грузии

07:34 15.06.2023

Министерством юстиции Грузии удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры РК о выдаче бывшего заместителя акима Тараза Кайсара Сарытая, подозреваемого в превышении должностных полномочий и растрате бюджетных средств на сумму более 50 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения Генпрокуратуры, после совершения преступлений Кайсар Сарытай скрылся от органов уголовного преследования и был объявлен в международный розыск.



"Принятыми мерами разыскиваемый установлен и задержан в Грузии. Благодаря тесному взаимодействию с грузинскими коллегами сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры, Антикоррупционной службы при содействии Министерства иностранных дел РК подозреваемый экстрадирован в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности".

Пресс-служба Генпрокуратуры РК

В настоящее время Кайсар Сарытай водворен в следственный изолятор Астаны.



"За совершение вышеуказанных преступлений ему грозит наказание до 12 лет лишения свободы", – напомнили в Генпрокуратуре РК.



О том, что бывшего заместителя акима Тараза Кайсара Сарытая, объявленного в международный розыск, экстрадируют из Грузии, стало известно еще в декабре 2021 года. Тогда в Агентстве РК по противодействию коррупции сообщили, что он задержан на территории Грузии и заключен под стражу.



Динара Халдарова