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Бывшего замакима казахстанского Тараза - Кайсара Сарытая экстрадировали из Грузии
07:34 15.06.2023

Министерством юстиции Грузии удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры РК о выдаче бывшего заместителя акима Тараза Кайсара Сарытая, подозреваемого в превышении должностных полномочий и растрате бюджетных средств на сумму более 50 млн тенге, сообщает Zakon.kz.
Как следует из сообщения Генпрокуратуры, после совершения преступлений Кайсар Сарытай скрылся от органов уголовного преследования и был объявлен в международный розыск.

"Принятыми мерами разыскиваемый установлен и задержан в Грузии. Благодаря тесному взаимодействию с грузинскими коллегами сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры, Антикоррупционной службы при содействии Министерства иностранных дел РК подозреваемый экстрадирован в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности".
Пресс-служба Генпрокуратуры РК
В настоящее время Кайсар Сарытай водворен в следственный изолятор Астаны.

"За совершение вышеуказанных преступлений ему грозит наказание до 12 лет лишения свободы", – напомнили в Генпрокуратуре РК.

О том, что бывшего заместителя акима Тараза Кайсара Сарытая, объявленного в международный розыск, экстрадируют из Грузии, стало известно еще в декабре 2021 года. Тогда в Агентстве РК по противодействию коррупции сообщили, что он задержан на территории Грузии и заключен под стражу.

Динара Халдарова

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
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