Смерть логики и некоторые последствия этого, - Михаил Делягин

08:06 15.06.2023

нежизнеспособность системы усиливает угрозу вероятного самоуничтожения цивилизации

Михаил Делягин



Компьютер как овеществленное выражение формализованной логики, особенно по мере развития социальных сетей и проникновения их во все стороны нашей жизни в процессе формирования "Интернета всего", делает людей равными по доступу к ней. В силу объективной невозможности конкурировать за равно доступный всем ресурс люди и организации, которые традиционно конкурировали друг с другом именно на основе логических построений, лежащих в основе традиционного мышления, переносят конкуренцию между собой в непривычные нам, нетрадиционные формы внелогического мышления.



В результате конкуренция все больше реализуется именно через эти, для массового мышления новые, формы - через интуицию и озарения ("форсайты") либо через оригинальные и сложные логические схемы, которые еще не успели закрепить в компьютерных алгоритмах.



Конкуренция на основе последних - обреченные на поражение "арьергардные бои" традиционной формальной логики и основанного на ней общества, так как с формированием искусственного интеллекта и по мере его развития компьютеру

становятся доступны все более оригинальные логические схемы (которые сложнее доступных восприятию большинства людей).



В результате конкуренция между людьми и образуемыми ими организациями переместилась в сферу внелогического мышления, - прежде всего, в сферу интуиции.



Между тем современная педагогика не демонстрирует способности воспитывать в детях навыки интуитивного мышления, подобной в полной мере освоенного ею воспитания логического мышления. Нет сомнения, что со временем она освоит достижения советской экспериментальной педагогики 60-х годов и сможет решить эту проблему, обеспечивая повсеместное развитие в детях творческого начала, базирующегося на интуицию. Но для этого она должна прекратить свою системную деградацию, обусловленную в тактическом плане примитивизацией управляющими системами чрезмерно усложнившихся для их возможностей обществ, а в стратегическом – формированием общества платформ, нуждающегося лишь в ограниченном круге специалистов, способных к критическому мышлению и даже к обучению как таковому.



Пока эти факторы деградации педагогики не изжиты (а они не будут изжиты, так как объективны), неспособность массово воспитывать в детях все более остро необходимые им навыки интуитивного мышления обеспечивает непрерывное обострение кризиса всего социума, не способного обеспечить своим членам необходимую адаптацию к условиям их жизни.



Важна и неспособность систем управления управлять интуитивно мыслящими людьми. Эта проблема ясна с конца 30-х, ее решения нет.



Это обеспечивает кризис управляемости "в каждой точке" общества.



Естественная реакция управляющих систем - отстранение от реального участия в

принятии решений не поддающейся управлению части общества, то есть прежде всего интуитивно мыслящих, творческих людей.



Но лишь "прежде всего" их! – потому что управлению перестают поддаваться внелогически мыслящие люди, а в силу смерти логики таковых (не продуктивно мыслящих на основе интуиции, а не способных к логике и потому в принципе не продуктивных людей) становится все больше.



В результате они отодвигаются от принятия решений в силу не только неуправляемости, но и справедливости – не способные вносить позитивный вклад в развитие общества не должны влиять на него.



Отстранение от участия в управлении сколь угодно несовершенного большинства общества означает смерть демократии, - которая еще более усугубляет кризис управляемости.



В этом отношении структура общества социальных платформ - ответ не только на смену доминирующих технологий, но и на порождаемый этой сменой социальный и управленческий кризис.



Нежизнеспособность же этой системы усиливает угрозу вероятного самоуничтожения цивилизации.