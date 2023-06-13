Весь мир спешит поздравить Си Цзиньпина с 70-летним юбилеем

08:48 15.06.2023

Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Си Цзиньпина с 70-летним юбилеем



Гурбангулы Бердымухамедов поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 70-летним юбилеем. Об этом сегодня, 15 июня, сообщает turkmenportal.com.



"В последнее десятилетие под Вашим руководством Китайская Народная Республика добилась впечатляющих успехов на пути построения модернизированного социалистического государства. Мы высоко ценим Ваш личный вклад в укрепление отношений дружбы и сотрудничества между Туркменистаном и Китаем. Глубоко убежден, что стратегическое партнерство между нашими странами, основанное на принципах взаимного уважения, доверия и равноправия, будет и далее успешно развиваться на благо наших народов, в интересах всеобщего мира и устойчивого развития",

- говорится в поздравительном послании.

Глава высшего представительного органа народной власти Туркмении пожелал китайскому лидеру крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых успехов на высшем государственном посту, а дружественному народу Китая - мира, благополучия и процветания, сообщает портал.