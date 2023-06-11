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Хаял Муаззин: Россия, Иран, Китай и контуры нового Миропорядка
08:49 15.06.2023

Россия и Иран, новый миропорядок, Сирия и Кавказ - интервью с иранским журналистом
11 июня 2023

Одним из наиболее ярких трендов региональной и глобальной политики на современном этапе стало тесное сближение между Россией и Исламской Республикой Иран. Москва и Тегеран давно конструктивно взаимодействуют в рамках сирийского конфликта, вовлечены в урегулирование ситуации на Южном Кавказе, разделяют общие подходы в контексте глобальной политики, отвергая односторонние нелегитимные санкции и рестрикции со стороны США и их попытки сохранить гегемонистские практики на мировой арене. Важно отметить, что Иран также занимает важное место в российской стратегии реконфигурации глобальных цепочек поставок: страны играют особую роль в реализации международного транспортного коридора Север - Юг, а также в процессе дедолларизации мировой экономики. Каково нынешнее состояние российско-иранских отношений? Какое значение играет активизация взаимодействия между Россией, Ираном и Китаем? Каким образом можно охарактеризовать интересы Ирана и России в рамках сирийского кризиса и на Южном Кавказе? Об этом корреспондент EADaily поговорил с видным иранским журналистом, автором телеграм-канала "Дневник иранского журналиста" Хаялом Муаззином.

- На фоне мощнейшего и беспрецедентного санкционного давления против России Москва активно диверсифицировала свои внешнеполитические и внешнеторговые контакты. Иран, который находится под санкциями с момента Исламской революции 1979 года, стал одним из ключевых партнеров России. Хаял, как вы оцениваете нынешнее состояние отношений между Москвой и Тегераном? Каковы их перспективы?

- Иран и Россию связывают давние отношения, которые пережили множество взлетов и падений. Несмотря на это, резкое обострение отношений между Россией и Западом после начала проведения специальной военной операции на Украине и усиление санкционного давления Запада против России изменили геополитический ландшафт. В настоящий момент Запад и Америка делают все возможное, чтобы нанести России военное и геополитическое поражение и изолировать ее от международного мира.

Нынешние геополитические обстоятельства создают объективные предпосылки для сближения Москвы и Тегерана, активизации и увеличения масштабов сотрудничества в военно-экономической области (в том числе в военной сфере), торгово-экономической области, научно-технической отрасли и других сферах. Сегодняшние взаимоотношения развиваются в направлении укрепления и обретают форму стратегического характера. Введение санкций Западом в отношении двух стран сблизило Россию и Иран и доказало всему миру, что не нужно бояться санкций Запада. С помощью силы можно разрушить эти "стены санкций". Помимо этого, Иран и Россия сейчас стремятся уменьшить силу доллара в международной торговле. Иран и Россия отказались рассчитываться долларами и евро во взаимной торговле.

Я думаю, что это станет мотивацией для некоторых стран. Сейчас многие страны ускоряют отказ от доллара во взаимной торговле, потому что Америка использует свои доллары в качестве оружия и хочет реализовать свои хитрые планы в отношении ряда стран. Думаю, процесс дедолларизации будет продолжаться и расширяться. При этом он ослабит монопольное положение США на международной финансовой арене. На данный момент в планах Ирана и России расширение этого процесса. И даже президент Франции Эммануэль Макрон недавно сказал о том, что Европе необходимо снизить зависимость от доллара.

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Что касается перспективы ирано-российских отношений, то Россия уже изучает планы создания совместных предприятий в области машиностроения и авиационного производства с Ираном. Возможности для сотрудничества в автомобильной промышленности, судостроении, железнодорожном транспорте, сельском хозяйстве и энергетике, фармацевтике - список расширяется с каждым днем. Кроме того, развитие сотрудничества на пространстве ШОС и в других международных форматах даст огромный импульс для отношений двух стран.

- Иран и Россия разделяют общие взгляды на необходимость построения многополярного и справедливого миропорядка, не принимая попытки навязывания однополярной гегемонии со стороны США. Позиций многополярности придерживается и Китай. Как вы можете охарактеризовать взаимодействие между Россией, Ираном и Китаем?

- Я всегда упоминал в своих выступлениях, что мир движется к новому мировому порядку. Как отметил в своем выступлении наш верховный лидер Сейед Али Хаменеи: "Америка медленно тает. Подготовьтесь к новому мировому порядку!" И это правда - сейчас Америка потеряла свою былую гегемонистскую силу, их план по построению однополярного мира проваливается. Потому что мир устал от их несправедливости, ему нужна справедливая новая миросистема. И эта система будет сформирована под руководством Ирана, России и Китая в ближайшие годы.

Я могу с уверенностью сказать вам, что в самое ближайшее время вы станете свидетелями разрушения Америки и Запада. Хозяевами нового мирового порядка являются Иран, Россия и Китай. Новый мировой порядок формируется уже сейчас. Страны мира отворачиваются от однополярного миропорядка и движутся к многополярному новому миропорядку.

- Сирийский конфликт стал одной из ключевых точек взаимодействия Москвы и Тегерана, а также Анкары, если говорить об "астанинском формате". Россия и Иран последовательно придерживаются позиций по уважению суверенитета и территориальной целостности Сирии. В то же время ряд экспертов указывают и на наличие небольшой конкуренции между нашими странами. Хаял, на ваш взгляд, каковы основополагающие интересы и цели Исламской Республики в сирийском кризисе?

- Не думаю, что Россия и Иран имеют разногласия по Сирии, потому что, если бы были разногласия, сирийский кризис никогда бы не закончился. Цели России и Ирана с первого дня состояли в том, чтобы иностранные силы ушли с этих земель, и наши страны продолжают двигаться к своим целям. Самое главное, и мы не должны забывать об этом, что российские официальные лица неоднократно заявляли об этом, что ни один кризис в регионе не может быть разрешен без Ирана. Это один из ключевых факторов в регионе.

По моему мнению, эти необоснованные заявления о наличии конкуренции направлены на омрачение отношений между двумя нашими странами. Но, как и всегда, дальновидные главы двух стран не восприняли подобные идеи всерьез. Башар Асад победил Америку и Запад при поддержке Ирана и России, и мы уже являемся свидетелями этой победы, ведь страны, заявившие, что "Асад уйдет", теперь стремятся восстановить отношения с Сирией. Но в этой победе нельзя забывать о страданиях великой личности, нашего великого полководца Хаджи Касема Сулеймани. Он был не только спасителем мусульман, он был спасителем народов разных религий, проживающих в регионе, и именно Сулеймани был тем человеком, который убедил господина Владимира Путина официально участвовать в сирийском кризисе.

- Другим важным геополитическим регионом, где у России и Ирана имеются важные интересы, является Закавказье. Москва заинтересована в деблокировании коммуникаций на Южном Кавказе, а также продвигает урегулирование в Нагорном Карабахе. Однако Россия также учитывает интересы Ирана и Турции, стремясь реализовать платформу "3 + 3" в составе вышеупомянутых стран, а также Азербайджана, Армении и Грузии. Как вы можете оценить взаимодействие России и Ирана в контексте стабилизации обстановки на Южном Кавказе? Каковы интересы Тегерана в этом непростом регионе?

- Иран всегда был сторонником мира в регионе, а стабильность соседних стран означает и стабильность Ирана. Понятно, что кризис на Кавказе, который до конца не урегулирован, оказывает влияние на Иран, потому что Иран является близким соседом Армении и Азербайджана и имеет с ними общую границу.

Запад и Америка говорят о том, что они якобы выступают за мир на Кавказе, но это совсем не убедительно. Поскольку им всегда удавалось выживать, создавая войны в других странах, их желание состоит в том, чтобы открыть новый фронт войны, где они нацелены как на Россию, так и на Иран. Но Иран и Россия очень хорошо понимают их хитрый план.

Тот, кто приехал с другой стороны океана и не знаком с вашими обычаями и традициями, не может понять вашу боль. Поэтому я думаю, что формат, предложенный Ираном и Россией, является полным выходом из кризиса, но, к сожалению, нет никого, кто вдохновляет этот формат, но я надеюсь, что, если отношения между Грузией и Россией улучшатся, он может стать более эффективным.

Левон Сафарян

Источник - eadaily.com
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