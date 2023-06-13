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Садыр Жапаров: "Предателям Родины не будет никакого прощения" (речь)
08:52 15.06.2023

13 июня 2023 - Бакыт Басарбек

"Военнослужащие, чиновники, сотрудники правоохранительных органов и спецслужб понесут самое строгое наказание, если подвергнут угрозе нашу обороноспособность", - отметил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, выступая сегодня, 13 июня, на очередном заседании Совета безопасности Кыргызской Республики.

Глава государства, в частности, отметил:

"Уважаемые члены Совета безопасности!

На протяжении многих лет Вооруженным силам Кыргызской Республики не уделялось должного внимания.

Из-за нехватки в бюджете денег, выделяемых средств на обороноспособность не хватало даже на поддержание минимального уровня.

Всем нам знакомо крылатое выражение "Хочешь мира, готовься к войне". Конечно же, она не говорит о том, что нужно готовиться к войне. Она служит напоминанием тому, какие бы угрозы не возникали в государстве, мы должны быть готовы ко всем необходимым и адекватными мерам, чтобы сразу дать отпор.

В последнее время в этом направлении проделано много работы. Мы стараемся обеспечить военнослужащих служебными квартирами, оказывать им финансовую поддержку, улучшить обмундирование и обеспеченность продовольствием, а также создать необходимую инфраструктуру. Работа в этом направлении будет продолжена.

Государство должно заботиться о своих военнослужащих, делясь мудростью, как отец, и проявляя любовь, как мать.

Каждый военнослужащий, будь он сотрудником правоохранительных органов или спецслужб, является чьим-то отцом, мужем или сыном. Потеря одного кыргызского солдата - это невосполнимая утрата и горе для всего народа.

Мы все хотим жить в мире и согласии. Если будут мир и единство, у государства будет светлое будущее, следующие поколения, наши потомки, будут жить в достатке. Ради этой цели мы должны направить все наши усилия на поддержание обороноспособности государства на самом высоком уровне.

Ну, а в отношении тех, кто вредит Отечеству и наносит ущерб государству, мы будем применять решительные меры, какие бы они должности не занимали. Вы знаете, в силовых структурах и правоохранительных органах непрерывно ведется борьба с "преступниками в погонах". Их выявляют, их действия пресекают, против них возбуждают уголовные дела, и они заключаются под стражу.

Отмечу, что такая борьба ведется не только среди военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, но и среди судей, прокуроров, а также сотрудников органов национальной безопасности, таможни и других структур. Нарушая закон или требуя взятку, они ставят под угрозу национальную безопасность и вредят по нашей обороноспособности. Таких мы не прощаем, они должны прочувствовать на своей шкуре кару государства.

Военнослужащие, чиновники, сотрудники правоохранительных органов и спецслужб понесут самое строгое наказание, если подвергнут угрозе нашу обороноспособность. Еще раз повторю, что таким предателям Родины не будет никакого прощения.

Два дня назад я уже делал обращение всем государственным служащим. Сегодня на нашем заседании хочу еще раз акцентировать на этом серьезном вопросе. Государственные имущество, казна и средства на протяжении 33 лет разными путями разворовывались. По этой причине государство не смогло сдвинуться с места, развиваться и пришло к такому состоянию. Впредь мы не допустим такого. В дальнейшем мы будем возвращать украденную сумму не в двойном, а в пятикратном-десятикратном размере, найдем законные пути решения или же примем новый Закон, мы к э тому идем.

Поэтому я сегодня обращаюсь не только к министру обороны, а ко всем руководителям силовых структур и органов правопорядка, участвующих в сегодняшней встрече, генералам и офицерам. Какие бы внутренние и внешние угрозы не возникали в нашем государстве, вы обязаны противостоять против них и применять для этого все меры. Какие бы угрозы национальной безопасности не возникали, необходимо оперативно и профессионально на них реагировать и предотвращать.

Угрозы терроризма, экстремизма и военной агрессии должны своевременно и результативно предотвращаться, и искореняться. Все присутствующие на заседании несут ответственность за обороноспособность страны и обеспечение национальной безопасности. Впредь я вместе с нашим народом буду спрашивать о положении национальной безопасности, в первую очередь, с вас, присутствующих здесь, а потом только у ваших подчиненных.

Руководство министерства обороны, шагая в ногу со временем, должно изучать лучшие мировые практики. Для укрепления обороноспособности страны и ее усиления оно должно внедрять в свою работу лучшие методики и механизмы.

В то же время руководство Вооруженных сил Кыргызской Республики должно поддерживать морально-психологическое здоровье своих солдат. Оно не должно допускать конфликтов среди военнослужащих и отношений вне рамок устава. Вместе с тем оно должно повышать чувства патриотизма, гражданского долга, соблюдая четкое исполнение военного устава.

В этом деле новая Военная доктрина окажет серьезную поддержку.

Уважаемые члены Совета безопасности!

Кратко обсудим второй вопрос повестки.

Кабинету Министров Кыргызской Республики предлагается внести в Перечень стратегических объектов следующие объекты:

- филиал открытого акционерного общества "Манас" в г. Раззаков Баткенской области;

- открытое акционерное общество "Учкун";

- общество с ограниченной ответственностью "Госзнак";

- здания, в которых содержатся самые важные автоматизированные информационные хранилища (дата-центры) Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики.

Уважаемые члены Совета безопасности!

Обозначу значимость названных объектов.

В типографию "Учкун", как вам известно, доставили новое современное оборудование. Оно позволит нам самостоятельно печатать паспорта и водительские права для граждан Кыргызстана, не обращаясь к услугам частных компаний, зарубежных стран. Это, в свою очередь, окажет положительное влияние на национальную безопасность. Я думаю, что этот шаг позволит нам еще сэкономить бюджетные средства.

Второй значимый объект - это аэропорт в г. Раззаков. Баткенская область находится на весьма большом расстоянии от центральных органов власти. С учетом этого аэропорт имени Раззакова является важным хозяйствующим объектом, потому что он дает возможность обеспечению национальной безопасности и улучшению социально-экономического положения жителей не только Лейлекского района, но и всей Баткенской области.

Присвоение статуса важного стратегического объекта аэропорту имени Раззакова даст возможность обеспечению его безопасности и решению проблем с улучшением инфраструктуры самых отдаленных районов.

Наряду с этим центральные серверы "Единого реестра преступлений", "Единого реестра правонарушений" и других автоматизированных баз, связанных с ними, содержат важную информацию, в том числе и персональные данные граждан. Мы, безусловно, обязуемся обеспечить их сохранность и не допустить случаев их утечки. В этой связи для обеспечения безопасности перечисленных объектов государству нужно создать условия на должном уровне.

Согласно Закону Кыргызской Республики "О стратегических объектах Кыргызской Республики", Перечень стратегических объектов закрепляется Кабинетом Министров по рекомендации Совета безопасности".

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686808320


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