Рос-певцы Лепс и Басков обещают давать по 1 млн рублей за каждый подбитый укр-танк

08:56 15.06.2023

Лепс и Басков пообещали заплатить миллион рублей за выведение из строя танка ВСУ



Российские известные певцы Григорий Лепс и Николай Басков заявили, что заплатят один миллион рублей каждому, кто выведет из строя танк Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет StarHit.



Они выразили готовность материально помочь российским военным в ходе вечеринки Русской медиагруппы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).



К инициативе присоединятся телеведущая Юлия Барановская и лидер группы "Земляне" Владимир Киселев.



"Мы будем помогать нашим бойцам до тех пор, пока держит нас земля, пока мы можем действительно погибнуть за Отечество, и это известно всем и каждому, которые бывали в Донбассе и не раз", - заявил Лепс.



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